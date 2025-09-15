Τέμπη: Πατέρας θύματος κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα - Τι ζητά

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Facebook (Maria Karystianou)
Τέμπη: Επιμένουν οι συγγενείς των θυμάτων - Ζητούν να συνεχιστεί η ανάκριση / OPEN (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πατέρας θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας στο Σύνταγμα. Ο λόγος; Ζητά να γίνει εκταφή του παιδιού του, αίτημα που αρχικά απορρίφθηκε από τον εφέτη ανακριτή Λάρισας. 

Συγκεκριμένα, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι που «χάθηκε» στα Τέμπη, παραμένει από το πρωί της Δευτέρας 15/9 στο σημείο όπου έχουν γραφτεί τα ονόματα των 57 νεκρών μπροστά στη Βουλή, έως ότου εισακουστεί το αίτημά του. 

Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς: «Ζητάμε κακούργημα για όλους»

Το γεγονός ανέφερε και σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού, συνοδεύοντάς της με μια φωτογραφία του άτυχου πατέρα στην οποία κρατά ένα πανό που γράφει «Απαιτώ τώρα την άδεια εκταφής του παιδιού από τον Εισαγγελέα που βάσει νόμου δικαιούμαι». 

Τέμπη: Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού 

Διαβάστε παρακάτω την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού, προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. 

Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σήμερα σε όλη την Ελλάδα

«Η Ελλάδα ακούει;;;;

Στην χώρα μας, όπως την κατάντησαν, δικαστές και εισαγγελείς αρνούνται στον γονιό το πιο ιερό δικαίωμα του, την ΕΚΤΑΦΗ του παιδιού του για να μάθει από τι πέθανε και για να ελέγξει ότι τα μέρη της σωρού που έθαψε ανήκουν πράγματι στο παιδί του και όχι σε άλλον νεκρό!

Προσωπικά κατήγγειλα στον Εισαγγελέα ότι αναγνώρισα οστό στην σακούλα που μου παραδόθηκε και που ΔΕΝ περιγράφεται σε καμία από τις δύο ιατροδικαστικές (διαφορετικές!) εκθέσεις που έχω για την κόρη μου!

Πλην όμως η εισαγγελική αρχή μου ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ και με παρέπεμψε στον Ανακριτή που επίμονα αρνείται να γίνει εκταφή χωρίς ΚΑΜΙΑ σοβαρή και νόμιμη αιτιολογία!!!!

Το γνωστό: Αποφασίζω και διατάζω καταπατώντας ιερά και όσια!!

Και αυτή η χώρα αυτοαποκαλείται Κράτος Μέλος της Ευρώπης και εφαρμοστής των αρχών Κράτους Δικαίου που αυτή υπηρετεί!

Ντροπή!

Στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι είναι ΟΛΟΙ συνεννοημένοι, ΟΛΟΙ αρνούνται την εκταφή γιατί θα ΔΕΙΞΕΙ τις χημικές ουσίες που έκαψαν τα παιδιά μας!!!

Και τότε πως θα μπαζωθούν οι ευθύνες και πως θα προστατευτεί το ΚΑΚΟΨΥΧΟ αφεντικό;;;

Η Ευρώπη ακούει;;;

Γιατί οι κεραίες της Ευρώπης είναι αδρανείς στις αναφορές που έχουμε καταθέσει;

Πρέπει να θρηνήσουμε και τον γονιό, τον Πάνο, που ξεκίνησε σήμερα απεργία πείνας;

Μέχρι που θα μας αναγκάσετε να φτάσουμε;;;

Ντροπή επίορκοι!

Μέχρι τέλους!». 

