Ντένις Ρούτσι: «Το όνομά του δεν υπήρχε σε καμία λίστα»

Για 8η μέρα ο Πάνος Ρούτσι πραγματοποιεί απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος, ζητώντας την εκταφή του γιου του, ώστε να μάθει από τι πέθανε στην τραγωδία των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα

Στο πλευρό του βρίσκεται όλη η Ελλάδα, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε άλλη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στη Βουλή με μαζική συμμετοχή.

Συγκέντρωση συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Πάνος και η Μιρέλα, οι γονείς του 22χρονου Ντένις και του Κρίστιαν, έχουν ορκιστεί στο αδικοχαμένο τους παιδί, ότι δε θα σταματήσουν μέχρι να μάθουν την αλήθεια και οι υπεύθυνοι για την τραγωδία των Τεμπών τιμωρηθούν από τη δικαιοσύνη.

Η μητέρα του Ντένις Ρούτσι που σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών

Η Μιρέλα Ρούτσι, λίγο μετά τη σφοδρή σύγκρουση των τρένων, έφτασε στη Λάρισα και με μια φωτογραφία του Ντένις ρωτούσε τραυματίες, γιατρούς, νοσηλευτές αν τον είχαν δει.

Οι σοροί όλοι είχαν ταυτοποιηθεί, όμως το όνομα του 22χρονου δεν ήταν σε καμία λίστα.

«Ο γιος μου δεν είναι σε καμία επίσημη λίστα μέχρι στιγμής νεκρών ή τραυματισμένων και δεν έχω καμία πληροφορία για την τύχη του. Παρακαλώ οποιονδήποτε μπορεί να τον έχει δει να επικοινωνήσει μαζί μου. Ήταν στο βαγόνι 5, θέση 22» έλεγε η μητέρα του συντετριμμένη.

Όπως θα έλεγε αργότερα, είχαν μιλήσει με τον Ντένις όσο βρισκόταν στο μοιραίο τρένο.

«Μίλησα με τον γιο μου στις 22:50. Το μόνο που μου είπε είναι ”μαμά κάθομαι, θα έχουμε καθυστέρηση. Θα σε πάρω τηλέφωνο μόλις φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη, να κατέβεις στον σταθμό να με πάρεις”. Δε μου διευκρίνισε πού κάθεται, αν είναι στη θέση του ή έχει πάει στο κυλικείο. Στις 23:08 ήταν η τελευταία επικοινωνία που είχε ο γιος μου με μια φίλη του, μέσω μηνυμάτων. Μετά είχε χαθεί το σήμα. Η κοπέλα του είχε στείλει ένα μήνυμα στις 23:15 το οποίο δεν είδε ποτέ. Αυτό που της έλεγε στο μήνυμα είναι ότι βαριέται, ότι είχε καθυστέρηση και ότι κουράστηκε», είχε πει η μητέρα του 22χρονου.

Ο Ντένις είχε κατέβει στην Αθήνα για να επισκεφθεί κάποιους συγγενείς του και την κοπέλα του. Η θέση του ήταν στο 5ο βαγόνι. Κατά τις 23:00 μιλούσε με τον πατέρα του, αλλά η σύνδεση κόπηκε. Όπως είπε ο αδελφός του πήγε στο πρώτο βαγόνι, που ήταν το κυλικείο και είχε καλύτερο σήμα, και από εκεί του μίλησε για τελευταία φορά.

Ο Πάνος Ρούτσι ζητά την εκταφή του γιου του για να μάθει από τι πέθανε

«Έχει καλύτερο σήμα μπροστά και για αυτό πήγε εκεί. Ο πατέρας μου ήταν ανήσυχος αφού κόπηκε το σήμα. Τον έπαιρνε πίσω και ήταν απενεργοποιημένο», είπε ο αδελφός του 22χρονου.

