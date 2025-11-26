Σαλαμίνα: Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε η 46χρονη

Ντυμένη στα μαύρα και με σκυμμένο το κεφάλι έφτασε το πρωί στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα για να απολογηθεί σε ανακριτή και εισαγγελέα. Η γυναίκα ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Οι κατηγορίες που τη βαραίνουν είναι ανθρωποκτονία με δόλο, παραβίαση του νόμου περί όπλων και ενδοοικογενειακή βία.

Η γυναίκα, όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει την πεθερά της, αλλά μόνο να τη ληστέψει, καθώς, εξαιτίας του εθισμού της στον τζόγο, είχε πολλά χρέη.

Είχε φροντίσει να αλλάξει τη φορά των καμερών που ήταν εγκατεστημένες στο σπίτι, κάλυψε τα χαρακτηριστικά της με κουκούλα και μάσκα και μπήκε από το παράθυρο.

Εκεί όμως η 75χρονη άρχισε να φωνάζει και η 46χρονη την χτύπησε αρχικά με ένα μπουκάλι στο κεφάλι και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε. Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές αν τη σκότωσε γιατί την αναγνώρισε ή γιατί φώναζε δυνατά.

Το Ανθρωποκτονιών έχει στην κατοχή του ηχητικό ντοκούμεντο που έχει καταγράψει την ηλικιωμένη να ουρλιάζει και να εκλιπαρεί για τη ζωή της, ενώ λίγο πριν ξεψυχήσει ακούγεται να κάνει την προσευχή της.

Σαλαμίνα: Σε κατάσταση σοκ ο σύζυγος της 46χρονης

Μόλις το Ανθρωποκτονιών εμφανίστηκε στη Σαλαμίνα να συλλάβει τη 46χρονη και ο άνδρας της και γιος του θύματος έμαθε τι είχε συμβεί έπαθε σοκ και μονολογούσε στις Αρχές «δεν μπορώ να το πιστέψω πως η μητέρα μου ήταν ακόμα ζεστή και εγώ κρατούσα αγκαλιά τη δολοφόνο της».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες έχει ζητήσει τη βοήθεια ψυχιάτρου για να μπορέσει να διαχειριστεί την κατάσταση.

Σαλαμίνα: Η 46χρονη η πρώτη που βρήκε νεκρή την πεθερά της

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας της 75χρονης, Κατερίνα Τζιώνα, η 46χρονη ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος.

«Πήγε στο σπίτι της 75χρονης με αφορμή να την αναζητήσει, γιατί όλη μέρα τα παιδιά της δεν είχαν νέα από τη θανούσα. Ξαναγύρισε στον τόπο του εγκλήματος, ήταν η πρώτη που μπήκε και παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος», είπε στο Mega και πρόσθεσε:

«Από πολύ νωρίς φάνηκε ότι ήταν κάποιος άνθρωπος που γνώριζε πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχαν κάποια πράγματα που παρέπεμπαν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον ή το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον».

Η ίδια η 75χρονη σε ανύποπτο χρόνο είχε προειδοποιήσει την εγγονή της να μην έχουν εμπιστοσύνη στην 46χρονη νύφη της και να την προσέχουν. Μάλιστα η εγγονή και η κόρη του θύματος μετέφεραν αυτές τις υποψίες στους αστυνομικούς, οι οποίοι έβαλαν στο μικροσκόπιο τη γυναίκα.

Αυτό σε συνδυασμό με ίχνη αίματος της 75χρονης που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο της δράστιδος, όπως επίσης βίντεο που την κατέγραψε να φεύγει από το σημείο του εγκλήματος μετά τη δολοφονία «κλείδωσαν» την υπόθεση και τελικά οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψή της.