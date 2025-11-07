Ο Πέτρος Ιακωβίδης συγκινεί: «Ευχαριστώ εσένα που ξεκινήσαμε μαζί...»

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πέτρος Ιακωβίδης
Ο Πέτρος Ιακωβίδης παρουσιάζει το νέο album «Μ’ Ακούς;» σηματοδοτώντας και γιορτάζοντας τα 10 του χρόνια στην πρώτη γραμμή της ελληνικής μουσικής. Μάλιστα, ο ίδιος προχωρά σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση που συγκινεί.  

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μιλώντας προς το κοινό που τον έχει αγκαλιάσει, αγαπήσει και αναδείξει στην κορυφή όλα αυτά τα χρόνια, αναφέρει:

«Δέκα χρόνια λοιπόν…
Μαζί, σε ένα μουσικό ταξίδι που ελπίζω να μην φτάσει ποτέ στον τελικό του προορισμό! Συναισθήματα, φωνές, στίχοι που μας ένωσαν!
Ευχαριστώ εσένα που ξεκινήσαμε μαζί, εσένα που μπήκες στην πορεία στην παρέα και εσένα που ήρθες τώρα και εύχομαι να μείνεις για πολλά ακόμη χρόνια δίπλα μου!
Το νέο μου άλμπουμ, ένα ακόμη έργο που γεννήθηκε με αγάπη και ενθουσιασμό, είναι εδώ!
Κι εγώ, πιο ώριμος από ποτέ, έτοιμος να σε παρασύρω σε νέα ακούσματα -ίσως λίγο διαφορετικά- αλλά πάντα αληθινά!
Εύχομαι να «Μ’ Ακούς» λοιπόν…
Και να ταξιδεύει η καρδιά, η ψυχή και το μυαλό σου… εκεί που σε οδηγεί η μουσική!

Με αγάπη και σεβασμό,
Πέτρος Ιακωβίδης»

Πέτρος Ιακωβίδης


Στο album «Μ’ Ακούς;», που κυκλοφορεί από την Panik Records, ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του μας ταξιδεύει μέσα από 19 τραγούδια - σταθμούς.
 
Ανάμεσα στα καινούργια κομμάτια του album φιγουράρουν το ομότιτλο «Μ’ Ακούς;» και τα «Μην Κοιμάσαι Απόψε Αλλού», «Κερασμένα» και «Έμαθα Παντρεύεσαι» που έχουν αγαπηθεί ήδη μέσα από τις live sold out εμφανίσεις του στο Vog Athens, ενώ το tracklist περιλαμβάνει και τις ήδη κυκλοφορημένες μεγάλες επιτυχίες που έχουν γίνει πλατινένιες και χρυσές «Καπνογόνα», «Σ’ Αγαπάω Όπως Είσαι», «Φέρτε Την Πίσω» και «Με Συγχωρείτε».
 
To album είναι τώρα διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής, καθώς και στο YouTube μέσα από μία ολοκληρωμένη και άρτια οπτικοακουστική πρόταση, ενώ σύντομα θα κυκλοφορήσει και σε μορφή CD.

 

ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
