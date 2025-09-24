Πάνος Ρούτσι: Εξαντλημένος συνεχίζει για 10η ημέρα την απεργία πείνας

Τσίπρας: «Η άρνηση εκταφής των παιδιών είναι απόπειρα ταφής της αλήθειας»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.25 , 13:57 Χειροπέδες σε οδηγό που έτρεχε με 250 χλμ./ώρα
24.09.25 , 13:51 Γούντι Άλεν: Η σπάνα αναφορά στον γάμο με την υιοθετημένη του κόρη, Σουν-Γι
24.09.25 , 13:40 Ο Πέτρος Κρομμύδας αγνοείται εδώ και 5 μήνες: Η έκκληση της οικογένειάς του
24.09.25 , 13:36 «Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star
24.09.25 , 13:35 Γεύση φυστίκι ή κρασί; 3 Έλληνες pastry chefs σε διεθνή διαγωνισμό παγωτού!
24.09.25 , 13:31 «Είδες τη Σίσσυ και δεν την ρώτησες γι’ αυτό που συζητάει όλο το twitter;»
24.09.25 , 13:03 Ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός έρχεται με τον πεθερό του στο Cash or Trash!
24.09.25 , 12:51 Παλαιστίνιος επιτέθηκε με ψαλίδι σε γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας
24.09.25 , 12:49 Το THESSALONIKI WINE SELFIE επιστρέφει με δύο φανταστικά απογεύματα
24.09.25 , 12:40 Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»
24.09.25 , 12:26 Πώς θα μειωθεί η κίνηση στην Αττική Οδό - Το σχέδιο για την Αθηνών - Λαμίας
24.09.25 , 12:25 Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
24.09.25 , 12:23 Πήγαινε για βάρδια ο 20χρονος ναυτικός που σκοτώθηκε - Πώς έγινε η τραγωδία
24.09.25 , 12:14 Βόλος: «Μαμά, πρέπει να έχει πέσει» - Πώς κατέληξε στον φωταγωγό ο Ιάσονας
24.09.25 , 11:50 «Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Πήγαινε για βάρδια ο 20χρονος ναυτικός που σκοτώθηκε - Πώς έγινε η τραγωδία
Ο Πέτρος Κρομμύδας αγνοείται εδώ και 5 μήνες: Η έκκληση της οικογένειάς του
Γνωστός τραγουδιστής θα γίνει πρώτη φορά μπαμπάς - Έγκυος η σύντροφός του!
«Είδες τη Σίσσυ και δεν την ρώτησες γι’ αυτό που συζητάει όλο το twitter;»
Πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ σε Σκλαβενίτη και Lidl από το υπουργείο Ανάπτυξης
Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
«Κλείδωσε» η κακοκαιρία: «Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Στη 10η μέρα απεργίας ο Πάνος Ρούτσι / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 10η ημέρα την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, αφού δεν υπάρχει εξέλιξη στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Πάνος Ρούτσι: Καταβεβλημένος συνεχίζει τον αγώνα για τη δικαίωση

Παρά τη σωματική καταπόνηση και την εξάντληση, ο κ. Ρούτσι συνεχίζει τον αγώνα του, έχοντας δίπλα του τους δύο απεργούς πείνας, έναν πατέρα από το Αίγιο και μια μητέρα από την Πάτρα που του συμπαραστέκονται.

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι μητέρα από την Πάτρα - Ξεκίνησε απεργία πείνας

Μαζί του και εκατοντάδες πολίτες που σπεύδουν καθημερινά έξω από τη Βουλή, για να τον αγκαλιάσουν και να του δώσουν δύναμη και κουράγιο.

Πάνος Ρούτσι

Δεκάδες πολίτες, όλων των ηλικιών, σπεύδουν καθημερινά στο Σύνταγμα για να στηρίξουν τον Πάνο Ρούτσι / Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Απεργία πείνας Πάνου Ρούτσι

Πάνος Ρούτσι - Απεργία πείνας στο Σύνταγμα

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι χιλιάδες πολίτες

Ο Πάνος Ρούτσι ζητά εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Μαρινάκης για Πάνο Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει στη Δικαιοσύνη»

Αναφερόμενος στην απεργία του Πάνου Ρούτσι και το αίτημά του για εκταφή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Action24 δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει: 

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Όσο και αν σε ανθρώπινο επίπεδο είμαστε δίπλα σε έναν πατέρα που έχει χάσει το παιδί του, σε θεσμικό επίπεδο απαγορεύεται να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη. Χθες δέχθηκα ερώτηση από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που κάνει επίκληση ως και για τους αρχαίους νόμους. Τι πάνε να κάνουν; Να συνδέσουν μεταξύ τους διαφορετικά πράγματα... Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου Εφετών Λάρισας. Και δεν είναι δουλειά μας να υποδείξουμε σε δικαστικό λειτουργό πώς θα κάνει τη δουλειά του». 

Τσίπρας: «Η άρνηση εκταφής των παιδιών είναι απόπειρα ταφής της αλήθειας»

Παρέμβαση στο θέμα της εκταφής των θυμάτων των Τεμπών κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, επιρρίπτοντας την αποκλειστική ευθύνη στον πρωθυπουργό.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τσίπρας ανέφερε: «Αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα. Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ' αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας».

Ακολούθως, ο πρώην πρωθυπουργός είπε: «Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες».

Ο κ. Τσίπρας άσκησε κριτική στην ηγεσία της Δικαιοσύνης και καταφέρθηκε εναντίον της κυβέρνησης: «Η άρνηση της δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία. Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ
 |
ΤΕΜΠΗ
 |
ΕΚΤΑΦΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top