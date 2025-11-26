«Mια φορά στα 300 χρόνια»: Πλημμύρες δίχως προηγούμενο στην Ταϊλάνδη

Η νότια Ταϊλάνδη πλήττεται αυτές τις ημέρες από μια σπάνιας έντασης κακοκαιρία - την πιο ακραία που έχει καταγραφεί εδώ και 300 χρόνια. Πολλές επαρχίες έχουν πλημμυρίσει και τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ιδιαίτερα σφοδρή ήταν η βροχόπτωση στην πόλη Hat Yai, ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο κοντά στα σύνορα με τη Μαλαισία, όπου καταγράφηκαν απίστευτα ύψη βροχής.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι - Απίστευτες εικόνες / AP (Arnun Chonmahatrakool)

Πλημμύρες στην Ταϊλάνδη: Κάτω από το νερό σπίτια και δρόμοι

Οι πλημμύρες έχουν πλήξει τουλάχιστον δέκα επαρχίες στο νότιο τμήμα της χώρας, με πολλές περιοχές να βρίσκονται κάτω από νερό.

Στην Hat Yai, δρόμοι και γειτονιές έχουν μετατραπεί σε λίμνες - σπίτια βυθισμένα, αυτοκίνητα σχεδόν κρυμμένα από το νερό, ενώ πολλοί κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να ανέβουν στις στέγες για να σωθούν.

Οι μετρήσεις δείχνουν πως μέσα σε μία μέρα έπεσαν πάνω από 335 χλστ. βροχής - ποσότητα πρωτοφανής για τα τελευταία 300 χρόνια.

«Χάθηκαν» στο νερό σπίτια και δρόμοι / AP (Arnun Chonmahatrakool)

Πλημμύρες στην Ταϊλάνδη: Χιλιάδες άνθρωποι εκτοπισμένοι, περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Οι συνέπειες είναι δραματικές: εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν δει τις ζωές τους να ανατρέπονται. Τεράστιος αριθμός πολιτών έχει πληγεί - με χιλιάδες να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παρόλα αυτά, μόλις ένα μικρό ποσοστό έχει μεταφερθεί σε καταφύγια ασφαλείας.

Οι δρόμοι έχουν κοπεί, υποδομές έχουν καταστραφεί - και σε πολλές περιπτώσεις, οι πληγέντες δεν έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα ή νερό για μέρες.

Η κατάσταση έχει κινητοποιήσει εθνικές δυνάμεις διάσωσης: το ναυτικό ανακοίνωσε πως θα στείλει ένα αεροπλανοφόρο - μετατρέποντάς το σε πλωτό νοσοκομείο - μαζί με 14 πλοία, μεγάλα φορτηγά, βοηθητικά σκάφη και jet skis, για την εκκένωση κατοίκων και την παροχή βασικών ειδών ανάγκης.

Οι ομάδες διάσωσης παρευρίσκονται σε πλημμυρισμένα σημεία, προσπαθώντας να φτάσουν σε ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στα σπίτια τους.

Παρά τις προσπάθειες, πολλοί παραμένουν αποκλεισμένοι, αφού τα νερά συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

Διασώστες ψάχνουν εγκλωβισμένους / AP

Πλημμύρες στην Ταϊλάνδη: Προειδοποίηση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Η έκταση και η σφοδρότητα αυτής της κακοκαιρίας υπενθυμίζουν ότι φαινόμενα που θεωρούνταν «σπάνια» μπορεί πλέον να επαναλαμβάνονται - πιθανώς λόγω της κλιματικής κρίσης.

Η Ταϊλάνδη βιώνει όχι μόνο καταστροφές αλλά και κοινωνικό και ανθρωπιστικό σοκ.

