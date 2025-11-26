Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα σε ΗΣΑΠ, Μετρό, και Τραμ

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Στάση εργασίας το Σάββατο 29/11 σε μετρό - ΗΣΑΠ - τραμ από τη 01:00 πμ ως τις 05:00 / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έκτακτη στάση εργασίας ανακοίνωσε σήμερα (26/11) η ΣΤΑΣΥ. Όπως φαίνεται, η στάση εργασίας αποφασίστηκε μετά από σοβαρότατο εργατικό δυστύχημα σε αμαξοστάσιο με έναν νεκρό. 

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ 

«Σας ενημερώνουμε, πως σήμερα Τετάρτη 26/11 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του μετρό και στο τραμ».

ΣΤΑΣΥ: Τετράωρη στάση εργασίας το Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Εργατικό δυστύχημα σε αμαξοστάσιο - Νεκρός 50χρονος 

Εργατικό δυστύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ Πειραιά. Ένας 50χρονος τεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχάνημα με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. 

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική, αστυνομία και ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρουν στο Τζάνειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εν ζωή στο ασθενοφόρο και εξέπνευσε στο νοσοκομείο. 

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ για το τραγικό συμβάν

«Σήμερα το πρωί, συνέβη σοβαρό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο των ΗΣΑΠ στον Πειραιά. Συνάδελφος Τεχνικός, καταπλακώθηκε από βαρύ ηλεκτρονικό εξοπλισμό!

Μετά τον απεγκλωβισμό του από την Π.Υ., διακομίστηκε στο ΤΖΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των ιατρών, ο συνάδελφος κατέληξε!

Οι εργαζόμενοι στις σταθερές συγκοινωνίες Στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του και προχωρούμε σε Στάση εργασίας, σήμερα 26 Νοεμβρίου 2025, από τις Δώδεκα (12) το μεσημέρι έως τις Έξι (6) το απόγευμα.

Στις 12:30 μμ., θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ στον ΠΕΙΡΑΙΑ!

Θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες και τις αιτίες αυτού του τραγικού συμβάντος». 

