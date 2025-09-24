Πάνος Ρούτσι: Εξαντλημένος συνεχίζει για 10η ημέρα την απεργία πείνας

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 10η ημέρα την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, αφού δεν υπάρχει εξέλιξη στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Παρά τη σωματική καταπόνηση και την εξάντληση, ο κ. Ρούτσι συνεχίζει τον αγώνα του, έχοντας δίπλα του τους δύο απεργούς πείνας, έναν πατέρα από το Αίγιο και μια μητέρα από την Πάτρα που του συμπαραστέκονται.

Μαζί του και εκατοντάδες πολίτες που σπεύδουν καθημερινά έξω από τη Βουλή, για να τον αγκαλιάσουν και να του δώσουν δύναμη και κουράγιο.

Δεκάδες πολίτες, όλων των ηλικιών, σπεύδουν καθημερινά στο Σύνταγμα για να στηρίξουν τον Πάνο Ρούτσι / Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Μαρινάκης για Πάνο Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει στη Δικαιοσύνη»

Αναφερόμενος στην απεργία του Πάνου Ρούτσι και το αίτημά του για εκταφή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Action24 δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει:

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Όσο και αν σε ανθρώπινο επίπεδο είμαστε δίπλα σε έναν πατέρα που έχει χάσει το παιδί του, σε θεσμικό επίπεδο απαγορεύεται να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη. Χθες δέχθηκα ερώτηση από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που κάνει επίκληση ως και για τους αρχαίους νόμους. Τι πάνε να κάνουν; Να συνδέσουν μεταξύ τους διαφορετικά πράγματα... Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου Εφετών Λάρισας. Και δεν είναι δουλειά μας να υποδείξουμε σε δικαστικό λειτουργό πώς θα κάνει τη δουλειά του».

Τσίπρας: «Η άρνηση εκταφής των παιδιών είναι απόπειρα ταφής της αλήθειας»

Παρέμβαση στο θέμα της εκταφής των θυμάτων των Τεμπών κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, επιρρίπτοντας την αποκλειστική ευθύνη στον πρωθυπουργό.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τσίπρας ανέφερε: «Αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα. Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ' αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας».

Ακολούθως, ο πρώην πρωθυπουργός είπε: «Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες».

Ο κ. Τσίπρας άσκησε κριτική στην ηγεσία της Δικαιοσύνης και καταφέρθηκε εναντίον της κυβέρνησης: «Η άρνηση της δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία. Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».