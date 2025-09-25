Φλωρίδης: «Σύντομα η εισαγγελική απόφαση για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι»

Για 11η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, με τον Γιώργο Φλωρίδη να δηλώνει ότι εξετάζεται και θα δοθεί άμεσα απάντηση από τις εισαγγελικές αρχές για την εκταφή του γιου του, Ντένις Ρούτσι. Την ίδια ώρα, ο Παύλος Ασλανίδης κατέθεσε νέο αίτημα για εκταφή του γιου του που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Η εξώδικη δήλωση Ρούτσι θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αίτημα εκταφής και αναλόγως να κινηθεί η αρμόδια δικαστική αρχή», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στην Ερτ.

«Νομίζω, με καθαρό τρόπο η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έγινε προχθές και ο Εισαγγελέας λέει ότι αίτημα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της σορού, δηλαδή για να δούμε αν είναι το παιδί αυτού του ανθρώπου, δεν έχει υποβληθεί, όμως, λέει ο Εισαγγελέας ότι μπορεί ενδεχομένως η εισαγγελική αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ταυτοποίησης της σορού και κατά συνέπεια η εισαγγελική αρχή θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα. Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα είναι ότι όντως οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο Πάνος Ρούτσι εξακολουθεί να βρίσκεται στο Σύνταγμα για 11η ημέρα, ζητώντας την εκταφή του παιδιού του. Αν και εξαντλημένος από την πολυήμερη απεργία πείνας, δε θα κάνει πίσω μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά του και θα το πάει μέχρι τέλους, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος.

Συμπαραστάτες στον αγώνα του δύο γονείς που δε γνώριζε μέχρι σήμερα, αλλά και εκατοντάδες πολίτες που τον επισκέπτονται καθημερινά.

11η ημέρα απεργίας πείνας Πάνου Ρούτσι / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι για την υγεία του, αφού έχει εισέλθει στη δεύτερη εβδομάδα της απεργίας πείνας και το σώμα του έχει ήδη αρχίσει να εξασθενεί.

Συγκεκριμένα, μετά από 1–2 εβδομάδες απεργίας πείνας, το σώμα αρχίζει να διασπά μυϊκή μάζα και πρωτεΐνες από ζωτικά όργανα (καρδιά, έντερο, ανοσοποιητικό) και εμφανίζονται συμπτώματα όπως ακραία κόπωση, απώλεια βάρους, πτώση αρτηριακής πίεσης, βραδυκαρδία, τριχόπτωση και διαταραχές θερμοκρασίας σώματος.

Μετά από 3–4 εβδομάδες, ο υποσιτισμός γίνεται σοβαρός με αποδυνάμωση της καρδιάς και κίνδυνο καρδιακής ανακοπής, βλάβες σε ήπαρ και νεφρούς, απώλεια συνείδησης, νευρολογικές διαταραχές. Το ανοσοποιητικό καταρρέει, κάνοντας τον άνθρωπο ευάλωτο σε λοιμώξεις.

Νέο αίτημα εκταφής του γιου του κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης

Ο κ. Ασλανίδης υπέβαλε την Τετάρτη νέο αίτημα εκταφής του γιου του στην πρόεδρο της εισαγγελίας εφετών Λάρισας Μαρία Λιάνου. Με αυτό ζητά την εκταφή των τεμαχίων του σώματος του παιδιού του, προκειμένου να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε «ορφανά» τεμάχια εκ των οκτώ που ερρίφθησαν στο φέρετρο, αφού έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία εξ αυτών, όπως αναφέρεται στο σχετικό αίτημα.

Παράλληλα, ζητά να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.

Ο Παύλος Ασλανίδης είχε κάνει ανάλογα αιτήματα εκταφής τον Νοέμβριο του 2024 και τον Μάρτιο του 2025 τα οποία είχαν απορριφθεί.

Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο τέτοια αιτήματα θα εξετάζονται και αν αξιολογούνται θετικά θα ανοίγουν νέες ξεχωριστές δικογραφίες, καθώς η κύρια ανάκριση έχει κλείσει οριστικά .