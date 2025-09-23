Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι μητέρα από την Πάτρα - Ξεκίνησε απεργία πείνας

Και μια μητέρα από την Πάτρα βρίσκεται από χθες στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 9η ημέρα την απεργία πείνας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Αίτημά του να του δοθεί άδεια εκταφής των λειψάνων του παιδιού του που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Μετά τον πατέρα από το Αίγιο που ήρθε στην Αθήνα για να συμπαρασταθεί στον κ. Ρούτσι και η 60χρονη Αναστασία Τσαλαμιδά ξεκίνησε μαζί τους απεργία πείνας.

«Moυ φώναξε η φωνή της συνείδησής μου ότι πρέπει να είμαι δίπλα του, δεν πρέπει να είναι μόνος του χωρίς υποστήριξη. Δε θα αισθανόμουν καλά με τον εαυτό μου αν δεν το έκανα», δήλωσε στο Kontra η κ. Τσαλαμιδά.

Η Αναστασία Τσαλαμιδά / Φωτογραφία από βίντεο Kontra

Όπως εξήγησε, δεν έχει καμία σχέση με τον κ. Ρούτσι, αλλά ούτε και με τον πατέρα από το Αίγιο. Είναι απλά μια Ελληνίδα που έχει συγκλονιστεί από το δυστύχημα των Τεμπών και θέλει να συμμετέχει στον αγώνα του πατέρα που ψάχνει να βρει απαντήσεις για τον θάνατο του παιδιού της.

Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

«Η εκταφή είναι δικαίωμα κάθε γονιού. Θα μείνω μαζί τους για όσο αντέξω. Ξέρω ότι από τις 2 εβδομάδες και μετά αρχίζουν να βγαίνουν προβλήματα. Ο κ. Ρούτσι έχει ήδη περάσει τη μια εβδομάδα οπότε θα είναι γι΄αυτόν δύσκολα από δω και πέρα», εξήγησε.

Η Αναστασία Τσαλαμιδά είναι μητέρα ενός 20χρονου γιου. Όπως είπε, τον προτρέπει να φύγει από τη χώρα όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά «για να γλιτώσει από τη χώρα». «Βλέπω μια αδικία και δεν μπορώ να τη δεχτώ. Έχουν γίνει πολλά στη χώρα, όχι μόνο στην υπόθεση των Τεμπών, που με έχουν απογοητεύσει», τόνισε.

Τέμπη: Το αίτημα συγγενών των θυμάτων στον Άρειο Πάγο

Τη Δευτέρα, 85 συγγενείς των θυμάτων από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη κατέθεσαν νέο υπόμνημα στον Άρειο Πάγο, με το οποίο ζητούν την εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης.

Στο κείμενο αναφέρεται ότι οι χειρισμοί του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, αλλά και οι ενέργειες του τότε προϊσταμένου της Εισαγγελίας Λάρισας, Λάμπρου Τσόγκα, είχαν ως αποτέλεσμα να μην εξεταστούν σημαντικά έγγραφα της δικογραφίας.

Οι συγγενείς καταγγέλλουν ότι η ανακριτική διαδικασία έκλεισε «βιαστικά και ελλιπώς» και ζητούν να συνεχιστεί, θέτοντας παράλληλα και το θέμα της εκταφής σορών για τη συλλογή νέων στοιχείων.

Μετά την συνάντηση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση και εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα».

Προηγουμένως, ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου, αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση σχετικά με το αίτημα εκταφής, αναφέροντας: «Ο Άρειος Πάγος δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε λόγο ή ρόλο στη λήψη των αποφάσεων των δικαστικών οργάνων, στα πλαίσια του δικαιοδοτικού τους έργου, ούτε και μπορεί να παρεμβαίνει στη δικαστική τους κρίση. Επίσης, δεν μπορεί να διατάξει τη διενέργεια ή μη πράξεων από τους δικαστικούς λειτουργούς σε οποιοδήποτε διαδικαστικό στάδιο και αν βρίσκεται μία εκκρεμής υπόθεση».

Υπενθυμίζεται ότι είχαν επιχειρήσει να καταθέσουν το ίδιο υπόμνημα και την προηγούμενη Δευτέρα στη Λάρισα, όμως δεν τους επετράπη η είσοδος από τις δικαστικές αρχές.