Βορίζια: Ποιος είναι ο «ποντικός» που συνελήφθη για το μακελειό

Συνελήφθη και δεύτερος άνδρας από την οικογένεια Καργάκη για το μακελειό στα Βορίζια - Βίντεο ΑΝΤ1

Φρούριο παραμένουν τα Βορίζια μετά το μακελειό του περασμένου Σαββάτου με πάνω από 400 αστυνομικούς να βρίσκονται ακροβολισμένοι στο χωριό για να προλάβουν μια νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο οικογενειών. Χθες πραγματοποιήθηκε μια ακόμα σύλληψη, ενώ σήμερα, από το Ηράκλειο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα ανακοινώσει τα νέα μέτρα για την οπλοκατοχή.

Το άτομο που συνελήφθη χθες είναι ο 47χρονος ξάδελφος του 39χρονου Φανούρη Καργάκη. Ο άνδρας φαίνεται πως ταυτοποιήθηκε από βίντεο που τραβήχτηκε την ώρα της συμπλοκής. Φαίνεται μαζί με τον 43χρονο γαμπρό του Καργάκη, ο οποίος πυροβολούσε από ύψωμα με καλάσνικοφ, και κατηγορείται πλέον για τη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Ο 47χρονος, γνωστός με το προσωνύμιο «ποντικός», συνελήφθη με εντολή του εισαγγελέα, όχι γιατί πυροβολούσε, αλλά γιατί φαίνεται να ανεβαίνει πάνω σε ένα περβάζι και να κατοπτεύει την περιοχή, ώστε να ανοίξει πυρ ο γαμπρός του νεκρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται από τα πλέον μετριοπαθή μέλη της οικογένειας Καργάκη και κατονομάστηκε από τη μητέρα των τεσσάρων αδελφών Φραγκιαδάκηδων, που έχουν επίσης συλληφθεί, και τη σύζυγο του ενός στις καταθέσεις που έδωσαν στην ανακρίτρια.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου και να ενημερωθεί για την κατηγορία, σε βαθμό κακουργήματος, που έχει ασκηθεί σε βάρος του.

Βορίζια: Στο Ηράκλειο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Παράλληλα, σήμερα στις 11:00 το πρωί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και θα παρουσιάσει τα νέα μέτρα για την οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός αναμένεται να ανακοινώσει την ίδρυση υποδιεύθυνσης του ελληνικού FBI στην Κρήτη, στα πρότυπα της Θεσσαλονίκης.

Πηγές του υπουργείου σημειώνουν πως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναγνωρίζει ότι οι ανθρωποκτονίες στην Κρήτη δεν είναι περισσότερες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, όμως τα πρόσφατα γεγονότα στα Βορίζια αποτελούν ηχηρό καμπανάκι για την Πολιτεία.

Προσθέτουν ακόμα ότι το ελληνικό FBI μέσα σε έναν χρόνο έχει εντοπίσει κι έχει εξιχνιάσει πάνω από 130 μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, έχει ταυτοποιήσει πάνω από 2.500 δράστες κι έχει συλλάβει 1.800 από αυτούς.

Όσον αφορά στα μέτρα για τη νόμιμη και παράνομη οπλοκατοχή, πηγές του υπουργείου αναφέρουν πως εξετάζεται το «κόψιμο» των αναστολών για τις ποινές που σχετίζονται με την παράνομη οπλοκατοχή και τη φυλάκιση οποιουδήποτε καταδικάζεται για το αδίκημα αυτό μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Ήδη αρκετές περιπτώσεις οπλοκατοχής αντιμετωπίζονται ως κακουργήματα. Στο τραπέζι έχει πέσει και η εισήγηση για αλλαγές στο πλαίσιο απόκτησης νόμιμης άδειας οπλοφορίας.

Επίσης, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, σήμερα το πρωί θα κάνει δήλωση και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για τις άμεσες ενέργειες που έγιναν αλλά και το σχέδιο στήριξης των παιδιών, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών στα Βοριζια και το Ζαρό από εδώ και πέρα.

Βορίζια: Προφυλακίστηκαν οι δύο τραυματίες

Χθες, προφυλακίστηκαν τα δύο άτομα που είχαν τραυματιστεί στο μακελειό και νοσηλεύονταν φρουρούμενα στο ΠΑΓΝΗ.

Πρόκειται για έναν 25χρονο και τον 30χρονο ξάδελφό του – μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες κατά την μαραθώνια απολογία τους ενώ δεν έδωσαν πολλές πληροφορίες στις αρχές για τους φονικούς πυροβολισμούς.

Οι δύο άνδρες ισχυρίστηκαν πως ο 39χρονος νεκρός, είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα με το 4χ4 και άρχισε να πυροβολεί βγάζοντας το χέρι του από το παράθυρο. Σύμφωνα με το cretalive, οι δύο τραυματίες υποστήριξαν ότι δέχθηκαν επίθεση με καλάσνικοφ από τουλάχιστον δύο άτομα, τα οποία βρίσκονταν στην πάνω πλευρά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί πού θα μεταφερθούν καθώς στις φυλακές Αλικαρνασσού κρατούνται συγγενείς του 39χρονου Καργάκη που έπεσε νεκρός και οι αρχές φοβούνται πως θα προκληθεί λουτρό αίματος πίσω από τα κάγκελα.

Την ερχόμενη Δευτέρα, τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη τα οποία παραδόθηκαν μόνα τους στις αρχές θα απολογηθούν για το μακελειό.

Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου εξερράγη η βόμβα, τον 29χρονο αδερφό του και τον μικρότερο τους, μόλις 19 χρόνων, ο οποίος είναι φαντάρος.