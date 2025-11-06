Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;

Μπορεί το First Dates να είναι το νούμερο 1 εστιατόριο για να γνωρίσεις την αγάπη της ζωής σου, αφού φέρνει πιο κοντά τους singles με σκοπό να βρουν το άλλο τους μισό, κάποιες φορές όμως ο έρωτας σου «χτυπά» την πόρτα χωρίς να το περιμένεις!

Με αφορμή τους έρωτες που αψήφισαν τις κάμερες και «φούντωσαν» μέσα σε τηλεοπτικά πλατό, τo star.gr παρουσιάζει τα πιο hot ζευγάρια που ερωτεύτηκαν και δεν... το έκρυψαν, μοιράζοντας καυτά φιλιά ακόμη και μπροστά στις κάμερες. Κάποιοι παραμένουν ακόμα μαζί, κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους.

H Στέλλα από τη Φάρμα, ήρθε πολύ κοντά με τον Δημήτρη και ένας νέος έρωτας «γεννήθηκε».

Μάλιστα, την ώρα που η Στέλλα ευχαρίστησε την παραγωγή και αποχαιρετούσε τους συμπαίκτες της, ο Δημήτρης κατέβηκε από τον εξώστη και τη έδωσε το πιο «καυτό» φιλί.

Ένα από τα πιο hot ζευγάρια που ήρθε κοντά στην τηλεοπτική εκπομπή Survivor, είναι η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης.

Όχι μόνο παραμένουν ακόμα και σήμερα μαζί, αλλά πρόσφατα ο Σάκης Κατσούλης έκανε πρόταση γάμου στην επί χρόνια σύντροφό του, σε ένα ρομαντικό σκηνικό σε παραλία της Σκύρου.

O Δημήτρης Μπέλλος και η Μαρία Μπέη έγιναν ζευγάρι μέσα στο MasterChef 4 το 2020, με τους δυο τους να έρχονται σύντομα κοντά και να ζουν έναν δυνατό έρωτα.

Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είναι πλέον μαζί, με την αποκάλυψη που έγινε λίγους μήνες πριν μέσα από την εκπομπή «Happy Day». Σε ερώτηση του δημοσιογράφου της εκπομπής για το εάν ισχύουν τα δημοσιεύματα που γράφουν ότι χώρισαν, ο ίδιος είπε: «Αυτό το βλέπουμε. Δεν μπορώ να σου πω "ναι" ή "όχι", παίρνει τον δρόμο του. Η δουλειά κανονικά και τα μοιράζουμε».

Η συμβίωση στη Φάρμα έχει φέρει δύο παίκτες από τη γαλάζια ομάδα αρκετά κοντά. Ο λόγος για τον Βασίλη και τη Ζωή που, όπως όλα δείχνουν, έχουν «χτυπηθεί» από τα βέλη του φτερωτού θεού.

Οι δυο τους δείχνουν να απολαμβάνουν την αναπάντεχη σχέση τους, αδιαφορώντας για τις κακές γλώσσες. Κουβεντιάζουν ψιθυριστά στον στάβλο και στην ουσία παραδέχονται τα συναισθήματά τους. «Δεν περίμενα ότι θα μπω εδώ μέσα και θα γνωρίσω μια σαν εσένα και θα είμαι όλη την ώρα από πίσω της», εξομολογείται ο Βασίλης στη γυναίκα που κατάφερε να του «κλέψει» την καρδιά.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Ευρυδίκη Βαλαβάνη υπήρξαν ένα από τα ζευγάρια που ερωτεύτηκαν μέσα στο Survivor, αλλά αποφάσισαν να χωρίσουν το 2022 και πλέον διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Κωσνταντίνος Βασάλος / Φωτογραφία: NDP

Μάλιστα, η αθλητικογράφος έχει κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή, ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Γρηγόρη Μόργκαν, ενώ πρόσφατα απέκτησαν και το πρώτο τους παιδί.

