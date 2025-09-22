Πάνος Ρούτσι: Λαοθάλασσα αλληλεγγύης στον απεργό πείνας

Τον πιο σκληρό αγώνα της ζωής του δίνει ο Πάνος Ρούτσι, για να φτάσει στην αλήθεια για το παιδί του. Σήμερα μπήκε στην δεύτερη εβδομάδα απεργίας πείνας.

Ο Πάνος Ρούτσι φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένος να σταματήσει τον αγώνα του, παρά το γεγονός πως οι δυνάμεις του σιγά σιγά τον εγκαταλείπουν. Ο άνθρωπος δεν μπορεί καλά καλά να μιλήσει, είναι εμφανώς αδύναμος και καταβεβλημένος. Οι γιατροί λένε πως η 8η και η 9η μέρα χωρίς φαγητό θεωρούνται σημείο καμπής, καθώς ο οργανισμός αρχίζει να καταρρέει. Ένας άνθρωπος μπορεί να αντέξει χωρίς φαγητό, σύμφωνα με τους γιατρούς μία με τρεις εβδομάδες.

Πάντως, ο Πάνος Ρούτσι -που πίνει 8 μέρες τώρα μόνο νερό- άρχισε από χθες να μην μιλά σχεδόν καθόλου για να κρατά δυνάμεις. Η φωνή του είναι αδύναμη αλλά το μήνυμα ξεκάθαρο. Να μάθει τι ακριβώς συνέβη εκείνη την μοιραία νύχτα που έχασε το παιδί του.