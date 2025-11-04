Βορίζια: Μετά την κηδεία της 56χρονης θα παραδοθούν τα τρία αδέλφια

Ποιος είναι ο άνδρας που πυροβόλησε από ψηλά τη γυναίκα;

Ελλαδα
H αστυνομία αναζητά τα τρία αδέλφια που διέφυγαν μετά το μακελειό στα Βορίζια - Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στα Βορίζια και μετά την κηδεία του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών, που έπεσε νεκρός το Σάββατο. Η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη που παραμένουν ασύλληπτα, ενώ σήμερα θα γραφτεί η τελευταία πράξη του δράματος με την κηδεία της 56χρονης στον Αλικιανό Χανίων. 

Βορίζια: «Υπάρχουν πληροφορίες ότι μετά την κηδεία θα μας σκοτώσουν όλους»

Η 56χρονη που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Η 56χρονη που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Στο χωριό παραμένουν ισχυρές και πάνοπλες αστυνομικές δυνάμεις, καθώς είναι μεγάλος ο φόβος για το ξέσπασμα νέα βεντέτας. Άλλωστε χθες, κατά τη διάρκεια της κηδείας του 39χρονου η σύζυγός του ούρλιαζε πως θέλει εκδίκηση για τον θάνατό του. 

Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέρφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια

Τα τρία αδέλφια που αναζητούνται από την αστυνομία για το μακελειό στα Βορίζια

Τα τρία αδέλφια που αναζητούνται από την αστυνομία για το μακελειό στα Βορίζια

Σε λίγο καιρό αναμένεται να αποφυλακιστούν συγγενείς του 39χρονου θύματος, οι οποίοι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ζητήσουν εκδίκηση για τον θάνατό του. 

Βορίζια: Ο «μεσίτης» του σασμού & η βάφτιση που θα έριχνε τους τόνους

Τα ξημερώματα μάλιστα της Τρίτης, το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται οι συγγενείς του νεκρού. 

Ο 27χρονος που αναζητείται και είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο τοποθετήθηκε βόμβα στα Βορίζια

Ο 27χρονος που αναζητείται και είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο τοποθετήθηκε βόμβα στα Βορίζια

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να ερευνηθεί.

Βορίζια: Συγκλονίζει η μάνα της 56χρονης που σκοτώθηκε - «Έστησαν καρτέρι»

Το μίσος των δύο οικογενειών είναι τόσο μεγάλο που τα παιδιά τους πηγαίνουν σε διαφορετικά σχολεία ώστε να μην έρχονται σε επαφή.

Η «αντίπαλη» οικογένεια, που θρηνεί επίσης μία νεκρή έφυγε χθες άρον άρον από τα Βορίζια για να μην προκαλεί την οικογένεια του 39χρονου, ενώ σήμερα η κηδεία της 56χρονης θα γίνει υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Μέλη της οικογένειας καταγγέλλουν ότι δέχονται απειλές.

Βορίζια: «Σ΄αγαπάω, μ' ακούς;» - Σπάραξε η σύζυγος του 39χρονου στην κηδεία

Βορίζια: Έτοιμα να παραδοθούν τα τρία αδέλφια

Πληροφορίες αναφέρουν πως τα τρία ανίψια της που δεν έχουν συλληφθεί ακόμα, σκοπεύουν να παραδοθούν στις αρχές μετά την κηδεία της θείας τους. 

Ο 29χρονος που συμμετείχε στη συμπλοκή και διαφεύγει της σύλληψης

Ο 29χρονος που συμμετείχε στη συμπλοκή και διαφεύγει της σύλληψης

Από την ημέρα του μακελειού, η ΕΛ.ΑΣ. «χτενίζει» όλη την περιοχή για τον εντοπισμό τους. Δικογραφία έχει σχηματιστεί σε βάρος συνολικά έξι ατόμων, μεταξύ αυτών και του 39χρονου νεκρού. Οι άλλοι πέντε είναι οι δύο συλληφθέντες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι και τα τρία αδέλφια που αναζητούνται. 

Βορίζια: «Έβλεπα το κακό να έρχεται, έπαιρνα την αστυνομία. Δεν το σήκωναν»

Οι τρεις τελευταίοι, ηλικίας 29, 27 και 19 ετών είναι ανίψια της 56χρονης, ενώ ο 27χρονος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, στο οποίο τοποθετήθηκε βόμβα. 

