Βορίζια: «Από την πλευρά μας δεν υπάρχει τίποτα, μόνο καλοσύνη»

«Σε δυο μέρες θα γυρίσω στο σπίτι μου», είπε η μητέρα της 56χρονης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 16:12 Τζένη Μπαλατσινού: Τα λόγια αγάπης του Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά της
04.11.25 , 15:56 Βορίζια: Κοινός Συγγενής Λέει Πώς Ξεκίνησε Η Βεντέτα
04.11.25 , 15:53 Ηθοποιός της σειράς «Να μ' αγαπάς» θα γίνει μπαμπάς σε λίγες μέρες!
04.11.25 , 15:44 Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
04.11.25 , 15:10 Ελισάβετ Μουτάφη: «Η βάφτιση του γιου μας θα γίνει πιο εναλλακτικά»
04.11.25 , 14:58 Εκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 6/11 - Τι θα γίνει με τα σχολεία
04.11.25 , 14:33 Βορίζια: «Από την πλευρά μας δεν υπάρχει τίποτα, μόνο καλοσύνη»
04.11.25 , 14:27 Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου
04.11.25 , 14:08 Κίλι Σφακιανάκη: «Ήταν επιθετική μορφή της νόσου και μη αναστρέψιμη»
04.11.25 , 13:40 Βορίζια: «Εκτέλεσαν τον γιο μου εν ψυχρώ, να φύγουν από το χωριό»
04.11.25 , 13:40 Cash or Trash: Η δημοσιογράφος Σοφία Τσίπα έχει ένα... σεκρετέρ!
04.11.25 , 13:31 Star Automotive Ελλάς: Στην πράξη εκπαιδευτικά σεμινάρια μηχανοτρονικής
04.11.25 , 13:23 Anubis: Έριξαν φόλα στον Echo, τον διάσημο σκύλο έρευνας και διάσωσης
04.11.25 , 13:21 Στο Προεδρικό Μέγαρο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
04.11.25 , 13:15 Σιμώνη Χριστοδούλου: Η κόρη, η επιλόχειος κατάθλιψη και το πρόβλημα υγείας
Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου
Κίλι Σφακιανάκη: «Ήταν επιθετική μορφή της νόσου και μη αναστρέψιμη»
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
Βορίζια: «Εκτέλεσαν τον γιο μου εν ψυχρώ, να φύγουν από το χωριό»
Ελισάβετ Μουτάφη: «Η βάφτιση του γιου μας θα γίνει πιο εναλλακτικά»
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Κίλι Σφακιανάκη: Ο γάμος στην Αγγλία και το ημιυπόγειο στην Καλλιθέα
Ηθοποιός της σειράς «Να μ' αγαπάς» θα γίνει μπαμπάς σε λίγες μέρες!
Anubis: Έριξαν φόλα στον Echo, τον διάσημο σκύλο έρευνας και διάσωσης
Βορίζια: «Κατέρρευσε» η αδελφή της 56χρονης στην κηδεία της
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Τι είπε η μητέρα της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια για την αιματοχυσία - Βίντεο Αλήθειες Με Τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε τραγική κατάσταση είναι η μητέρα της 56χρονης, η οποία πήγε στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της και τελικά βρέθηκε νεκρή από αδέσποτα πυρά. Η γυναίκα, μαζί με μέλη της οικογένειάς της πήγε στα Χανιά για την κηδεία της κόρης της, όμως ξεκαθάρισε ότι θα επιστρέψει στο σπίτι της. 

Βορίζια: «Εκτέλεσαν τον γιο μου εν ψυχρώ, να φύγουν από το χωριό»

«Έφυγα από το χωριό για να κηδέψω την κόρη μου, όχι γιατί το είπαν αυτοί. Σε δυο μέρες το πολύ θα γυρίσω στο σπίτι μου και ας κάνουν ό,τι θέλουν, δε με νοιάζει», είπε η μητέρα της 56χρονης. 

H 56χρονη που σκοτώθηκε στα Βορίζια

H 56χρονη που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Η γυναίκα αναφέρθηκε στις προσπάθειες να γίνει σασμός ανάμεσα στις δύο οικογένειες στο παρελθόν, αλλά όπως είπε, η άλλη οικογένεια δεν θέλει. 

Βορίζια: «Κατέρρευσε» η αδελφή της 56χρονης στην κηδεία της

«Δεν δέχονται σασμό, δεν καταλαβαίνουν. Δικοί τους άνθρωποι πήγαν και τους κορόιδεψαν. Ανησυχώ πολύ για όλους, για τα παιδιά, για τα εγγόνια μου», είπε και ξεκαθάρισε πως η δική της οικογένεια θέλει να τελειώσει μια και καλή η αιματοχυσία. 

«Θέλω πολύ να σταματήσει το κακό, αλλά αυτοί δε θέλουν. Από την πλευρά μας δεν υπάρχει τίποτα, μόνο καλοσύνη», είπε. 

Βορίζια: «Υπάρχουν πληροφορίες ότι μετά την κηδεία θα μας σκοτώσουν όλους»

Η μητέρα της 56χρονης αναφέρθηκε επίσης στους συγγενείς της που αναζητούνται ακόμα από τις αρχές. 

«Τα παιδιά μου είναι στα ζώα τους στο χωριό. Να πάνε να τους βρούνε. Σήμερα θα πάνε στον δικηγόρο να καταθέσουν και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Θα τους κρατήσουν, θα τους αφήσουν, δεν ξέρω», είπε. 

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιμοτοκύλισμα σήμερα στην κηδεία του 39χρονου

Τέλος για την κόρη της είπε πως  ήταν το καλύτερο κορίτσι. 

«Ρώτησε τους συναδέλφους της στο νοσοκομείο. Δεν υπήρχε πιο χρυσό κορίτσι από εκείνη. Δε θα την ξεχάσουν ποτέ», είπε η μητέρα της 56χρονης. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΒΕΝΤΕΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top