Νάταλι Κάκκαβα: Στα επείγοντα μετά από περιπέτεια υγείας

Τι συνέβη;

Μια μικρή περιπέτεια με την υγεία της βίωσε το πρωί της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου η Νάταλι Κάκκαβα, η οποία χρειάστηκε να μεταβεί στα επείγοντα ύστερα από ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας.

Μέσα από μια εκτενή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η παρουσιάστρια χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες για το περιστατικόεξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση και ανθρώπινη φροντίδα που έλαβε.

 

«Μια ξαφνική περιπέτεια υγείας σήμερα το πρωί με οδήγησε στα επείγοντα του Κέντρου Υγείας Καλυβίων… Γιατί τα καλά πρέπει να λέγονται και να αναδεικνύονται. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση, αλλά πάνω απ’ όλα ανθρώπινη αντιμετώπιση της κατάστασής μου. Ένας υπέροχος χώρος, που παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ανακαίνισή του, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από μια ιδιωτική κλινική.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι πως όλοι οι γιατροί έπεσαν στην κυριολεξία επάνω μου, όπως κάνουν εδώ και χρόνια με κάθε ασθενή, επιδεικνύοντας απόλυτο επαγγελματισμό.

Στην αίθουσα αναμονής μίλησα με αρκετό κόσμο, ο οποίος είχε μόνο θετικά σχόλια για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ειδικά σε μια περιοχή όπως ο Δήμος Σαρωνικού, όπου δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σε μεγάλα νοσοκομεία», έγραψε.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια απηύθυνε έκκληση προς τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη: «Υπουργέ, θερμή παράκληση… Στελεχώστε με περισσότερο προσωπικό το Κέντρο Υγείας Καλυβίων και ενισχύστε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τη μάχη τους».

 

