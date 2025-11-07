Καίτη Φίνου: «Λείπεις, αλλά σε σκέφτομαι κάθε μέρα…»

Τα συγκινητικά λόγια για τα 7 χρόνια χωρίς την αδερφή της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.11.25 , 01:15 GNTM: Αγγέλικα ή Ραφαηλία; Ποια αποχαιρέτησε τον διαγωνισμό;
08.11.25 , 01:05 GNTM: Ποιο μοντέλο «έκλεψε την παράσταση» στο σημερινό concept;
07.11.25 , 23:58 Αστυνομικός Είπε «Πάτα Το!» Σε Οδηγό McLaren
07.11.25 , 23:38 Καίτη Φίνου: «Λείπεις, αλλά σε σκέφτομαι κάθε μέρα…»
07.11.25 , 23:35 Σομαλία: Ελεύθεροι Οι 5 Έλληνες Ναυτικοί Τάνκερ Που Κατελήφθη Από Πειρατές
07.11.25 , 23:29 Βίκυ Βολιώτη: Πήρε το πτυχίο της με την κόρη της στο πλευρό της
07.11.25 , 23:26 Ο Πέτρος Ιακωβίδης συγκινεί: «Ευχαριστώ εσένα που ξεκινήσαμε μαζί...»
07.11.25 , 23:17 Μια θάλασσα από Ladies στoν Αστέρα: Χίλιες δρομείς έτρεξαν για καλό σκοπό!
07.11.25 , 23:02 Χαλκίδα: Βίντεο από τη φονική συμπλοκή με θύμα τον 20χρονο Μάριο
07.11.25 , 22:45 GNTM Ειρήνη: «Ο Εντουάρντο φλερτάρει με όλες τις κοπέλες!»
07.11.25 , 22:35 Νίκος Ψαρράς - Έλενα Καρακούλη: Οικογενειακή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας
07.11.25 , 22:28 Υπ. Εσωτερικών ΗΠΑ στο Star: Θωρακισμένη η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία
07.11.25 , 22:28 Κλήρωση Eurojackpot 7/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 53.000.000 ευρώ
07.11.25 , 22:11 «Πετάει το γάντι» στην Άγκυρα ο Ν. Δένδιας για την Ανατολική Μεσόγειο
07.11.25 , 22:10 GNTM: Τα παράπονα του Γιώργου για τη βοήθεια που δέχτηκε ο Μιχάλης!
Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Δείτε πώς είναι σήμερα
Καίτη Φίνου: «Λείπεις, αλλά σε σκέφτομαι κάθε μέρα…»
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
GNTM: Αγγέλικα ή Ραφαηλία; Ποια αποχαιρέτησε τον διαγωνισμό;
Μεγάλοι έρωτες ηθοποιών που γεννήθηκαν στα παρασκήνια
Έβελυν Ασουάντ: Η τραγουδίστρια των Pagan στον ρόλο της «Ασπασίας»
Τροχός της Τύχης: Στον παίκτη βγήκαν αβίαστα οι αντίθετες λέξεις
Κίλι Σφακιανάκη: Τα τραγούδια που θα ακουστούν, πριν την αποτέφρωση
Dancing with the Stars: Η Βίκυ Καγιά, ο Λάμπρος Φισφής & η κριτική επιτροπή
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Καίτη Φίνου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η σημερινή Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, είναι μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση και πόνο για την Καίτη Φίνου, καθώς σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη της αδερφή, Μαίρη.

Από τότε δεν έχει περάσει μέρα που να μη τη σκέφτεται, ενώ σε τέτοιες επετείους η θλίψη μεγαλώνει. Η σπουδαία ηθοποιός κάνει ό,τι μπορεί για να κρατά ζωντανή τη μνήμη της.

Καίτη Φίνου: Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό – «Έφυγε» αγαπημένο της πρόσωπο

Καίτη Φίνου

Έτσι, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες της αδερφής της, συνοδεύοντάς τες με ένα βαθιά συγκινητικό κείμενο, στο οποίο μιλά για τις τελευταίες της στιγμές και τη θυμάται σαν έναν άγγελο που έφυγε πρόωρα.

«22:30 μαθαίνω πως σε πάνε επειγόντως με ανακοπή στο Τζάνειο.
23:30 ο νευροχειρουργός μας ενημερώνει πως, δυστυχώς, είναι θέμα ωρών...
Και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ανήμερα των Αρχαγγέλων, σε βλέπω να κοιμάσαι ήρεμη, πανέμορφη, σαν άγγελος…
Έφυγες τόσο ξαφνικά, τόσο γρήγορα, τόσο ήρεμα…
Κι άφησες πίσω σου τόσο πόνο...
Τα δύο πρώτα χρόνια έλεγα πως ο χρόνος δεν είναι γιατρός…
Τώρα, επτά χρόνια μετά, δεν ξέρω αν σε έχω ξεχάσει ή αν σε θυμάμαι περισσότερο από ποτέ.
Κάθε μέρα όμως λέω το όνομά σου, βλέπω μια φωτογραφία σου, σε σκέφτομαι.
Και σε σπάνιες στιγμές εύχομαι να ήσουν στο σπίτι σου, να μιλούσαμε για όσα συμβαίνουν στη ζωή μου, να γελάγαμε, να κουτσομπολεύαμε, να κάναμε ό,τι κάναμε πάντα...
Τελικά, λείπεις, αλλά η καθημερινότητα μου “απαγορεύει” τον πόνο για σένα και για τη Γιάννα... Τα λέμε...».

 

Η Γιάννα ήταν η μικρότερη αδερφή της οικογένειας, που έφυγε από τη ζωή έναν χρόνο μετά τη Μαίρη, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΤΗ ΦΙΝΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top