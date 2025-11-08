Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Noεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων.

Κατά την Άγια Γραφή οι άγγελοι στέλνονται από το Θεό με μορφή ορατή (οι άγγελοι είναι αόρατα αγαθά πνεύματα κοντά στο, Θεό) σε σπουδαίες ιστορικές περιστάσεις, που πρόκειται να εκδηλωθεί ή να εκτελεσθεί κάποια μεγάλη θεία θέληση.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Noεμβρίου

Τη σχέση, τώρα, που έχουν οι άγγελοι με το Θεό και τους ανθρώπους, καθώς και την αποστολή τους, βλέπουμε επίσης μέσα στην Αγία Γραφή. Επικεφαλής των αγγελικών δυνάμεων είναι οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Τον Μιχαήλ συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη. π.χ. όταν ο Αβραάμ μέλλει να θυσιάσει τον Ισαάκ, στον Ιησού του Ναυή, στον Ηλία, στον Λώτ, για να τον σώσει όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τα Γόμορα, στον Πατριάρχη Ιακώβ, στον μάντη Βαρλαάμ και άλλου.

Επίσης ο Μιχαήλ, ήταν αυτός που οδήγησε το λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο. Τον Γαβριήλ συναντάμε στην Καινή Διαθήκη, όπως στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και άλλου. Στην μνήμη, λοιπόν, των αποστολών και του έργου πού επιτελούν οι άγγελοι, η Εκκλησία μας όρισε τη γιορτή της 8ης Νοεμβρίου.


Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Άγγελος, Αγγελής 
  • Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα*
  • Γαβριήλ, Γαβρίλος, Γαβρίλης
  • Γαβριέλα, Γαβρίλα, Γαβριηλίτσα, Γαβριλίτσα, Αραβέλα
  • Μιχαήλ, Μισέλ, Μιχάλης, Μιχαλός, Μιχελής
  • Μιχαέλα, Μιχαήλα, Μιχαλίτσα
  • Σεραφείμ
  • Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα *
  • Ευστρατία
  • Μεταξία, Μεταξένια, Μεταξούλα, Ταξούλα
  •  Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος*
  • Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία*
  • Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς*
  • Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα *
  • Στρατηγός, Στρατής, Στρατηγούλα
  • Ταξιάρχης
  • Ταξιαρχούλα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:58 και θα δύσει στις 18:19. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 21 λεπτά.

Σελήνη 18.1 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας - Χωροταξίας

Η 8η Νοεμβρίου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας - Χωροταξίας (World Town Planning Day) για να καταδείξει τη συνεισφορά του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού στην ποιότητα ζωής των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Εμπνευστής της, από το 1949 ήδη, ο αργεντίνος καθηγητής πολεοδομίας Κάρλος Μαρία ντέλα Παολέρα.

Σήμερα γιορτάζεται σε περισσότερες από τριάντα χώρες του κόσμου.

 

