Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέρφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια

Τα μυστικά περάσματα του Ψηλορείτη και οι «κρυψώνες»

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (3/11/2025) / Ρεπορτάζ της Κ. Μαστραντωνάκη για το φονικό στα Βορίζια Ηρακλείου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανθρωποκυνηγητό στην Κρήτη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών αδελφών που καταζητούνται για το μακελειό στο χωριό Βορίζια. Έγιναν τρεις έφοδοι σε σπίτια στο Ρέθυμνο, όπου υπήρχαν πληροφορίες ότι είχαν βρει καταφύγιο. Οι νεαροί δεν εντοπίστηκαν και τώρα οι αστυνομικοί σαρώνουν τα γύρω βουνά και χωριά. Υπάρχουν πληροφορίες ότι γίνονται διαπραγματεύσεις ώστε να παραδοθούν.

Βορίζια: Ο «μεσίτης» του σασμού & η βάφτιση που θα έριχνε τους τόνους

Βορίζια: Έφοδοι σε σπίτια στο Ρέθυμνο για τον εντοπισμό των καταζητούμενων

Βορίζια: Έφοδοι σε σπίτια στο Ρέθυμνο για τον εντοπισμό των καταζητούμενων

Πριν χαράξει η μέρα, πάνοπλοι αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε τρία διαμερίσματα στο κέντρο του Ρεθύμνου. Πρόκειται για σπίτια συγγενών των τριών αδελφών που καταζητούνται. Υπήρχαν πληροφορίες ότι είχαν βρει εκεί καταφύγιο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα όπλο και ένα μαχαίρι. Συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του ενός, τα αδέλφια όμως δεν ήταν εκεί.

Ειδικές δυνάμεις σαρώνουν τα γύρω βουνά και χωριά. Χρησιμοποιούν και drones. Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, γίνονται διαπραγματεύσεις για την παράδοσή τους, μέσω συγγενικού τους προσώπου.

«Να αρθεί το πέπλο του φόβου που δημιουργεί το πέπλο της σιωπής», λέει ο δήμαρχος του Ηρακλείου. 

Βορίζια: Συγκλονίζει η μάνα της 56χρονης που σκοτώθηκε - «Έστησαν καρτέρι»

Βορίζια: Αυτά είναι τα τρία αδέρφια που καταζητούνται 

Πρόκειται για τα τρία αδέλφια με τα αρχικά: Μ.Φ., 29 ετών, Γ.Φ., 27 ετών. Σε αυτόν ανήκει μάλιστα και το σπίτι στο οποίο τοποθετήθηκε και η βόμβα, καθώς και τον μικρότερο μόλις 19 ετών Κ.Φ. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται φρουρούμενοι, ο αδελφός τους Α.Φ., 25 ετών, και ένας ακόμη, ο Μ.Σ., 30 ετών. Αυτοί οι δύο θα απολογηθούν την Πέμπτη.

Περίπου 100 κάλυκες μάζεψαν οι αστυνομικοί από το σημείο που έπεσαν οι δύο νεκροί και οι τέσσερις τραυματίες. Όμως όταν έφτασαν οι αστυνομικοί δεν βρήκε κανένα όπλο στο σημείο. Θεωρούν ότι τα εξαφάνισαν όσοι συμμετείχαν στο μακελειό και βοήθησαν τους δράστες να διαφύγουν.

Βορίζια: «Σ΄αγαπάω, μ' ακούς;» - Σπάραξε η σύζυγος του 39χρονου στην κηδεία

Βορίζια: Τα μυστικά περάσματα του Ψηλορείτη κρύβουν τους δράστες

Τα μυστικά περάσματα του Ψηλορείτη

Το χωριό βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του Ψηλορείτη. Εκεί, σε στάνες και σπηλιές, αναζητούν ειδικά εκπαιδευμένοι άνδρες της αστυνομίας τα τρία αδέλφια. Οι κατηγορούμενοι γνωρίζουν καλά την περιοχή και οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο να έχουν κρυφτεί στη σκιά του πιο ψηλού βουνού της Κρήτης.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το STAR, ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αστυνομικές αρχές για διάφορα αδικήματα, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκβιασμό και ζωοκλοπές. Ερώτημα παραμένει ακόμα αν ο νεκρός είναι ο αυτουργός της βομβιστικής επίθεσης που πυροδότησε το μακελειό.

Βορίζια: Τι ψάχνουν οι αρχές 

Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέρφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια

Ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη ζωντανά από την Κρήτη 

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ κάτοικοι εγκαταλείπουν προσωρινά τα σπίτια τους. Την ίδια ώρα, αναπάντητο παραμένει το ερώτημα για το ποιος σκότωσε τον Φανούρη Καργάκη αλλά και την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι αρχές «χτενίζουν» την περιοχή όχι μόνο για τον εντοπισμό των τριών φερόμενων δραστών, αλλά και για τυχόν όπλα και πυρομαχικά που εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν σε κρυψώνες, υπό τον φόβο να εντοπιστούν μέσα σε σπίτια του χωριού.
Ακόμα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί το άτομο που σκότωσε τον 39χρονο αλλά ούτε εκείνο που άνοιξε πυρ δύο φορές προς την πλευρά της 56χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της από τα πυρά. Θεωρείται μάλιστα ότι πρόκειται για πρόσωπο εκτός της δικογραφίας των 6 ταυτοποιημένων δραστών. Η ατμόσφαιρα στα Βορίζια παραμένει βαριά. Μετά την κηδεία του 39χρονου, οι κάτοικοι περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις, ενώ πολλές οικογένειες έχουν επιλέξει να φύγουν προσωρινά από το χωριό, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, με τις αρχές να μην έχουν ακόμη ανακοινώσει πότε θα επαναλειτουργήσουν. 

 

