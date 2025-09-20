Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει για 6η μέρα την απεργία πείνας - Κύμα αλληλλεγγύης

Καταβεβλημένοι οι δύο απεργοί πείνας - Τους εξέτασαν γιατροί

Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
Π. Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου και γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος διανύει την 6η ημέρα απεργίας πείνας, ζητώντας την εκταφή του παιδιού του Ντένι που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Πατέρας δίπλα στον πατέρα: Κι άλλος απεργός πείνας στο πλευρό του Π. Ρούτσι

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένι Ρούτσι έχει ως έμπρακτο συμπαραστάτη έναν πατέρα από το Αίγιο, ο οποίος σε μια συγκινητική πράξη αλληλλεγγύης, βρέθηκε στο πλάι του στην πλατεία Συντάγματος, προχωρώντας και εκείνος σε απεργία πείνας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega, ο κ. Πάνος Ρούτσι ήταν εμφανώς καταβεβλημένος. Παρόλα αυτά δήλωσε πως δε θα σταματήσει τον αγώνα του και θα συνεχίσει μέχρι τέλους.

Συνεχίζει για 6η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Όπως είπε, τόσο ο ίδιος όσο και ο άλλος πατέρας, αντλούν δύναμη από τον κόσμο που δε σταματά να συρρέει στο Σύνταγμα.

«Ο κόσμος που έρχεται εδώ μάς δίνει δύναμη» είπε, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε:

«Είναι προφανές ότι κάτι κρύβουν. Ξέρουν πολύ καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου. Από την αρχή είχε φανεί το έργο της κυβέρνησης. Δεν μας έχουν δώσει καμία απάντηση για τίποτα».

Τους δύο απεργούς πείνας εξέτασαν σήμερα γιατροί που τους επισκέφθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, καθώς όσο περνούν οι ώρες και τα 24ωρα η κατάσταση με την υγεία τους γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Συνεχίζει για 6η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Συνεχίζει για 6η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Τέμπη: Συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι - «Έδωσα μια υπόσχεση στο παιδί μου...»

Συγκινητική είναι η παρουσία πολιτών που σπεύδουν στο πλευρό τους, ενώ αυτοκίνητα που περνούν από το σημείο κορνάρουν και φωνάζουν «Πάνο κράτα γερά!».

Συνεχίζει για 6η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Συνεχίζει για 6η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Συνεχίζει για 6η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Συνεχίζει για 6η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Συνεχίζει για 6η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Συνεχίζει για 6η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Υπενθυμίζεται πως τόσο ο Πάνος Ρούτσι όσο και η Μαρία Καρυστιανού έχουν στείλει εξώδικη καταγγελία που κοινοποιήθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας να δοθεί άδεια εκταφής για τα παιδιά τους.

Παρέμβαση υπέρ των γονιών των θυμάτων των Τεμπών έκανε χθες ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ανέφερε πως «δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους».

Για αύριο Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι, στο κέντρο της Αθήνας στις 18:30.

ΤΕΜΠΗ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ
