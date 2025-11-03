Βορίζια: «Έβλεπα το κακό να έρχεται, έπαιρνα την αστυνομία. Δεν το σήκωναν»

Όσα συνέβησαν το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια του Ηρακλείου περιέγραψε ο αδελφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή στο μακελειό που σημειώθηκε στο χωριό. Ο άνδρας, μιλώντας στο Mega, επέρριψε ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ., τονίζοντας πως «η αστυνομία δεν έπρεπε να αφήσει να συμβεί κάτι τέτοιο».

Όπως είπε, από το βράδυ της Παρασκευής, οπότε κι εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός στο σπίτι που είχε αγοράσει η οικογένεια Φραγκιαδάκη από άτομο της οικογένειας Καργάκη, υπήρχε αναβρασμός στο χωριό.

Ο ίδιος, βλέποντας το κακό να πλησιάζει τηλεφώνησε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα το πρωί του Σαββάτου, λίγο πριν ξεκινήσει το αιματοκύλισμα, αλλά δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με κανέναν αστυνομικό.

«Ήμουν σπίτι με τη μάνα μου, μόλις άκουσα τους πυροβολισμούς βγήκα από το σπίτι. Στα 20 μέτρα γινόταν από μένα η ιστορία. Βρήκα την αδερφή μου πεσμένη κάτω… Το μυαλό μου ήταν στην αδερφή μου, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η αδερφή μου πεσμένη κάτω. Με ενδιέφερε να απομακρύνω την αδερφή μου, ό,τι και να γινόταν εκείνη την ώρα κοιτούσα την αδερφή μου», είπε ο Κώστας Φραγκιαδάκης.

«Δύο άνθρωποι χάθηκαν, δεν έπρεπε οι αστυνομικοί να αφήσουν αν συμβεί αυτό. Δεν είμαστε άγριοι. Για να φτάσει το περιστατικό να εξελιχθεί με αυτό τον τρόπο σημαίνει ότι ήταν χρόνιο. Το Σάββατο το πρωί έπαιρνα τηλέφωνο την αστυνομία και δεν το σήκωνε κανείς. Δεν μπόρεσα να μιλήσω με κανέναν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Φραγκιαδάκη, η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο σπίτι του ανιψιού του, σημειώνοντας πως «αν η αστυνομία ήθελε να κάνει τη δουλειά της έπρεπε το χωριό να είναι ζωσμένο από αστυνομικούς από νωρίς το πρωί του Σαββάτου».

Όσον αφορά στο σπίτι που αναζωπύρωσε τη βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών, ο κ. Φραγκιαδάκης εξήγησε πως ο ανιψιός του ήθελε να μετακομίσει στην παλιά γειτονιά της οικογένειας και γι’ αυτό το αγόρασε.

«Το σπίτι ήταν παλιό, πουλιόταν εδώ και 30 χρόνια. Κάποια στιγμή άρχισε να το φτιάχνει ανιψιός μου. Αφού πουλιόταν για χρόνια τότε γιατί δεν το αγόρασαν πιο πριν; Το κακό έγινε, δεν μπορούν οι νεκροί να γυρίσουν πίσω… Πρέπει να σταματήσει εδώ» κατέληξε.

Ο αδερφός της 56χρονης σημείωσε ακόμα πως η άλλη του αδερφή και ο ανιψιός του παραμένουν στο νοσοκομείο.

Βορίζια: «Βρέθηκαν τυχαία και διαπληκτίστηκαν»

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανέφερε πως δεν υπάρχει πληροφορία ότι υπήρχε προσυνεννόηση ή κάποιο ραντεβού ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

«Βλέπουμε ότι κάποιοι δεν κατανοούν ακόμη και εν έτει 2025 ότι δεν είναι δυνατόν να λύνονται έτσι οι διαφορές τους – αν τελικά υπάρχουν διαφορές, καθώς αυτό δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα για την Αστυνομία. Μπορεί κάποια μέλη οικογένειας να θεωρούν υπεύθυνους κάποιους άλλους για κάποια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, χωρίς να υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο στην Αστυνομία», είπε η κ. Δημογίδου και συνέχισε:

«Μιλώ για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού ότι δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να αφορούν συγκεκριμένο πρόσωπο. Γίνεται έρευνα γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε τους δράστες αυτής της επίθεσης, όπως επίσης δεν υπάρχει πληροφορία ότι υπήρχε κάποια προσυνεννόηση ή κάποιο ραντεβού στις δύο οικογένειες. Φαίνεται ότι τυχαία, δυστυχώς, συναντήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο. Υπήρξε διαπληκτισμός και στη συνέχεια είχαμε το αιματηρό περιστατικό».

«Είδαμε ακόμη και δύο 24ωρα μετά στις κατ’ οίκον έρευνες να βρίσκουμε παράνομο οπλισμό και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Εξετάζεται μάλιστα αν το ένα από τα δύο όπλα – το κυνηγετικό – χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, καθώς το όχημα του νεκρού είχε σημάδια από κυνηγετικά φυσίγγια», πρόσθεσε η κ. Δημογλίδου.

Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε πως ακόμη και αυτήν την ώρα συνεχίζονται οι κατ’ οίκον έρευνες για την αναζήτηση των τριών που δεν έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής.

«Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η έρευνα για τους 3 που έχουν ταυτοποιηθεί, υπάρχουν σίγουρα και άλλοι εμπλεκόμενοι. Δυστυχώς, δε μας βοηθούν οι μαρτυρίες», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο διάστημα θα παραμείνουν οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή, η ίδια απάντησε «όσο χρειαστεί», χωρίς να αποκλείει και περαιτέρω ενίσχυση αν παραστεί ανάγκη.

«Δυστυχώς η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για προηγούμενα επεισόδια. Φτάνουν τώρα πληροφορίες και σε εμάς ότι υπήρχαν στο παρελθόν τέτοια περιστατικά, όμως δυστυχώς δε ζητούσαν τη βοήθεια της Αστυνομίας, γιατί έτσι έχουν μάθει αυτοί οι άνθρωποι, έχουν μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο. Την ημέρα που τοποθετήθηκε ο μηχανισμός παρέμεινε το περιπολικό το βράδυ, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας δεν υπήρχε περιστατικό. Το πρωί, ενώ οι συνάδελφοι πραγματοποιούσαν αυτοψία, κλήθηκαν από μια γειτονική οικία ότι συνέβησαν άσκοποι πυροβολισμοί μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού. Κάπου εκεί στην άλλη πλευρά του χωριού ξεκίνησε το αιματηρό περιστατικό», περιέγραψε η κ. Δημογλίδου.

Καταλήγοντας, για το αν υπάρχει εμπλοκή και τρίτης οικογένειας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε:

«Υπάρχουν δύο οικογένειες στους συλληφθέντες. Δεν έχουμε πληροφορία για κάποια άλλη οικογένεια, βέβαια εξετάζεται αν η γυναίκα που τραυματίστηκε θανάσιμα δέχθηκε πυροβολισμούς από ύψος. Δεν μπορεί να δέχθηκε από κοντινή απόσταση».