Ο 25χρονος που νοσηλεύεται επίσης φρουρούμενος

Ο 25χρονος που νοσηλεύεται επίσης φρουρούμενος

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις περιοχές όπου θα μπορούσαν να έχουν καταφύγει τα τρία αδέλφια.

Μακελειό Βορίζια: Από δύο όπλα δέχθηκε σφαίρες ο 39χρονος

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την σύλληψη των κατηγορουμένων οι έρευνες θα ανοίξουν και σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ορεινά καταφύγια και σε άλλους χώρους.

Ο 30χρονος τραυματίας που νοσηλεύεται φρουρούμενος

Ο 30χρονος τραυματίας που νοσηλεύεται φρουρούμενος

«Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

 

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν πως στο αιματηρό επεισόδιο τραυματίστηκαν κι άλλα άτομα, τα οποία όμως τα κρύβουν. 

To σπίτι, όπου τοποθετήθηκε βόμβα στα Βορίζια - Eurokinissi

To σπίτι, όπου τοποθετήθηκε βόμβα στα Βορίζια - Eurokinissi

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα άτομα που σκότωσαν τον 39χρονο και την 56χρονη. Εκτιμάται ότι ο άνθρωπος που σκότωσε την άτυχη γυναίκα ανέβηκε σε ψηλότερο σημείο για να έχει καλύτερη βολή. Μάλιστα σύμφωνα με το cretalive.gr, η 56χρονη λίγο πριν πέσει νεκρή από τη σφαίρα που διέλυσε τα σωθικά της, έδειχνε κάτι στα απέναντι μπαλκόνια, υψώνοντας το χέρι της. 

«Φρούριο» τα Βορίζια μετά το μακελειό - Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

Ποιος ήταν ο άνδρας που σκαρφάλωσε στο τοιχίο αυλής και άδειασε δύο γεμιστήρες στον δρόμο, όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένα κυρίως μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη;

Αστυνομικοί στα Βορίζια - Eurokinissi

Αστυνομικοί στα Βορίζια - Eurokinissi

Ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η άτυχη γυναίκα ήταν παράπλευρη απώλεια ή κάποιος ήθελε να τη σκοτώσει επί τούτου. Αναπάντητο είναι επίσης το ερώτημα από πόσα όπλα βλήθηκε ο 39χρονος και πόσα άτομα συνολικά πήραν μέρος στην αιματοχυσία. 

Μακελειό στα Βορίζια με νεκρούς & τραυματίες -Έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες

Η 56χρονη εκτιμάται ότι βλήθηκε από βολίδα υψηλής ταχύτητας, η οποία διαπέρασε όλο το σώμα της κι έπληξε τα εσωτερικά της όργανα. 

Τέλος, θα πρέπει να διαπιστωθεί τι όπλο κρατούσε ο 39χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν και ο πρώτος που άνοιξε πυρ εναντίον των μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη. 

Βορίζια: Κρίσιμη η εξερεύνηση του αυτοκινήτου του νεκρού

Κρίσιμη θεωρείται επίσης η εξερεύνηση του αυτοκινήτου του 39χρονου νεκρού, το οποίο «γαζώθηκε» από καλάσνικοφ. 

Σημαντική θεωρείται η εξερεύνηση του αυτοκινήτου του 39χρονου νεκρού - Eurokinissi

Σημαντική θεωρείται η εξερεύνηση του αυτοκινήτου του 39χρονου νεκρού - Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας είχε δύο «τυφλά» τραύματα και δύο διαμπερή. Από τις βολίδες που έβγαλαν, η μία φέρει κανονικά το χάλκινο μεταλλικό περίβλημα, η άλλη ωστόσο εξήχθη χωρίς το λεγόμενο metal jacket. Εκτιμάται ότι είναι πολύ πιθανόν αυτό το περίβλημα να βρεθεί μέσα στο αυτοκίνητο και αν συμβεί αυτό, τότε θα μπορούν να ταυτοποιήσουν το όπλο και αν τελικά ο 39χρονος βλήθηκε από ένα ή δύο όπλα. Θεωρείται πάντως βέβαιο ότι έχει βληθεί από καλάσνικοφ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΜΑΚΕΛΕΙΟ
