Εύκολες και με λίγες θερμίδες συνταγές με κοτόπουλο

Αν είστε λάτρεις του φαγητού αλλά σας απασχολούν και οι θερμίδες, μία καλή ιδέα είναι να βάλετε στη διατροφή σας το κοτόπουλο.

Κι αν έχετε κουραστεί να το καταναλώνεται στην κλασική του μορφή. Στον φούρνο δηλαδή με πατάτες, εμείς μαζέψαμε κάποιες εύκολες συνταγές που ετοίμασε στο Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας(2 συνταγές) και ο Χρήστος Μοίρας(1 συνταγή) και σας τις παρουσιάζουμε.

Λαχταριστό ριζότο με κοτόπουλο

Υλικά της Συνταγής

Για το ριζότο

• 300 γρ. ρύζι αρμπόριο ή καρναρόλι

• 1 κρεμμύδι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 60 ml λευκό κρασί

• 1 λίτρο ζωμό κοτόπουλο

• 50 γρ. βούτυρο

• 50 γρ. παρμεζάνα

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Για το κοτόπουλο ταλιάτα

• 2 φιλέτα στήθος κοτόπουλο

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• Χυμό από μισό λεμόνι

• 1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι

• Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση της Συνταγής

Ψήσιμο κοτόπουλου (ταλιάτα)

Μαρινάρεις τα φιλέτα με ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι για 20–30 λεπτά. 2

Ζεσταίνεις καλά ένα τηγάνι γκριλ ή αντικολλητικό και ψήνεις τα φιλέτα 4–5 λεπτά από κάθε πλευρά (ανάλογα με το πάχος).

Αφήνεις τα φιλέτα 5 λεπτά να ξεκουραστούν και μετά τα κόβεις σε λεπτές φέτες (ταλιάτα).

Ριζότο

Σε κατσαρόλα σοτάρεις το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτεις το σκόρδο. Ρίχνεις το ρύζι και το καβουρδίζεις 1–2 λεπτά. Σβήνεις με το λευκό κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί. Προσθέτεις σταδιακά το ζεστό ζωμό, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι το ρύζι να είναι al dente (περίπου 18 λεπτά). Αποσύρεις από τη φωτιά, προσθέτεις βούτυρο και παρμεζάνα και ανακατεύεις μέχρι να γίνει κρεμώδες.

Σερβίρισμα

Τοποθετείς το ριζότο στο πιάτο.

Από πάνω βάζεις τις φέτες κοτόπουλου ταλιάτα.

Προαιρετικά, προσθέτεις λίγο ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και φλούδες παρμεζάνας ή φύλλα ρόκας.

Λεμονάτο κοτόπουλο με baby πατάτες

Υλικά της Συνταγής

• 1 ολόκληρο κοτόπουλο ή 4 μπούτια - στήθη

• 500 γρ πατάτες baby,

• 1 μεγάλο πορτοκάλι

• 2 λεμόνια

• 3 κ.σ. μέλι

• 2 κ.σ. μουστάρδα

• 4 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι, πιπέρι

• 1 κ.γ. ρίγανη



Εκτέλεση της Συνταγής

1. Μαρινάρισμα: 1. Σε ένα μπολ ανακατεύεις: μέλι, μουστάρδα, ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. 2. Αλείφεις καλά το κοτόπουλο με τη μαρινάδα και αφήνεις 1-4 ώρες στο ψυγείο. 2. Προετοιμασία ταψιού: 1. Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C (αέρα) ή 190°C (πάνω-κάτω). 2. Στρώνεις ένα ταψί με λίγο λάδι ή λαδόκολλα. 3. Συναρμολόγηση: 1. Τοποθετείς το κοτόπουλο στο κέντρο του ταψιού. 2. Γύρω του βάζεις τις πατάτες baby. 3. Κόβεις το πορτοκάλι σε μεγάλα κομμάτια ή απλώς πιέζεις ολόκληρο στο ταψί, ανάμεσα στις πατάτες και δίπλα στο κοτόπουλο, για να δώσει αρωματικό χυμό κατά το ψήσιμο. 4. Ψήσιμο: • Ρίχνεις λίγο νερό ή χυμό από πορτοκάλι/λεμόνι αν θέλεις να έχει περισσότερο ζουμί. • Ψήνεις 50-60 λεπτά, μέχρι να ροδίσει το κοτόπουλο και να μαλακώσουν οι πατάτες. • Κατά το ψήσιμο, περιχύνεις το κοτόπουλο με τα ζουμιά από το ταψί για πιο ζουμερό αποτέλεσμα. 5. Σερβίρισμα: • Σερβίρεται ζεστό με τις πατάτες και το πορτοκάλι ψημένο δίπλα. • Το ζουμί του ταψιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σάλτσα.

Λαχταριστό κοτόπουλο γεμιστό με μοτσαρέλα και φρέσκια ντομάτα(συνταγή του Χρήστου Μοίρα)

Υλικά της συνταγής

• 2 φιλέτα στήθος κοτόπουλου

• 1 ώριμη ντομάτα

• 100 γρ. μοτσαρέλα

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• ½ κ. γλ. ρίγανη

• Αλάτι, πιπέρι

• Λίγα φύλλα βασιλικού (προαιρετικά)

• 2 φλ. ρόκα (για το σερβίρισμα)

• 2 κ. σ. dressing βαλσάμικο

Εκτέλεση της συνταγής

Πλένουμε καλά τα φιλέτα κοτόπουλου και με ένα κοφτερό μαχαίρι τα ανοίγουμε προσεκτικά στη μέση, χωρίς να τα κόψουμε τελείως – θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα “τσεπάκι” για τη γέμιση. Αλατοπιπερώνουμε μέσα και έξω.

Κόβουμε την ντομάτα και τη μοτσαρέλα σε λεπτές φέτες και τις τοποθετούμε στο εσωτερικό κάθε φιλέτου. Προσθέτουμε λίγη ρίγανη και αν θέλουμε, φρέσκο βασιλικό. Κλείνουμε καλά τα φιλέτα, πιέζοντάς τα ελαφρά ή στερεώνοντάς τα με οδοντογλυφίδες.

Τοποθετούμε τα φιλέτα σ’ ένα μικρό ταψί ή πυρίμαχο σκεύος, τα ραντίζουμε με το ελαιόλαδο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 25 - 30 λεπτά, μέχρι να ψηθεί καλά το κοτόπουλο και να λιώσει το τυρί.

Σερβίρουμε το κοτόπουλο πάνω σε φρέσκια ρόκα και περιχύνουμε με dressing βαλσάμικο για φρεσκάδα και ένταση στη γεύση.







