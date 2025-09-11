Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς: «Ζητάμε κακούργημα για όλους»

Ο Γολγοθάς των οικογενειών που θρήνησαν θύματα στην τραγωδία των Τεμπών δεν έχει τέλος. Οι Δημήτρης και Νίκος Πλακιάς που έχασαν τα τρία κορίτσια τους στο δυστύχημα, έδωσαν χθες (11/9) κατάθεση στην ανακρίτρια του Αρείου Πάγου που διερευνά τον ρόλο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και ακόμη επτά εμπλεκομένων στην υπόθεση σχετικά με το «μπάζωμα» στα Τέμπη.

«Η τραγωδία που ζούμε δεν επιτρέπει να μιλάμε για πλημμελήματα. Η μόνη σωστή νομική αποτίμηση είναι το κακούργημα», δήλωσε μόλις ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του. Δύο ολόκληρες ώρες κατέθετε στην ανακρίτρια ο Νίκος Πλακιάς. Περιέγραψε τα γεγονότα για το «μπάζωμα» και όλα όσα έγιναν μετά την τραγωδία. Μίλησε αναλυτικά για πρόσωπα και πράγματα, όπως χαρακτηριστικά είπε στο Star. Όπως σημείωσε η Κατερίνα Μαστραντωνάκη στο ρεπορτάζ της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, οι δυο γονείς ζητούν να καθίσουν στο σκαμνί και πολιτικά πρόσωπα. Δεν τους αρκεί μια δίκη με κατηγορούμενο έναν σταθμάρχη όταν τα οστά των παιδιών τους τα βρήκαν στο Κουλούρι.

Οι Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση. Σε βάρος των οκτώ κατηγορουμένων για το «μπάζωμα» έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος.