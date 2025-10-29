Breakfast@Star: Φτιάχνουμε «έξυπνο» σουφλέ με τοστ!

Πρωί Τετάρτης και ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα του Breakfast@star και έφτιαξε το πιο «έξυπνο» σουφλέ με αλλαντικά και τυριά, μία συνταγή που θα λατρέψει όλη η οικογένεια!

Δείτε παρακάτω βήμα βήμα τη διαδικασία, όπως την έδειξε ο Γιώργος Ρήγας στους τηλεθεατές.

Υλικά της συνταγής

• 8 φέτες ψωμί τοστ

• 4 φέτες τυρί

• 4 φέτες μπέικον,

• 4 φέτες γαλοπούλα

• 2 αυγά

• 100 ml γάλα

• Αλάτι, πιπέρι

• 50-70 γρ τριμμένο τυρί



Εκτέλεση της συνταγής

Συναρμολόγηση τοστ:

Φτιάξε 4 τοστ βάζοντας ανάμεσα στο ψωμί: μπέικον, γαλοπούλα και φέτα τυρί.

Προετοιμασία ταψιού:

Λαδώνεις ελαφρά ένα μικρό ταψί ή στρώνεις λαδόκολλα.

Τοποθετείς τα τοστ στο ταψί.

Μείγμα αυγών-γάλακτος:

Χτυπάς 2 αυγά με το γάλα, αλάτι και πιπέρι.

Περιχύνεις ομοιόμορφα τα τοστ.

Τυρί από πάνω:

Πασπαλίζεις με τριμμένο τυρί.

Ψήσιμο:

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C (αέρα) ή 190°C (πάνω-κάτω).

Ψήνεις 15-20 λεπτά μέχρι να ροδίσει το τυρί και να σφίξει το μείγμα αυγών.

Δείτε το Breakfast@Star