Ο Τίτος Λαχανάς και η Αριστέα Αλεξανδράκη γνωρίστηκαν και έγιναν ζευγάρι μέσα στο Fame Story.

Η Αριστέα Αλεξανδράκη και ο Τίτος Λαχανάς / Φωτογραφία: NDP

Παρόλα αυτά, έχουν ρίξει αυλαία πλέον στη σχέση τους από το 2024, όπως αποκάλυψε ο νεαρός τραγουδιστής στο Breakfast@star: «Είμαι ελεύθερος, έχω χωρίσει εδώ και τρεις εβδομάδες. Δεν είμαστε πλέον μαζί, της εύχομαι όμως τα καλύτερα, όλα καλά. Τώρα θέλω να αφοσιωθώ στη δουλειά μου», είχε δήλωσε ο Τίτος Λαχανάς.

Τη Μάρω Λύτρα και τον Κώστα Καραφώτη τους γνωρίσαμε μέσα από το Fame Story, όπου οι δυο τους ήρθαν αρκετά κοντά. Ο Κώστας Καραφώτης μίλησε πριν από κάποιο διάστημα για εκείνη την εποχή, τονίζοντας πως όσα προβλήθηκαν με τη Μάρω Λύτρα ήταν αληθινά.

Ο Κώστας Καραφώτης, ο Ανδρέας Μικρούτσικος και η Μαίρη Λύτρα / Φωτογραφία: NDP

«Υπήρξε πολύ κόσμος που ταυτίστηκε με το ειδύλλιο με τη Μάρω που ζήσαμε στο παιχνίδι. Το πιο σημαντικό απ’ όλα ήταν πως όλο αυτό ήταν μια αλήθεια μας τότε. Σίγουρα δεν ήταν κάτι το οποίο χρειάστηκε σχέδιο, προετοιμασία ή κάτι άλλο… Ήταν μια αλήθεια που μας βγήκε εκείνη την εποχή, ήταν πάρα πολύ όμορφο», ανέφερε ο Κώστας Καραφώτης.

Ο personal trainer Γρηγόρης Αναστασιάδης και η τραγουδίστρια Αγγελική Ηλιάδη γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν μέσα στη Φάρμα. Παρόλα αυτά, έπειτα από κάποιους μήνες αποφάσισαν να χωρίσουν, δίνοντας οριστικό τέλος στη σχέση τους.

Η Αγγελική Ηλιάδη και ο Γρηγόρης Αναστασιάδης / Φωτογραφία: NDP

Όπως ανέφερε ο Γρηγόρης Αναστασιάδης σε παλαιότερη συνέντευξή του: «Η μόνη αλλαγή μετά τη Φάρμα είναι ότι κατέβηκα στην Αθήνα. Με την Αγγελική Ηλιάδη δεν είμαστε πλέον μαζί, δεν προέκυψε κάτι συγκεκριμένο, έχουμε διαφορετικά ενδιαφέροντα. Παρ’ όλα αυτά με σεβασμό ο ένας στον άλλον, όταν κάτι χωλαίνει και από τις δυο πλευρές, καλό είναι να τελειώνει εκεί για να μη δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Ήταν από κοινού απόφαση ο χωρισμός μας».

Ένα ακόμη ζευγάρι που γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε μέσα από το Survivor είναι η Βρισηίδα Ανδριώτου και ο Σπύρος Μαρτίκας. Οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά και έζησαν έναν φλογερό έρωτα εντός και εκτός παιχνιδιού. Παρόλα αυτά, έπειτα από 2,5 χρόνια σχέσης, το πρώην ζευγάρι, αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους.

Ο Σπύρος Μαρτίκας και η Βρισηίδα Ανδριώτου / Φωτογραφία: NDP

Το τελευταίο διάστημα η πρώην παίκτρια του Survivor βρίσκεται σε νέα σχέση και, όπως παραδέχτηκε, επιλέγει αυτή τη φορά να την κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.