Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Βρέθηκαν καραμπίνα και φυσίγγια σε σπηλιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.25 , 17:15 Eριέττα Κούρκουλου: Το ταξίδι στο Λονδίνο με τον σύζυγο και τα παιδιά της
05.11.25 , 16:45 Θεατρικά βραβεία κοινού από το «Αθηνόραμα»: Όλοι οι νικητές
05.11.25 , 16:15 Δήμητρα Ματσούκα: Χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με casual chic look
05.11.25 , 16:08 Αδελφές Χοψονίδου: Με τη μαμά και τα παιδιά τους σε οικογενειακή έξοδο
05.11.25 , 16:04 Βορίζια: Δεν Τον Θέλω Τον Σασμό
05.11.25 , 16:00 Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»
05.11.25 , 15:57 Ταξί: Λήγει νωρίτερα η 48ωρη απεργία
05.11.25 , 15:42 Σκουλάς για βεντέτες: «Αν δεν είχα φύγει, θα είχα γίνει άλλος άνθρωπος»
05.11.25 , 15:09 Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη
05.11.25 , 14:54 Νατάσα Θεοδωρίδου: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τον αδερφό της, Θαλή
05.11.25 , 14:43 Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα στη Γλυφάδα με τον γιο της Ερμή και τον νονό του
05.11.25 , 14:42 Καρύδη: «To reunion του Παρά Πέντε θα έχει backstage και νέες σκηνές»
05.11.25 , 14:28 Έρχονται τα τρένα – εξπρές στην Ευρώπη: Από Αθήνα στη Σόφια σε 6 ώρες!
05.11.25 , 14:25 Σαλαμίνα: «Κάτι Πήγε Στραβά και τη σκότωσαν»
05.11.25 , 14:19 Μαραθώνιος 2025: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν το Σαββατοκύριακο
Καινούργιου σε Ηλιάκη: «Το όνειρο για οικογένεια ο Θεός μας το έφερε τώρα»
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Νοέμβριο θα έχουν οικονομική επιτυχία
Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη
Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»
Αδελφές Χοψονίδου: Με τη μαμά και τα παιδιά τους σε οικογενειακή έξοδο
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
Σκουλάς για βεντέτες: «Αν δεν είχα φύγει, θα είχα γίνει άλλος άνθρωπος»
Δήμητρα Ματσούκα: Χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με casual chic look
Shein: Άνοιξε στο Παρίσι το πρώτο φυσικό κατάστημα στον κόσμο!
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύλληψη του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που σκοτώθηκε στην ένοπλη επίθεση στα Βορίζια Κρήτης.

Βορίζια: «Τα πυρά που σκότωσαν την 56χρονη δεν προήλθαν από τον 39χρονο»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, αστυνομικοί που πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή μετά το μακελειό, εντόπισαν καραμπίνα και φυσίγγια σε σπηλιά που βρίσκεται σε κομμάτι γης που ανήκει στον εν λόγω άνδρα.

Βορίζια: «Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας»

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης παραδόθηκαν στις αστυνομικές αρχές τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό και σε βάρος των οποίων είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Οι τρεις άνδρες ηλικίας 19,27 και 29 ετών έδωσαν ραντεβού με την Αστυνομία για να παραδοθούν σε σημείο ανάμεσα στο Ηράκλειο και τη Μεσαρά.

Bορίζια: Τι όπλα χρησιμοποιήθηκαν στο φονικό

Οι πρώτες ενδείξεις από τον τόπο του εγκλήματος δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός πυροβόλων όπλων: πιστόλια 9 χιλιοστών, τουφέκια τύπου καλάσνικοφ και μία κυνηγετική καραμπίνα. Η βαλλιστική εξέταση αναμένεται να προσδιορίσει με ακρίβεια πόσα και ποια όπλα κάθε κατηγορίας ενεπλάκησαν στο επεισόδιο.

Εν τω μεταξύ, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η 56χρονη φέρει διαμπερές τραύμα εκτεταμένης διαδρομής στο σώμα, εύρημα που παραπέμπει σε βολή από καλάσνικοφ.

Aκόμα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 39χρονος Φανούρης στον οποίο εντοπίστηκε πυρίτιδα, μαζί με τα αδέλφια που τελούν υπό κράτηση για το περιστατικό, φέρονται να κατείχαν πιστόλια 9 χιλιοστών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση. 

Οι ιατροδικαστικές και βαλλιστικές αναλύσεις θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια και στην αλληλουχία των πυροβολισμών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΒΕΝΤΕΤΑ
 |
ΜΑΚΕΛΕΙΟ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top