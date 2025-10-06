Φάρμα: Πράσινη ή γαλάζια ομάδα σημείωσε τα περισσότερα γκολ;

Το σκορ έληξε 1-5!

06.10.25 , 22:20
Ιδιαίτερα διασκεδαστική ήταν η αποψινή δοκιμασία ασυλίας. 

Οι «γαλάζιοι» είναι σε τρομερή φόρμα και το απέδειξαν και σήμερα, επικρατώντας με 1-5 των αντιπάλων τους στον αγώνα ποδοσφαίρου με... κλειστά μάτια. 

Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Βασίλης σουτάροντας από μακριά. Στη συνέχεια τα μέλη της γαλάζιας ομάδας αφιέρωσαν τη νίκη τους στην Ανδριάνα που αποχώρησε νωρίς από τη Φάρμα.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έδωσε ραντεβού με τους ηττημένους στη σκηνή, όπου θα ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Μετά και την απώλεια των προμηθειών η απογοήτευση είναι μεγάλη στο στρατόπεδο των «πράσινων». 

«Χάσαμε 5-1. Εντάξει λυπηρό για μας γιατί θα πρέπει να βγάλουμε μονομάχο από την ομάδα μας. Αλλά τώρα ό,τι έγινε, έγινε», δήλωσε on camera ο Μιχαήλ - Στέλιος. 

