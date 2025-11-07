Βορίζια: Οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ μαζί σε γλέντια

Τον Ψηλορείτη χτενίζουν με drone οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει να ξετρυπώσουν την κρυψώνα του οπλισμού. Το Star και ο απεσταλμένος του Αλέξανδρος Γύγος, έχουν καταγράψει αποκλειστικές εικόνες από τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα κάθε κατηγορία αρνήθηκε ο άνδρας που συνελήφθη ως το δεύτερο άτομο που φαίνεται στο βίντεο των πυροβολισμών κατά ριπάς με καλάσνικοφ.

Βορίζια: Οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ ποζάρουν παρέα σε γλέντια και χαρές

Μαζί στα πυρά - όπως κατηγορούνται - μαζί και σε γλέντια και χαρές. Στις εικόνες φαίνεται ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, με τον ξάδερφό του. Και οι δύο φέρονται να καταγράφονται στο βίντεο-ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς.

Ο 48χρονος οδηγήθηκε σήμερα στη δικαιοσύνη, λίγες ώρες μετά τον πιστολέρο με το καλάσνικοφ. Βαριές οι κατηγορίες και για εκείνον.

«Με βάση το ένταλμα οι κατηγορίες είναι ανθρωποκτονία και απόπειρα. Είναι υπεύθυνος άνθρωπος, σας το λέω βιωματικά», λέει ο Άγγελος Ζερβός, δικηγόρος του κατηγορούμενου.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, υποστηρίζει ότι στη ζωή του δεν χρειάζεται όπλα, προσθέτοντας ότι ούτε πυροβόλησε τη μέρα του μακελειού ούτε έχει όπλο. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Βορίζια: Πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου ο Γ.Κ. - Μιλούσε στις κάμερες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Γ.Κ. είναι πρόσωπο γνωστό στην Κρήτη. Ασχολείται με τα κοινά, είναι πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου και ιδιαίτερα δραστήριος με θέματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον Ιούνιο είχε τοποθετηθεί στο δελτίο μας για το σκάνδαλο με τις "μαϊμού" επιδοτήσεις.

Δήλωση Ιούνιος 2025: «Φαίνεται ποιος δουλεύει και ποιος όχι, θέλει πολιτική βούληση...»

Στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφει: «Να πολεμάτε με τη δύναμη του μυαλού και της ψυχής»

Κάτι, βέβαια, που ο ίδιος δε φαίνεται να ακολούθησε. Φαίνεται σε πλάνα να τραβά βίντεο την ώρα που φίλοι και συγγενείς σφάζουν τα αρνιά. Ο άνδρας που κρατά το μαχαίρι είναι ο 43χρονος που φέρεται να κρατά το καλάσνικοφ στο βίντεο.

Οι αστυνομικοί, έχοντας ως βασικό στοιχείο το βίντεο με τα πυρά, μπορεί να έλυσαν το μυστήριο για το ποιος σκότωσε την Ευαγγελία Φουντεδάκη, όμως μένει αναπάντητο ποιος σκότωσε τον Φανούρη Καργάκη.

Η αδερφή του 39χρονου νεκρού αποκάλυψε στο Star ότι ο ιατροδικαστής που όρισε η οικογένεια εντόπισε στο κορμί του 4 θανατηφόρα τραύματα από τρία διαφορετικά όπλα.

«Τρείς είναι αυτοί που σκότωσαν τον αδερφό μου και πρέπει να πληρώσουν. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα», λέει η αδερφή του Φανούρη Καργάκη στο Star.

Βορίζια: Τα όπλα θα λύσουν το μυστήριο με τον θάνατο του Φανούρη Καργάκη

Η απάντηση για τη μοιραία βολή στον Φανούρη Καργάκη θα δοθεί μόνο αν βρεθούν τα όπλα, τα οποία ακόμα αγνοούνται — τόσο τα 9άρια, όσο και η καραμπίνα με το καλάσνικοφ.

Χτενίζουν τα ορεινά, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν κρυψώνα των όπλων.

Έχουν επιστρατεύσει μέχρι και drone. Στα αποκλειστικά πλάνα που κατέγραψε το Star και ο οπερατέρ Κώστας Χριστοβασίλης, καταγράφονται οι αστυνομικοί που κάτι έχουν εντοπίσει. Μπαίνουν στο αμάξι. Με το χειριστήριο στα χέρια προσπαθούν να κατευθυνθούν προς το σημείο.

Το drone δεν εντοπίζει οπλισμό, αλλά φρέσκο σκαμμένο έδαφος, σπηλιές ή κρυψώνες χτισμένες πρόχειρα με πέτρες. Στη συνέχεια ακολουθεί έρευνα στο σημείο με μηχανήματα που εντοπίζουν μέταλλα.