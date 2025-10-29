Breakfast@Star: Φτιάχνουμε «έξυπνο» σουφλέ με τοστ!

Ο Γιώργος Ρήγας έδειξε βήμα βήμα τη διαδικασία για την πιο τέλεια συνταγή

Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρωί Τετάρτης και ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα του Breakfast@star και έφτιαξε το πιο «έξυπνο» σουφλέ με αλλαντικά και τυριά, μία συνταγή που θα λατρέψει όλη η οικογένεια!

Συνταγή για το πιο λαχταριστό σουφλέ με τέσσερα τυριά

Δείτε παρακάτω βήμα βήμα τη διαδικασία, όπως την έδειξε ο Γιώργος Ρήγας στους τηλεθεατές.

Breakfast@Star: Φτιάχνουμε «έξυπνο» σουφλέ με τοστ!

Υλικά της συνταγής

• 8 φέτες ψωμί τοστ 
• 4 φέτες τυρί 
• 4 φέτες μπέικον,
• 4 φέτες γαλοπούλα
 • 2 αυγά
• 100 ml γάλα
• Αλάτι, πιπέρι
• 50-70 γρ τριμμένο τυρί
 

Breakfast@Star: Φτιάχνουμε «έξυπνο» σουφλέ με τοστ!

Εκτέλεση της συνταγής

Συναρμολόγηση τοστ:

  • Φτιάξε 4 τοστ βάζοντας ανάμεσα στο ψωμί: μπέικον, γαλοπούλα και φέτα τυρί.

Προετοιμασία ταψιού:

  • Λαδώνεις ελαφρά ένα μικρό ταψί ή στρώνεις λαδόκολλα.
  • Τοποθετείς τα τοστ στο ταψί.

Μείγμα αυγών-γάλακτος:

  • Χτυπάς 2 αυγά με το γάλα, αλάτι και πιπέρι.
  • Περιχύνεις ομοιόμορφα τα τοστ.

Τυρί από πάνω:

  • Πασπαλίζεις με τριμμένο τυρί.

Ψήσιμο:

  • Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C (αέρα) ή 190°C (πάνω-κάτω).
  • Ψήνεις 15-20 λεπτά μέχρι να ροδίσει το τυρί και να σφίξει το μείγμα αυγών.

 Δείτε το Breakfast@Star

 

