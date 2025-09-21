Σύνταγμα: Συγκέντρωση αλληλλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ο οποίος έχασε τον γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών και ζητάει την εκταφή του, πραγματοποιείται στο Σύνταγμα από εργαζόμενους και συνδικάτα.

Όπως μετέδωσε ο Βαγγέλης Γκούμας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η πλατεία Συντάγματος είναι κατάμεστη από ανθρώπους που θέλουν να συμπαρασταθούν σε έναν πατέρα, τον Πάνο Ρούτσι, που κάνει απεργία πείνας εδώ και 7 ημέρες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία του, προκειμένου να δοθεί άδεια για την εκταφή του παιδιού του και, όπως είπε χαρακτηριστικά είπε ο ίδιος, να μάθει για ποιο λόγο ακριβώς ο 22χρονος Ντένις έχασε τη ζωή του.

Η ατμόσφαιρα στην πλατεία Συντάγματος είναι συγκινητική, με αναμμένα κεριά και καντηλάκια για τους 57 νεκρούς. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος πατέρας έχει προβλήματα με την καρδιά του και χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή δεδομένου ότι διανύει ήδη την έβδομη ημέρα απεργίας πείνας.