Πάνος Ρούτσι: Καταβεβλημένος συνεχίζει τον αγώνα για τη δικαίωση

Κύμα συμπαράστασης την 9η μέρα απεργίας πείνας

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Πάνος Ρούτσι: Καταβεβλημένος συνεχίζει τον αγώνα για τη δικαίωση / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με κίνδυνο της ζωής του, ο Πάνος Ρούτσι που έχασε τον γιο του στα Τέμπη, συνεχίζει για ένατη μέρα την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, ζητώντας την εκταφή της σορού του παιδιού του. 

Συγκινητικό είναι το κύμα συμπαράστασης των απλών ανθρώπων απέναντι στον χαροκαμένο πατέρα που εναγωνίως αναζητά δικαίωση για το νεκρό του παιδί. 

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι μητέρα από την Πάτρα - Ξεκίνησε απεργία πείνας

Όσες ώρες βρισκόμαστε εδώ με το συνεργείο του Star, καταγράφουμε απίστευτα συγκινητικές εικόνες, υπογράμμισε η Βαλεντίνα Καραγεωργίου στη ζωντανή σύνδεση από το Σύνταγμα για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα. Ουρές σχηματίζονται μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ουρές απο κόσμο που έρχεται ακόμη και από την περιφέρεια για να σφίξει το χέρι του Πάνου Ρούτσι, και να δώσει κουράγιο σε έναν πατέρα που έχασε το παιδί του με τόσο άδικο τρόπο και που για 9 μέρες κανει απεργία πείνας.

Ο ίδιος είναι εμφανώς καταβεβλημένος και με τις δυνάμεις του να στερεύουν ώρα με την ώρα, νιώθει ιδιαιτέρως αδύναμος, πλέον δεν μπορεί να σταθεί όρθιος για ώρα.

Ντένις Ρούτσι: «Το όνομά του δεν υπήρχε σε καμία λίστα»

Σύνταγμα: Συγκέντρωση αλληλλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Σύμφωνα με τους γιατρούς, όταν ένας άνθρωπος στερείται την τροφή για πάνω από 10 ημέρες το επόμενο βήμα είναι να γίνει ληθαργικός και να μην μπορεί καν να σηκωθεί, ενώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επηρεαστεί η νεφρική του λειτουργία, τόνισε η Βαλεντίνα Καραγεωργίου.

Πάνος Ρούτσι: Καταβεβλημένος συνεχίζει τον αγώνα για τη δικαίωση

Τέμπη: Πολιτική κόντρα για το αίτημα εκταφής / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star 

Η φωνή του Πάνου Ρούτσι μπορεί να είναι αδύναμη, ωστόσο το μήνυμα είναι δυνατό, καθώς συνεχίζει τον αγώνα του μέχρι να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού του.

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
