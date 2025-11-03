Βορίζια: Συγκλονίζει η μάνα της 56χρονης που σκοτώθηκε - «Έστησαν καρτέρι»

Λίγο πριν από την κηδεία του 39χρονου, ο οποίος σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια του Ηρακλείου, η οικογένεια Φραγκιαδάκη μάζεψε τα πράγματά της κι έφυγε από το χωριό, σε μια κίνηση καλής θέλησης για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, τη δύσκολη αυτή μέρα της κηδείας.

Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και ο Γιάννης Μαλλιαρός βρέθηκαν στο σπίτι της μητέρας της 56χρονης, η οποία πήγε στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της. Τελικά έχασε τη ζωή της από πυρά που εκτόξευσαν εναντίον της μέλη της οικογένειας Καργάκη, με την οποία η δική της οικογένεια είχε εδώ και χρόνια αψιμαχίες.

«Μαζεύω τα πράγματα της κόρης μου. Ήρθαν τα παιδιά μου για το μνημόσυνο του άντρα μου και τώρα θα κάνω την κηδεία της κόρης μου. Πήγε να δει πώς είχαν κάνει το σπίτι του εγγονού μου μετά τη βόμβα. Γυρνούσαν και μας έστησαν καρτέρι και μας σκότωσαν. Η αστυνομία μας διώχνει από το χωριό, πάμε στα Χανιά», είπε η γυναίκα.

Από την πλευρά του ο αδελφός της γυναίκας είπε πως τίποτα δε θα είχε γίνει αν η αστυνομία βρισκόταν στο χωριό.

«Κατέβαιναν από το σπίτι που του έβαλαν βόμβα. Εκείνη την ώρα πέρασε ο 39χρονος και άρχισε να πυροβολεί μέσα από το αυτοκίνητο. Ο αδελφός μου πρόλαβε και έσπρωξε τα παιδιά κάτω από μια σκάλα, αλλιώς θα είχαμε κι άλλους νεκρούς. Τίποτα από αυτά δε θα είχε γίνει, αν αυτοί που πρέπει να μας προστατεύουν έκαναν τη δουλειά τους. Το χωριό θρηνεί δύο νεκρούς. Πάντα εμείς προσπαθούσαμε να μην τους προκαλούμε», είπε.

Η αστυνομία πάλι υποστηρίζει πως τα αστυνομικά τμήματα στη Μεσαρά είναι υποστελεχωμένα και ο στόλος των περιπολικών γερασμένος, με αποτέλεσμα ο χρόνος παρέμβασης να είναι μεγάλος στις δύσκολα προσβάσιμες ορεινές περιοχές του Ψηλορείτη.