Βορίζια: Ανιχνευτής μετάλλων και drone στην κηδεία της 56χρονης

Πρωτοφανή είναι τα μέτρα ασφαλείας που έχει πάρει η ΕΛ.ΑΣ. για την κηδεία της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια. Η κηδεία θα γίνει στον Αλικιανό Χανίων, όπου έμενε η γυναίκα.

Η αστυνομία έχει τοποθετήσει έξω από την εκκλησία ανιχνευτή μετάλλων, ώστε να μην περάσει κάποιος που θα κουβαλάει όπλο, ενώ και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ερεύνησε τον προαύλιο χώρο και το εσωτερικό του ναού για να διασφαλιστεί ότι δε θα υπάρξουν απρόοπτα. Drones πετάνε πάνω από την εκκλησία.

Δεκάδες αστυνομικοί βρίσκονται από νωρίς ακροβολισμένοι γύρω από τον ναό και στους γύρω δρόμους. Αρκετοί δρόμοι έχουν κλείσει, πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι στην είσοδο του χωριού και επιτρέπουν την είσοδο σε συγκεκριμένους ανθρώπους.

Η σορός της γυναίκας, η οποία εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων έφτασε πριν από λίγη ώρα στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού, ενώ πλήθος κόσμου βρίσκεται ήδη στην εκκλησία για να την αποχαιρετήσει. Στην εκκλησία βρίσκεται και η αδελφή της, η οποία ήταν μπροστά στην αιματοχυσία και τραυματίστηκε και η ίδια από τα αδέσποτα πυρά.

Η γυναίκα βγήκε από το νοσοκομείο κι έφτασε υποβασταζόμενη από τον σύζυγό της. Μάλιστα όπως είπε ο Γιάννης Μαλλιαρός στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» όταν αντίκρισε την αδελφή της στο φέρετρο κατέρρευσε και άρχισε να κλαίει.

Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Αλικιανού, δίπλα στον σύζυγό της, που είχε φύγει από τη ζωή πριν από δύο χρόνια.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστή Ελένη Κρασανάκη, αιτία θανάτου της άτυχης 56χρονης είναι «κακώσεις θώρακα από βολή με πυροβόλο όπλο», ενώ ως είδος θανάτου προσδιορίζεται «ανθρωποκτονία».