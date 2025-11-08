GNTM: Ποιο μοντέλο «έκλεψε την παράσταση» στο σημερινό concept;

«Η καλύτερη φωτογραφία που έχω δει μέχρι στιγμής από μένα»

Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία στη δοκιμασία επιβράβευσης;
Στην ορεινή Κορινθία, σε ένα μαγικό σκηνικό, πραγματοποιήθηκε η σημερινή Δοκιμασία αποχώρησης, με τα μοντέλα να μεταμορφώνονται σε fashion icon βοσκοί και βοσκοπούλες. 

Οι κριτές του GNTM αξιολόγησαν τις προσπάθειες των μοντέλων και κατέληξαν στον νικητή/τρια. «Μπορώ να πω ότι αυτό το concept ήταν από τα πιο ωραία που είχαμε φέτος, πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, φανταστικό styling. Ήταν όλα υπέρ σας. Κάποιοι έφεραν πολύ ωραίες φωτογραφίες και κατάφεραν να πάρουν και το πολυπόθητο εξώφυλλο», σημείωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, και αμέσως φώναξε κοντά της τη Μιχαέλα, την Ξένια και τον Εντουάρντο

GNTM: Τα μοντέλα που ξεχώρισαν στη σημερινή δοκιμασία

GNTM: Τα μοντέλα που ξεχώρισαν στη σημερινή δοκιμασία

Και οι τρεις είχαν πολύ δυνατές λήψεις, αλλά τη δουλειά κατάφερε να πάρει η Μιχαέλα, η οποία κερδίζει 600 ευρώ και τη διαμονή της στη σουίτα της βίλας.

GNTM: Η Μιχαέλα είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας

GNTM: Η Μιχαέλα είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας

«Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η φωτογραφία μου. Μου άρεσε πάρα πολύ. Η καλύτερη φωτογραφία που έχω δει μέχρι στιγμής από μένα», δήλωσε η Μιχαέλα για τη φωτογραφία της. 

«Συγχαρητήρια και στους τρεις. Μπράβο σας. Υπέροχη δουλειά», τους είπε, κλείνοντας η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. 

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
