Τέμπη: Συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι - «Έδωσα μια υπόσχεση στο παιδί μου...»

Απεργία δίψας και πείνας ξεκίνησε μπροστά στη Βουλή, εκεί που είναι γραμμένα τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών, ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι που έχασε τη ζωή του στην πολύνεκρη τραγωδία.

«Δυόμισι χρόνια τώρα περιμένω μια δικαίωση για τους ανθρώπους αυτούς και δεν βλέπω τίποτα. Το μόνο που βλέπω είναι μπάζωμα παντού» λέει ο κ. Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις.

Δίπλα ακριβώς στο όνομα του γιου του που είναι γραμμένο στην πλατεία Συντάγματος, ο Πάνος Ρούτσι ξεκίνησε τον δικό του αγώνα.

«Δεν μπορώ άλλο, έχω δώσει μια υπόσχεση στο παιδί μου ότι δε θα σταματήσω όσο αναπνέω να βρω αυτούς που το έκαναν».

Ο κ. Ρούτσι ζητάει να γίνει εκταφή της σορού του γιού του για να πάρει απαντήσεις.

«Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί ψηλά στην εξουσία που είναι ακόμα άνθρωποι μέσα τους».

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στάθηκε με ανάρτηση της και η Μαρία Καρυστιανού.

«Στην χώρα μας, όπως την κατάντησαν, δικαστές και εισαγγελείς αρνούνται στον γονιό το πιο ιερό δικαίωμα του, την εκταφή του παιδιού του», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Τέμπη: Διαμαρτυρίες από συγγενείς θυμάτων στη Λάρισα

Στη Λάρισα, μπροστά στα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου της πόλης, ο κ. Χρήστος Κωνσταντινίδης που έχασε τη σύζυγό του στα Τέμπη ύψωσε ένα μεγάλο πανό με το οποίο ζητά τη δικαίωση των 57 θυμάτων.

«Όποιος ειναι κατά της αλήθειας και του δικαίου θα βρει μπροστά του σύσσωμο τον ελληνικό λαό», είπε.

Το πρωί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, διαβίβασε την πρόταση του επί του κατηγορητηρίου στην πρόεδρο των Εφετών καθώς και στους διαδίκους των 36 κατηγορουμένων.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star