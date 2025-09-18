Πατέρας δίπλα στον πατέρα: Κι άλλος απεργός πείνας στο πλευρό του Π. Ρούτσι

Ένας πατέρας από το Αίγιο στέκεται εδώ και λίγες ώρες στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών και συνεχίζει για τέταρτη ημέρα την απεργία πείνας στο Σύνταγμα. Ο κύριος Δημήτρης προχώρησε και αυτός σε απεργία πείνας, σε μία κίνηση που προκαλεί συγκίνηση.

Ένας πατέρας που θρηνεί τον γιο του και θέλει να μάθει την αλήθεια. Ένας άλλος πατέρας που νιώθει τον πόνο του. Ο Πάνος Ρούτσι και ο κύριος Δημήτρης βρίσκονται δίπλα δίπλα στο Σύνταγμα. Ο κύριος Πάνος κρατά σφιχτά στην αγκαλιά του το σκίτσο του αδικοχαμένου γιου του, ενώ ο κύριος Δημήτρης του κρατά το χέρι και του δείχνει ότι δεν είναι μόνος του.

«Θα συνεχίσω τον αγώνα μου για το παιδάκι μου, για τα δικαιώματά μου, του Ντενουκού μου. Ο κόσμος έρχεται κάθε ημέρα, τέταρτη ημέρα σήμερα, κάθε ημέρα και πιο πολύ. Το μόνο που μου λένε: κουράγιο. Μου δίνουν δύναμη, αγκαλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ», δήλωσε ο κ. Ρούτσι.

Υποστήριξη στην κατηγορία κατά Τριαντόπουλου

Λίγα χιλιόμετρα από το Σύνταγμα, στον Άρειο Πάγο, μία τραυματίας που επέβαινε στο δεύτερο βαγόνι και ένας νεαρός άνδρας που έχασε τη μητέρα του στην τραγωδία των Τεμπών, δήλωσαν παράσταση υπόστηριξης της κατηγορίας στην έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή από τις δικαστικές αρχές για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και το μάζωμα.

Από την άλλη, η Αργυρή Παπαθανασίου, φοιτήτρια Νομικής, από τη μοιραία νύχτα της σύγκρουσης ανεβαίνει Γολγοθά εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού της. Ο Χριστόφορος Κωνσταντινίδης βιώνει την απώλεια της μητέρας του, Βασιλικής Χλώρου.

Αυτό που ζητούν είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.

