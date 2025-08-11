Kαταπέλτης η Ευρωπαία εισαγγελέας: «Τα Τέμπη μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί»

Kαταπέλτης είναι για ακόμα μία φορά η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι. Η γυναίκα που έφερε στο φως το σκάνδαλο με τις μαϊμού επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε νέες δηλώσεις της αναφέρει ότι θα είχαν γλιτώσει οι 57 ψυχές που χάθηκαν στα Τέμπη αν κάποιοι έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η Άννα Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, η Λάουρα Κοβέσι έδωσε συνέντευξη στο γερμανικο δίκτυο ARD και επανέλαβε πως αν είχαν γίνει όλα τα έργα που έπρεπε στο σιδηροδρομικό δίκτυο, η τηλεδιοίκηση, τα συστήματα ασφαλείας, αν είχε υλοποιηθεί η συμβαση 717, τότε δε θα είχαμε χάσει 57 ανθρώπους.

Να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της συνέντευξης Κοβέσι:

«Οι έρευνές μας κατέδειξαν ότι η Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκη Ένωση για το σιδηροδρομικό της δίκτυο.

Το σύστημα σήμανσης επρόκειτο να ανανεωθεί. Αν το έργο είχε υλοποιηθεί έγκαιρα και σωστά, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί».

Η Λάουρα Κοβέσι διερωτήθηκε επίσης πώς τόσα χρονια κανείς δεν είχε δει ότι υπήρχαν προβλήματα.

Αυτά είχε τονίσει και προ μηνών η Ευρωπαία εισαγγελέας σε αποκλειστική συνέντευξη που ειχε παραχωρήσει στο Star και την Άννα Σταματιάδου. Μάλιστα τότε είχε καταγγείλει εμπόδια - είχε πει το περίφημο «μας μπλοκάρουν» -, ζητώντας απο την Ελλάδα να αλλάξει τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Η Κοβέσι δε θέλει μόνο να επιστραφούν τα χρήματα στα ευρωπαϊκα ταμεία και να πληρώσουν όσοι καταχράστηκαν κονδύλια, αλλά και να δώσει απαντήσεις στους γονείς των θυμάτων, καθώς, όπως δηλώνει, τα Τέμπη την έχουν «τραυματίσει».

Σε αυτήν ελπίζουν πολλοί συγγενείς των αδικοχαμένων ανθρώπων, κατέληξε στο ρεπορτάζ της η Άννα Σταματιάδου.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star