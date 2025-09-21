Σύνταγμα: Συγκέντρωση αλληλλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Για 7η μέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του γιου του

21.09.25 , 20:37
Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλη Γκούμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ο οποίος έχασε τον γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών και ζητάει την εκταφή του, πραγματοποιείται στο Σύνταγμα από εργαζόμενους και συνδικάτα. 

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει για 6η μέρα την απεργία πείνας - Κύμα αλληλλεγγύης

Σύνταγμα: Συγκέντρωση αλληλλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Όπως μετέδωσε ο Βαγγέλης Γκούμας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η πλατεία Συντάγματος είναι κατάμεστη από ανθρώπους που θέλουν να συμπαρασταθούν σε έναν πατέρα, τον Πάνο Ρούτσι, που κάνει απεργία πείνας εδώ και 7 ημέρες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία του, προκειμένου να δοθεί άδεια για την εκταφή του παιδιού του και, όπως είπε χαρακτηριστικά είπε ο ίδιος, να μάθει για ποιο λόγο ακριβώς ο 22χρονος Ντένις έχασε τη ζωή του.

Τέμπη: Συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι - «Έδωσα μια υπόσχεση στο παιδί μου...»

Η ατμόσφαιρα στην πλατεία Συντάγματος είναι συγκινητική, με αναμμένα κεριά και καντηλάκια για τους 57 νεκρούς. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος πατέρας έχει προβλήματα με την καρδιά του και χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή δεδομένου ότι διανύει ήδη την έβδομη ημέρα απεργίας πείνας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
 |
ΤΕΜΠΗ
 |
ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ
