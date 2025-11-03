Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα

Την εβδομάδα με ένα λαχταριστό φαγητό είπε να ξεκινήσει ο Γιώργος Ρήγας και έτσι ετοίμασε χοιρινές μπριζόλες στη λαδόκολα με πιπεριές και κασέρι.

Γιώργος Ρήγας και Ελένη Χατζίδου

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 4 χοιρινές μπριζόλες

• 1 κόκκινη πιπεριά

• 1 πράσινη πιπεριά

• 2 ώριμες ντομάτες

• 200 γρ. κασέρι

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.γ. ξερό θυμάρι

• Αλάτι, πιπέρι

• Προαιρετικά: λίγη μουστάρδα ή 1 σκελίδα σκόρδο

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προθέρμανε τον φούρνο στους 190 °C (αέρα). 2. Αλατοπιπέρωσε τις μπριζόλες και άλειψέ τες με λίγο ελαιόλαδο και θυμάρι. 3. Κόψε λαδόκολλες (μία για κάθε μπριζόλα) και άπλωσε επάνω λίγες φέτες ντομάτας, πιπεριάς και κρεμμυδιού. 4. Τοποθέτησε την μπριζόλα επάνω, ρίξε λίγο λάδι και πρόσθεσε από πάνω πάλι λίγη ντομάτα, πιπεριά και το κασέρι. 5. Κλείσε καλά τη λαδόκολλα (σαν πακέτο) και βάλε τα πακετάκια σε ταψί. 6. Ψήσε για περίπου 1 ώρα – 1 ώρα και 15 λεπτά μέχρι να μαλακώσει το κρέας. 7. Άνοιξε τη λαδόκολλα τα τελευταία 10 λεπτά για να πάρει χρώμα το κασέρι και οι πιπεριές.

