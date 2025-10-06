Βασίλης και Ζωή: Ένας αναπάντεχος έρωτας στη Φάρμα!

Οι μυστικές συναντήσεις στον στάβλο κι η ερωτική εξομολόγηση

06.10.25, 22:36
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 06.10.25, 22:36
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η συμβίωση στη Φάρμα έχει φέρει δύο παίκτες από τη γαλάζια ομάδα αρκετά κοντά. Ο λόγος για τον Βασίλη και τη Ζωή που, όπως όλα δείχνουν, έχουν «χτυπηθεί» από τα βέλη του φτερωτού θεού. 

Φάρμα: Ο Ανδρέας με τον Λευτέρη σχολιάζουν το ειδύλλιο Βασιλη - Ζωής 

Φάρμα: Ο Ανδρέας με τον Λευτέρη σχολιάζουν το ειδύλλιο Βασιλη - Ζωής 

Οι συμπαίκτες τους έχουν αρχίσει να υποψιάζονται πως κάτι τρεχει μεταξύ τους, αφού ως γνωστόν ο έρωτας κι ο βήχας δεν κρύβονται. Έτσι βλέπουμε τον Ανδρέα και τον Λευτέρη να μιλούν για μυστικές συναντήσεις του ζευγαριού στον στάβλο.

Οι δυο τους δείχνουν να απολαμβάνουν την αναπάντεχη σχέση τους, αδιαφορώντας για τις κακές γλώσσες. Κουβεντιάζουν ψιθυριστά στον στάβλο και στην ουσία παραδέχονται ότι είναι full in love! «Δεν περίμενα ότι θα μπω εδώ μέσα και θα γνωρίσω μια σαν εσένα και θα είμαι όλη την ώρα από πίσω της», εξομολογείται ο Βασίλης στη γυναίκα που κατάφερε να του «κλέψει» την καρδιά. 

Η Ζωή δε φανταζόταν ότι θα γνωρίσει τον έρωτα στη Φάρμα

Η Ζωή δε φανταζόταν ότι θα γνωρίσει τον έρωτα στη Φάρμα

«Και να μ' αρέσει ούτε καν θα κάτσω να ασχοληθώ με κανέναν», έλεγε η Ζωή, δεν είχε, όμως, υπολογίσει τη γοητεία του Βασίλη. 

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας 

 

