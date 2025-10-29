Breakfast@Star: Φτιάχνουμε «έξυπνο» σουφλέ με τοστ!

Πρωί Τετάρτης και ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα του Breakfast@star και έφτιαξε το πιο «έξυπνο» σουφλέ με αλλαντικά και τυριά, μία συνταγή που θα λατρέψει όλη η οικογένεια!
Δείτε παρακάτω βήμα βήμα τη διαδικασία, όπως την έδειξε ο Γιώργος Ρήγας στους τηλεθεατές.
Υλικά της συνταγής
• 8 φέτες ψωμί τοστ
• 4 φέτες τυρί
• 4 φέτες μπέικον,
• 4 φέτες γαλοπούλα
• 2 αυγά
• 100 ml γάλα
• Αλάτι, πιπέρι
• 50-70 γρ τριμμένο τυρί
Εκτέλεση της συνταγής
Συναρμολόγηση τοστ:
- Φτιάξε 4 τοστ βάζοντας ανάμεσα στο ψωμί: μπέικον, γαλοπούλα και φέτα τυρί.
Προετοιμασία ταψιού:
- Λαδώνεις ελαφρά ένα μικρό ταψί ή στρώνεις λαδόκολλα.
- Τοποθετείς τα τοστ στο ταψί.
Μείγμα αυγών-γάλακτος:
- Χτυπάς 2 αυγά με το γάλα, αλάτι και πιπέρι.
- Περιχύνεις ομοιόμορφα τα τοστ.
Τυρί από πάνω:
- Πασπαλίζεις με τριμμένο τυρί.
Ψήσιμο:
- Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C (αέρα) ή 190°C (πάνω-κάτω).
- Ψήνεις 15-20 λεπτά μέχρι να ροδίσει το τυρί και να σφίξει το μείγμα αυγών.
Δείτε το Breakfast@Star
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.