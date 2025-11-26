Τατιάνα Στεφανίδου: Η πρώτη αντίδραση μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της

Όσα είπε αποκλειστικά στην κάμερα του Breakfast@star

Μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής Power Talk στον ΣΚΑΪ, η Τατιάνα Στεφανίδου είχε αποφασίσει να κρατήσει χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση ή συνέντευξη.

Η εκπομπή είχε σταματήσει μετά από περίπου έναν μήνα προβολής, λόγω χαμηλών ποσοστών τηλεθέασης.

Τατιάνα Στεφανίδου: Τέλος η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ - Η ανακοίνωση

 

Τατιάνα Στεφανίδου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το πρόωρο τέλος του Power Talk

Ωστόσο, πριν από λίγες ώρες, η παρουσιάστρια εντοπίστηκε από δημοσιογράφο της εκπομπής Breakfast@Star στο αεροδρόμιο. Παρά το γεγονός ότι της έγινε ερώτηση για το τέλος της εκπομπής της, η δημοσιογράφος προτίμησε να μη σχολιάσει την απόφαση του σταθμού και περιορίστηκε σε μια ευγενική δήλωση, με ένα πλατύ χαμόγελο στην κάμερα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Star.

Η εκπομπή που θα αντικαταστήσει την Τατιάνα Στεφανίδου

«Τι κάνετε; Καλή σας μέρα! Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας πω τη γλυκιά μου καλημέρα. Πάω τώρα ταξίδι, να είστε καλά. Είμαι μια χαρά», ανέφερε η Τατιάνα Στεφανίδου.

Όλα καλά για την Τατιάνα Στεφανίδου

Η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη δημόσια αντίδραση της παρουσιάστριας μετά το κλείσιμο της εκπομπής της, δείχνοντας ότι παραμένει χαλαρή και θετική, παρά την ξαφνική διακοπή της τηλεοπτικής της παρουσίας.

Οι επόμενες κινήσεις της Τατιάνας Στεφανίδου

Το Power Talk δεν κατάφερε να κερδίσει το κοινό, παρά τις προσπάθειες αλλαγών στη θεματολογία και στη μορφή της εκπομπής. Η εκπομπή είχε πάρει πίστωση χρόνου, αλλά τα νούμερα τηλεθέασης παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, οδηγώντας τελικά στην πρόωρη διακοπή της.

Παρά το τέλος της εκπομπής, η Τατιάνα Στεφανίδου φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει δυναμικά την πορεία της στον χώρο των media και να επιστρέψει με νέα projects στο μέλλον.

