Στα Βορίζια η σορός του 39χρονου - Θρήνος στο σπίτι του

Ο πόνος και το πένθος σκεπάζουν τα Βορίζια

Στο σπίτι στα Βορίζια όπου διέμενε με την σύζυγο του και τα παιδιά τους, μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής η σορός του 39χρονου άνδρα , που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του Σαββάτου.

Κλίμα οδυρμού επικράτησε όταν έφτασε η σορός στην περιοχή, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου και συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα.

Η σορός του 39χρονου, που, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε τέσσερις βολές από βολίδες διαφορετικών διαμετρημάτων, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι, όταν και θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια.

Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, χθες, Σάββατο, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μαλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις έρευνες - Τα όπλα που βρήκε η Αστυνομία

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τους, ενώ αναζητούνται άλλα τρία άτομα (19, 25 και 29 ετών). Νωρίτερα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος δύο τραυματιών (25 και 30 ετών) που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Αναφορικά με τα μέχρι τώρα κατασχεθέντα όπλα, βρέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, δύο καραμπίνες, 145 φυσίγγια και 9 μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Οι πληροφορίες της Κατερίνας Ρίστα για τα όπλα που εντόπισε η ΕΛΑΣ και την ιατροδικαστική εξέταση των δύο σορών

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις έρευνες:

«Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -10- οικίες.

Τα όπλα που βρήκε η Αστυνομία στα Βορίζια / ΕΛ.ΑΣ.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».