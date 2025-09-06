Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σήμερα σε όλη την Ελλάδα

Οι συγκεντρώσεις διοργανώθηκαν έπειτα από κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού

Σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, η Ελλάδα ζει μια ημέρα με έντονη κοινωνική και πολιτιστική κινητικότητα, καθώς ταυτόχρονα διεξάγεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και πραγματοποιούνται πανελλαδικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την τραγωδία των Τεμπών.

Χιλιάδες πολίτες σε δεκάδες πόλεις ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου Πληγέντων «Τέμπη 2023», με σύνθημα «Ζωή χωρίς οξυγόνο», κατακλύζοντας πλατείες και δρόμους, διεκδικώντας δικαιοσύνη, διαφάνεια και απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος, αλλά και για το κλείσιμο της δικογραφίας.

Οι συγκεντρώσεις διοργανώθηκαν έπειτα από κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε τα εξής: ανέφερε: «6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως, κατεβαίνουμε στις πλατείες, σε όλη την Ελλάδα, χωρίς χρώματα, χωρίς κόμματα, χωρίς συμφέροντα, μόνο για το καλό».

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση πραγματοποιείται στην Πλατεία Συντάγματος από το απόγευμα, με μαζική συμμετοχή, ενώ οι σταθμοί του μετρό γύρω από την πλατεία παραμένουν κλειστοί για λόγους ασφαλείας. Στη Θεσσαλονίκη, οι πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία ΧΑΝΘ, δίνοντας δυναμικό «παρών» παρά τους περιορισμούς της αστυνομίας. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε Πάτρα, Βόλο, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, Ρέθυμνο, Καλαμάτα, Ηράκλειο, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Λάρισα, Χανιά, Χαλκίδα, Ιωάννινα, Πάρο, Τήνο, Ρόδο και Τρίκαλα. Οι διαδηλωτές τονίζουν ότι η κινητοποίηση είναι ανεξάρτητη από πολιτικά κόμματα ή προσωπικά συμφέροντα, εστιάζοντας αποκλειστικά στη μνήμη των θυμάτων και την κοινωνική απαίτηση για δικαιοσύνη.

Παράλληλα, η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί τη ΔΕΘ, η οποία φέτος χαρακτηρίζεται από έντονη πολιτική παρουσία και πλήθος επισκεπτών, γεγονός που δημιουργεί μια ιδιαίτερη δυναμική στην πόλη. Οι δρόμοι γύρω από το συνεδριακό κέντρο και το κέντρο της πόλης είναι ιδιαίτερα γεμάτοι, καθώς συνυπάρχουν εκθέτες, επισκέπτες της ΔΕΘ και οι χιλιάδες πολίτες που συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις. Οι αρχές συντονίζουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα ασφαλείας, προσπαθώντας να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή τόσο των εκδηλώσεων της ΔΕΘ όσο και των διαδηλώσεων.

Το κεντρικό μήνυμα των συγκεντρωμένων παραμένει σαφές: καμία πολιτική ή κομματική ταυτότητα, μόνο η φωνή των πολιτών που ζητούν να αποδοθούν ευθύνες και να μην ξεχαστούν οι ζωές που χάθηκαν στα Τέμπη. Οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ πολλοί εκφράζουν την ελπίδα ότι η κινητοποίηση θα αποτελέσει ισχυρό μήνυμα για τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και την προστασία της ζωής σε κάθε τομέα της κοινωνίας.

ΤΕΜΠΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
