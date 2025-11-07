Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία στη δοκιμασία επιβράβευσης;

Όλα όσα έγιναν στη δοκιμασία επιβράβευσης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η σημερινή δοκιμασία επιβράβευσης ξεκίνησε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, αφού καλεσμένη ήταν η LILA, που έφερε μαζί της φρεσκάδα, στυλ και επαγγελματισμό. Οι κριτές περίμεναν ότι η παρουσία της θα ενέπνεε τους διαγωνιζόμενους να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό όμως τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς όπως περίμεναν.

Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία στη δοκιμασία επιβράβευσης;

«Περίμενα ότι αυτή η μέρα θα είναι πολύ διασκεδαστική και εύκολη για εσάς», σχολίασε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και πρόσθεσε: «Επειδή έχει εμπειρία από φωτογραφίσεις, πίστευα ότι κι εσείς θα το απογειώσετε. Κάπως, όμως, δεν είμαι τόσο ευχαριστημένη. Πρέπει να δουλέψετε περισσότερο την κίνηση και την έκφραση και να είστε πιο χαλαροί. Ειδικά όταν έχουμε πελάτη.»

«Θέλω να καταλάβετε ότι εμείς σας πιστεύουμε, όλους. Εκεί έξω η αγορά έχει αλλάξει. Η LILA είναι τραγουδίστρια, κι όμως παίρνει δουλειές μοντέλων γιατί είναι δυνατή στο influencing. Πλέον ο ανταγωνισμός δεν είναι μόνο μεταξύ σας  έχετε απέναντι παρουσιάστριες, celebrities, influencers, beauty editors. Οι πελάτες μπορούν να βρουν αυτό που ψάχνουν παντού. Εσείς, ως μοντέλα, πρέπει σε ένα μόνο κλικ να δείχνετε νικητές... νικητές του εαυτού σας», πρόσθεσε με τη σειρά της η Ζεν.

Γιώργος και Αναστάσης τα πήγαν καλύτερα σε αυτη τη δοκιμασία του GNTM

Γιώργος και Αναστάσης τα πήγαν καλύτερα σε αυτη τη δοκιμασία του GNTM

Οι δύο καλύτερες επιδόσεις της ημέρας ήταν του Γιώργου και του Αναστάση.
Ο Γιώργος, φανερά συγκινημένος, παραδέχτηκε: «Δεν τα πάω καλά τελευταία και μου έχει πέσει λίγο η ψυχολογία. Αλλά χάρηκα πολύ.»

Από την άλλη, ο Αναστάσης δήλωσε: «Χθες ήμουν στο bottom 4 και πείσμωσα. Σήμερα απέδωσα καλά και νιώθω χαρούμενος που είμαι εδώ.»

Η μεγάλη στιγμή έφτασε και ο νικητής της δοκιμασίας επιβράβευσης ανακοινώθηκε ο Αναστάσης! Μαζί με τη φωτογραφία του, παρέλαβε και το έπαθλο των 300 ευρώ.

Η φωτογραφία του Αναστάση που κέρδισε

Η φωτογραφία του Αναστάση που κέρδισε

Μετά το τέλος της δοκιμασίας, ο Αναστάσης δήλωσε πανευτυχής: «Έχω δυναμικό πρόσωπο αρκετά για να φαίνομαι αθλητής, αλλά όχι υπερβολικά ώστε να αλλοιώνεται η έκφρασή μου. Τα ρούχα μου ταίριαζαν, ήμουν στο κάδρο, και είμαι περήφανος που τα πήγα καλά, ειδικά αφού ήμουν κοντά στην αποχώρηση.»

Χαρούμενος ο Αναστάσης με τις επιδόσεις του

Χαρούμενος ο Αναστάσης με τις επιδόσεις του


Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM
 

 

