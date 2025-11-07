Καίτη Φίνου: «Λείπεις, αλλά σε σκέφτομαι κάθε μέρα…»

Η σημερινή Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, είναι μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση και πόνο για την Καίτη Φίνου, καθώς σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη της αδερφή, Μαίρη.

Από τότε δεν έχει περάσει μέρα που να μη τη σκέφτεται, ενώ σε τέτοιες επετείους η θλίψη μεγαλώνει. Η σπουδαία ηθοποιός κάνει ό,τι μπορεί για να κρατά ζωντανή τη μνήμη της.

Έτσι, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες της αδερφής της, συνοδεύοντάς τες με ένα βαθιά συγκινητικό κείμενο, στο οποίο μιλά για τις τελευταίες της στιγμές και τη θυμάται σαν έναν άγγελο που έφυγε πρόωρα.

«22:30 μαθαίνω πως σε πάνε επειγόντως με ανακοπή στο Τζάνειο.

23:30 ο νευροχειρουργός μας ενημερώνει πως, δυστυχώς, είναι θέμα ωρών...

Και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ανήμερα των Αρχαγγέλων, σε βλέπω να κοιμάσαι ήρεμη, πανέμορφη, σαν άγγελος…

Έφυγες τόσο ξαφνικά, τόσο γρήγορα, τόσο ήρεμα…

Κι άφησες πίσω σου τόσο πόνο...

Τα δύο πρώτα χρόνια έλεγα πως ο χρόνος δεν είναι γιατρός…

Τώρα, επτά χρόνια μετά, δεν ξέρω αν σε έχω ξεχάσει ή αν σε θυμάμαι περισσότερο από ποτέ.

Κάθε μέρα όμως λέω το όνομά σου, βλέπω μια φωτογραφία σου, σε σκέφτομαι.

Και σε σπάνιες στιγμές εύχομαι να ήσουν στο σπίτι σου, να μιλούσαμε για όσα συμβαίνουν στη ζωή μου, να γελάγαμε, να κουτσομπολεύαμε, να κάναμε ό,τι κάναμε πάντα...

Τελικά, λείπεις, αλλά η καθημερινότητα μου “απαγορεύει” τον πόνο για σένα και για τη Γιάννα... Τα λέμε...».

Η Γιάννα ήταν η μικρότερη αδερφή της οικογένειας, που έφυγε από τη ζωή έναν χρόνο μετά τη Μαίρη, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο.