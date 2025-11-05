Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύλληψη του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που σκοτώθηκε στην ένοπλη επίθεση στα Βορίζια Κρήτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, αστυνομικοί που πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή μετά το μακελειό, εντόπισαν καραμπίνα και φυσίγγια σε σπηλιά που βρίσκεται σε κομμάτι γης που ανήκει στον εν λόγω άνδρα.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης παραδόθηκαν στις αστυνομικές αρχές τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό και σε βάρος των οποίων είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Οι τρεις άνδρες ηλικίας 19,27 και 29 ετών έδωσαν ραντεβού με την Αστυνομία για να παραδοθούν σε σημείο ανάμεσα στο Ηράκλειο και τη Μεσαρά.

Bορίζια: Τι όπλα χρησιμοποιήθηκαν στο φονικό

Οι πρώτες ενδείξεις από τον τόπο του εγκλήματος δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός πυροβόλων όπλων: πιστόλια 9 χιλιοστών, τουφέκια τύπου καλάσνικοφ και μία κυνηγετική καραμπίνα. Η βαλλιστική εξέταση αναμένεται να προσδιορίσει με ακρίβεια πόσα και ποια όπλα κάθε κατηγορίας ενεπλάκησαν στο επεισόδιο.

Εν τω μεταξύ, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η 56χρονη φέρει διαμπερές τραύμα εκτεταμένης διαδρομής στο σώμα, εύρημα που παραπέμπει σε βολή από καλάσνικοφ.

Aκόμα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 39χρονος Φανούρης στον οποίο εντοπίστηκε πυρίτιδα, μαζί με τα αδέλφια που τελούν υπό κράτηση για το περιστατικό, φέρονται να κατείχαν πιστόλια 9 χιλιοστών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση.

Οι ιατροδικαστικές και βαλλιστικές αναλύσεις θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια και στην αλληλουχία των πυροβολισμών.