Ο ίδιος τον περασμένο Φεβρουάριο είχε προχωρήσει σε μια συμβολική κίνηση με τη βοήθεια ενός αγρότη φίλου του και τη χρήση τρακτέρ. Σε μια κοιλάδα στην περιοχή Γαλαρινός, έξω από τη Θεσσαλονίκη χάραξε τις λέξεις «Δεν Έχω Οξυγόνο», το σύνθημα που φώναξαν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτών στη μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Η μητέρα του Ντένις Ρούτσι (πρώτη από δεξιά) στη χθεσινή διαδήλωση στο Σύνταγμα

«Μπαμπά θα αργήσω, θα κοιμάσαι»

«Μπαμπά θα αργήσουμε, θα κοιμάσαι», ήταν τα τελευταία λόγια του Ντένις στον πατέρα του, που του είπε πως θα τον περίμενε για να πάει να τον πάρει από τον σταθμό.

Οι τραγικοί γονείς έμαθαν από την τηλεόραση για τη φονική σύγκρουση των τρένων και η καρδιά τους σταμάτησε από την αγωνία.

Διαδήλωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα

«Βλέπαμε μια ταινία, μέχρι που είδαμε για τη σύγκρουση. Φτάσαμε κατά τις 02:00 και βλέπαμε τις φλόγες να καίνε. Ο πατέρας του ήταν έτοιμος να πηδήξει στις φλόγες, να ψάξει τον Ντένις, γινόταν ένας χαμός. Φλόγες και φωνές από παντού», είπε πει η μητέρα του σε παλιότερη συνέντευξή της.

Το πρωί οι γονείς πήγαν στο νοσοκομείο, όμως μάταια αναζητούσαν το όνομα του παιδιού τους στη λίστα με τους επιζώντες.

Τέμπη: Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι εδώ και οχτώ μέρες βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος. Κάθεται εκεί που είναι γραμμένα με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ανάμεσα και αυτό του γιου του.

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι

Οι αρχές απέρριψαν το αίτημά του για εκταφή του Ντένις κι εκείνος αποφάσισε να προχωρήσει σε απεργία πείνας και δίψας.

Όπως λέει, δεν μπόρεσε να αποχαιρετήσει τον γιο του, όπως ήθελε. Τον παρέλαβε μέσα σε ένα κλειστό κουτί, με την αμφιβολία αν έχει κηδέψει το παιδί του ή κάποιον άλλον, να έχει ριζώσει στην καρδιά του. Περισσότερο, όμως, βασανίζεται από το ποια ήταν η αιτία θανάτου του γιου του.

Ο Ντένις είναι πάντα δίπλα του και του δίνει, όπως είπε δύναμη.

Λίγα κεριά στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών στο Σύνταγμα

O Πάνος Ρούτσι στη διαδήλωση του περασμένου Φλεβάρη έφαγε δακρυγόνα στο πρόσωπο από αστυνομικούς των ΜΑΤ. Και στο Σύνταγμα όμως που κάνει απεργία πείνας αστυνομικοί του ζήτησαν ταυτότητα για να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του.

Δε φοβάται κανέναν λέει και είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να φτάσει έως το τέλος μέχρι να δικαιωθεί.

Η πληγή στην καρδιά του είναι ανοιχτή, για το παιδί του που είχε όνειρα και δεν κατάφερε να τα εκπληρώσει. Για τους υπεύθυνους που πρέπει να τιμωρηθούν, για τα 57 σπίτια που έκλεισαν μέσα σε μια νύχτα, για όλα τα νέα παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη.

Στο πλευρό του όλος ο κόσμος, που πάει κοντά του, του δίνει μια αγκαλιά, μια κουβέντα παρηγοριάς, λίγα λόγια συμπαράστασης. Ο ίδιος τους ευχαριστεί. Στέκεται εκεί, σιωπηλός, με τον πόνο να είναι ζωγραφισμένος στο πρόσωπο του και δηλώνει αποφασισμένος να πάρει αυτό που δικαιούται. Την έγκριση της εκταφής του γιου του.