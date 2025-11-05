Βορίζια: «Τα πυρά που σκότωσαν την 56χρονη δεν προήλθαν από τον 39χρονο»

Όσα είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης για το πώς έγινε το μακελειό στα Βορίζια - Βίντεο Mega

«Αστακό» θυμίζουν τα Βορίζια, όπου περίπου 400 αστυνομικοί περιπολούν όλο το 24ωρο για την αποφυγή μιας νέας αιματοχυσίας μετά το μακελειό του Σαββάτου.

Χθες έγινε, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η κηδεία της 56χρονης, η οποία πυροβολήθηκε στο θώρακα κι έπεσε αμέσως νεκρή.

Μιλώντας στο Mega για τον θάνατο της γυναίκας, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης εξήγησε πως η σφαίρα που τη βρήκε και τη σκότωσε προήλθε από ψηλά.

«Η γυναίκα που έπεσε νεκρή δέχτηκε πυρά από καλάσνικοφ. Είναι από καλάσνικοφ γιατί το πιστόλι το 9άρι, από τέτοια απόσταση που έριξαν, δεν τρυπάει το σίδερο. Αν βάλουμε ένα ξύλο μέσα στην τρύπα που έκανε το βλήμα, αμέσως αμέσως η άκρη του μας δείχνει την κατεύθυνση από πού έπεσαν οι πυροβολισμοί. Η κατεύθυνση δείχνει ένα μπαλκόνι, και είναι το μπαλκόνι του σπιτιού που έβαλαν δυναμίτιδες και το ανατίναξαν την Παρασκευή», είπε ο κ. Καλλιακμάνης.

«Ο δρόμος που βρισκόμαστε είναι το “σύνορο” που χωρίζει την πάνω γειτονιά με την κάτω. Στην πάνω γειτονιά μένει η συγκεκριμένη οικογένεια εμπλεκόμενη και στην κάτω η άλλη εμπλεκόμενη οικογένεια. Αυτός λοιπόν που πήρε το σπίτι και το έφτιαχνε για να μείνει, ανήκει στην οικογένεια της πάνω γειτονιάς. Και η οικογένεια της πάνω γειτονιάς δεν ήθελε τον άνδρα της κάτω. Σε αυτόν τον δρόμο σκοτώθηκε και ο 39χρονος. Στον δρόμο αυτόν βρισκόταν και το αγροτικό με μούρη προς τα εμάς, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ο 39χρονος που είχε δεχτεί πολλές σφαίρες», πρόσθεσε από το σημείο του μακελειού.

Όπως σημείωσε ο κ. Καλλιακμάνης ο 39χρονος που έπεσε νεκρός αποκλείεται να είναι εκείνος που πυροβόλησε την άτυχη γυναίκα.

«Δεν μπορεί να πυροβόλησε ο συγκεκριμένο άνθρωπος, ο νεκρός, τη γυναίκα, γιατί είδατε ότι οι βολές ήταν από πάνω, αλλά φαίνεται και από το πλήγμα της σφαίρας στο σώμα της γυναίκας. Τη βρήκε στην κλείδα, τη διαπέρασε και βγήκε από πίσω χαμηλά. Από εδώ που είμαστε έως το σημείο που βρέθηκε το αγροτικό του 39χρονου είναι 25 μέτρα. Δεξιά και αριστερά έπαιζαν “πόλεμο”. Αυτό φαίνεται από τα σημάδια από τις σφαίρες στα σπίτια και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που ήταν γεμάτα σφαίρες. Κατά τη γνώμη μου, μετά από αυτό το χτύπημα στο σπίτι με τη δυναμίτιδα, συναντήθηκαν στο σημείο εδώ και διαπληκτίστηκαν», συνέχισε ο κ. Καλλιακμάνης.

«Άκουσα γυναίκες να λένε μπροστά σε μικρά παιδιά “περνά η ώρα και γιατί δεν τους έχουμε σκοτώσει ακόμα”», σχολίασε.

Βορίζια: Επιστρέφει στο χωριό η μητέρα της 56χρονης

Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει στο χωριό η μητέρα της 56χρονης, η οποία κηδεύτηκε χθες στα Χανιά. Τόσο η ίδια, όσο και η σύζυγος ενός από τους συλληφθέντες έκαναν έκκληση στην «αντίπαλη» οικογένεια να σταματήσει το κακό και να επέλθει σασμός.

Ωστόσο οι συγγενείς του 39χρονου απαντούν αρνητικά στις προσπάθειες για κατευνασμό.

«Δεν μπορούμε να είμαστε πια γείτονες» δήλωσαν στο ΕΡΤnews. Άλλωστε μετά την κηδεία του γιου της η μητέρα του 39χρονου είχε δηλώσει: «Οκτώ φορές έχει γίνει σασμός μεταξύ μας και όλες τις φορές παραβιάστηκε».

«Άκουσαν τις δηλώσεις της άλλης οικογένειας και είπαν ότι δεν επιθυμούν “σασμό”. Κάτι πολύ σοβαρό» είπε η ρεπόρτερ της ΕΡΤ, σημειώνοντας ότι «η μητέρα της 56χρονης μένει μόλις τρία μέτρα μακριά από τη μητέρα του 39χρονου, δηλαδή οι δύο χαροκαμένες μάνες μένουν σε πολύ κοντινή απόσταση».

Βορίζια: Εισαγγελέας αναμένεται να μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται παράλληλα οι έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό του Σαββάτου. Την ίδια ώρα τα τρία αδέλφια που αναζητούνταν για το φονικό αναμένεται να απαντήσουν στις ερωτήσεις του εισαγγελέα που θα μεταβεί ο ίδιος στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», συγγενείς των τριών αδελφών υποστηρίζουν ότι δεν κρυβόντουσαν, αλλά ήθελαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα πριν εμφανιστούν στις αρχές για να συνεργαστούν μαζί τους και να βοηθήσουν στο να καταλάβουμε όλοι τι συνέβη στα Βορίζια το πρωί του Σαββάτου.

Οι τρεις, σύμφωνα με την εκπομπή, φέρονται να μην παραδέχονται ότι πυροβόλησαν.

Την ίδια ώρα, το γεγονός ότι ο βενιαμίν της οικογένειας που παραδόθηκε χθες είναι στρατιώτης και είχε άδεια τη μέρα του φονικού περιπλέκει τα πράγματα καθώς εμπλέκεται και η στρατιωτική δικαιοσύνη.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά τον βαρύ οπλισμό σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο, όπως μνήματα και πηγάδια, ενώ χρησιμοποιεί και ανιχνευτές μετάλλων για τον εντοπισμό του. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί τίποτα, ενώ τα στόματα όλων είναι ερμητικά κλειστά.