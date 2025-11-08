GNTM: Αγγέλικα ή Ραφαηλία; Ποια αποχαιρέτησε τον διαγωνισμό;

Είχε τη χειρότερη φωτογραφία!

Η Ραφαηλία και η Αγγέλικα δεν ανταποκριθηκαν στη απαιτήσεις του σημερινού concept, με αποτέλεσμα να έχουν τις δύο πιο αδύναμες λήψεις της δοκιμασίας.

Η Αγγέλικα δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που της δόθηκαν, γεγονός που την έκανε να θεωρεί δυσοίωνο το μέλλον της στο GNTM 2025. Το προαίσθημα της επιβεβαιώθηκε, αφού η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κρατούσε στα χέρια της τη φωτογραφία της Ραφαηλίας και όχι τη δική της

«Τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Το έχεις, μπορείς, πήγαινε έξω και δώσε τα όλα», είπε η Ηλιάνα στην Αγγέλικα, δείχνοντάς της πως πιστεύει στις δυνατότητές της και στο κορίτσι που είδε να λάμπει στις auditions. 

«Απογοητεύτηκα πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Προφανώς και στεναχωριέμαι, αλλά έμαθα πράγματα, συγκράτησα πράγματα και θα προσπαθήσω έξω να τα εφαρμόσω και να συνεχίσω να δουλεύω ως μοντέλο», δήλωσε η 20χρονη, αποχωρώντας συγκινημένη από το πλατό. 

Πριν κλείσει την πόρτα του διαγωνισμού πίσω της, προέβλεψε την τελική πεντάδα: «Τελική πεντάδα βλέπω σίγουρα: Ανέστη, Μιχάλη K., Αννα, Μιχαέλα και Ελένη». Έξαιρεσε τον Εντουάρντο λόγω των επιλογών του, που την ξένισαν.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
