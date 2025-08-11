Kαταπέλτης η Ευρωπαία εισαγγελέας: «Τα Τέμπη μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί»

Τι δήλωσε η Λάουρα Κοβέσι

Τελευταία Νέα
11.08.25 , 23:11 Τραμπ: Kατεβάζει εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον λόγω «εγκληματικότητας»
11.08.25 , 23:02 Μουτάφη – Νιφλής: Τρυφερές στιγμές στην Αίγινα με τον γιο τους, Δημήτρη
11.08.25 , 22:16 Αρραβωνιάστηκαν Ρονάλντο - Ροντρίγκεζ: Το εκθαμβωτικό μονόπετρο!
11.08.25 , 22:12 Kαταπέλτης η Ευρωπαία εισαγγελέας: «Τα Τέμπη μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί»
11.08.25 , 21:40 Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη
11.08.25 , 21:25 «Γιατί δε με άκουσες;»: Αντίο στη Σεϊρλή από την πρώην σύζυγο του Γαλανού
11.08.25 , 21:12 Μηχανική βλάβη σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ
11.08.25 , 20:33 Πενθεί ο Αντώνης Κανάκης: «Θα φροντίσω να ξεχάσω τον θάνατό του»
11.08.25 , 20:21 Αποκλειστικό Star: Η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για τον βιασμό γυναίκας
11.08.25 , 20:00 Σε ύφεση η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής
11.08.25 , 19:18 «Κόλαση» η Αθηνά Οικονομάκου με μπικίνι: Με μικροσκοπικό μαγιό στην πισίνα
11.08.25 , 18:35 Αναζωπυρώσεις στη φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης
11.08.25 , 18:17 Hyundai: Το γιλέκο που σε κάνει...Superman
11.08.25 , 18:10 Νικολέττα Καρρά: Δαμάζει τα κύματα με μαύρο μικροσκοπικό μπικίνι
11.08.25 , 17:49 «Ένας μήνας μαζί σου…»: Ο Γρηγόρης Μόργκαν από το surfing στις πάνες!
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Άννας Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Kαταπέλτης η Ευρωπαία εισαγγελέας για τα Τέμπη / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Kαταπέλτης είναι για ακόμα μία φορά η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι. Η γυναίκα που έφερε στο φως το σκάνδαλο με τις μαϊμού επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε νέες δηλώσεις της αναφέρει ότι θα είχαν γλιτώσει οι 57 ψυχές που χάθηκαν στα Τέμπη αν κάποιοι έκαναν σωστά τη δουλειά τους. 

Στη Βουλή η Μαρία Καρυστιανού με 1,3 εκατομμύρια υπογραφές

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η Άννα Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, η Λάουρα Κοβέσι έδωσε συνέντευξη στο γερμανικο δίκτυο ARD και επανέλαβε πως αν είχαν γίνει όλα τα έργα που έπρεπε στο σιδηροδρομικό δίκτυο, η τηλεδιοίκηση, τα συστήματα ασφαλείας, αν είχε υλοποιηθεί η συμβαση 717, τότε δε θα είχαμε χάσει 57 ανθρώπους. 

Να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της συνέντευξης Κοβέσι: 

«Οι έρευνές μας κατέδειξαν ότι η Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκη Ένωση για το σιδηροδρομικό της δίκτυο.

Το σύστημα σήμανσης επρόκειτο να ανανεωθεί. Αν το έργο είχε υλοποιηθεί έγκαιρα και σωστά, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί».

Kαταπέλτης η Ευρωπαία εισαγγελέας: «Τα Τέμπη μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί»

Η Λάουρα Κοβέσι διερωτήθηκε επίσης πώς τόσα χρονια κανείς δεν είχε δει ότι υπήρχαν προβλήματα. 

Αυτά είχε τονίσει και προ μηνών η Ευρωπαία εισαγγελέας σε αποκλειστική συνέντευξη που ειχε παραχωρήσει στο Star και την Άννα Σταματιάδου. Μάλιστα τότε είχε καταγγείλει εμπόδια - είχε πει το περίφημο «μας μπλοκάρουν» -, ζητώντας απο την Ελλάδα να αλλάξει τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.   

Η Κοβέσι δε θέλει μόνο να επιστραφούν τα χρήματα στα ευρωπαϊκα ταμεία και να πληρώσουν όσοι καταχράστηκαν κονδύλια, αλλά και να δώσει απαντήσεις στους γονείς των θυμάτων, καθώς, όπως δηλώνει, τα Τέμπη την έχουν «τραυματίσει».

Τέμπη: «Όσοι φταίνε, θα πληρώσουν», λέει η Εισαγγελέας Κοβέσι στο STAR

Σε αυτήν ελπίζουν πολλοί συγγενείς των αδικοχαμένων ανθρώπων, κατέληξε στο ρεπορτάζ της η Άννα Σταματιάδου.

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΕΜΠΗ
 |
ΛΑΟΥΡΑ ΚΟΒΕΣΙ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΡΕΝΩΝ
 |
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top