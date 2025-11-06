Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο τραυματίες μετά τις απολογίες τους

Προσωρινά κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια, οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ.

Πρόκειται για μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη. Οι δύο άνδρες συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, καθώς τραυματίστηκαν στη συμπλοκή.

Σε βάρος των δύο τραυματιών έχει ήδη ασκηθεί βαρύτατη ποινική δίωξη από τις εισαγγελικές αρχές, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στα Βορίζια.