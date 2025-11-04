Βορίζια: «Από την πλευρά μας δεν υπάρχει τίποτα, μόνο καλοσύνη»

Τι είπε η μητέρα της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια για την αιματοχυσία - Βίντεο Αλήθειες Με Τη Ζήνα

Σε τραγική κατάσταση είναι η μητέρα της 56χρονης, η οποία πήγε στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της και τελικά βρέθηκε νεκρή από αδέσποτα πυρά. Η γυναίκα, μαζί με μέλη της οικογένειάς της πήγε στα Χανιά για την κηδεία της κόρης της, όμως ξεκαθάρισε ότι θα επιστρέψει στο σπίτι της.

«Έφυγα από το χωριό για να κηδέψω την κόρη μου, όχι γιατί το είπαν αυτοί. Σε δυο μέρες το πολύ θα γυρίσω στο σπίτι μου και ας κάνουν ό,τι θέλουν, δε με νοιάζει», είπε η μητέρα της 56χρονης.

H 56χρονη που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Η γυναίκα αναφέρθηκε στις προσπάθειες να γίνει σασμός ανάμεσα στις δύο οικογένειες στο παρελθόν, αλλά όπως είπε, η άλλη οικογένεια δεν θέλει.

«Δεν δέχονται σασμό, δεν καταλαβαίνουν. Δικοί τους άνθρωποι πήγαν και τους κορόιδεψαν. Ανησυχώ πολύ για όλους, για τα παιδιά, για τα εγγόνια μου», είπε και ξεκαθάρισε πως η δική της οικογένεια θέλει να τελειώσει μια και καλή η αιματοχυσία.

«Θέλω πολύ να σταματήσει το κακό, αλλά αυτοί δε θέλουν. Από την πλευρά μας δεν υπάρχει τίποτα, μόνο καλοσύνη», είπε.

Η μητέρα της 56χρονης αναφέρθηκε επίσης στους συγγενείς της που αναζητούνται ακόμα από τις αρχές.

«Τα παιδιά μου είναι στα ζώα τους στο χωριό. Να πάνε να τους βρούνε. Σήμερα θα πάνε στον δικηγόρο να καταθέσουν και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Θα τους κρατήσουν, θα τους αφήσουν, δεν ξέρω», είπε.

Τέλος για την κόρη της είπε πως ήταν το καλύτερο κορίτσι.

«Ρώτησε τους συναδέλφους της στο νοσοκομείο. Δεν υπήρχε πιο χρυσό κορίτσι από εκείνη. Δε θα την ξεχάσουν ποτέ», είπε η μητέρα της 56χρονης.