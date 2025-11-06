Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο τραυματίες μετά τις απολογίες τους

Οι δύο εμπλεκόμενοι νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Το Κοινό Συνθετικό δυσκόλεψε τη Δήμητρα - Εσένα;
06.11.25 , 19:34 Αγγελική Νικολούλη: Το συγκινητικό μήνυμα μετά την κηδεία της μαμάς της!
06.11.25 , 19:18 Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο τραυματίες μετά τις απολογίες τους
06.11.25 , 18:47 Νικολά Σαρκοζί: «Τρώει μόνο γιαούρτια μέσα στη φυλακή»
06.11.25 , 18:30 Cash or Trash: Το μεγάλο δίλημμα που έβαλε ο Παγώνης στην Ελισσάβετ
06.11.25 , 18:15 Cash or Trash: Βεντέτα Ρογδάκη - Πλευράκη για τη μοναδική τσάντα Chanel
06.11.25 , 18:10 Η Σμαράγδα Καρύδη γιόρτασε τα γενέθλια του αγαπημένου της σκύλου, Γιάννη
06.11.25 , 18:05 Η Jeep Βελμάρ στηρίζει τον Πανερυθραϊκό BC
06.11.25 , 18:00 Μεγάλοι έρωτες ηθοποιών που γεννήθηκαν στα παρασκήνια
06.11.25 , 17:24 Eurovision 2026: Η Αντιγόνη Buxton θα εκπροσωπήσει την Κύπρο
06.11.25 , 17:14 Καινούργιου: «Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να...»
06.11.25 , 17:10 Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα για μία βραδιά καταιγιστικού rock 'n' roll
06.11.25 , 16:43 Βορίζια: Συνελήφθη ο δεύτερος άντρας που φαίνεται στο βίντεο της επίθεσης
06.11.25 , 16:39 Κέλλυ Κελεκίδου: Backstage του music video του νέου τραγουδιού «Σπίτι Σου»
06.11.25 , 16:25 Θέατρο: Τα Ανεξάρτητα Κράτη επιστρέφουν για 2η χρονιά στο «Χώρα»
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»
Μενεγάκη - Παντζόπουλος: Σε ταβερνάκι στα Μετέωρα με τη μικρή Μαρίνα
Κίλι Σφακιανάκη: Τα τραγούδια που θα ακουστούν, πριν την αποτέφρωση
Καινούργιου: «Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να...»
Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν έγινα δασκάλα στα Βορίζια μου έλεγαν "καλή τύχη"»
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη για τους δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προσωρινά κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια, οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ.

Βορίζια: Συνελήφθη ο δεύτερος άντρας που φαίνεται στο βίντεο της επίθεσης

Πρόκειται για μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη. Οι δύο άνδρες συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, καθώς τραυματίστηκαν στη συμπλοκή. 

Σε βάρος των δύο τραυματιών έχει ήδη ασκηθεί βαρύτατη ποινική δίωξη από τις εισαγγελικές αρχές, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στα Βορίζια.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top