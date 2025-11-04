Βορίζια: «Εκτέλεσαν τον γιο μου εν ψυχρώ, να φύγουν από το χωριό»

«Δεν ευθυνόμαστε για τη βόμβα στο σπίτι», λέει η μητέρα του 39χρονου

Όσα είπε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα η μητέρα του 39χρονου που σκοτώθηκε στα Βορίζια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στα Βορίζια μετά το αιματοκύλισμα που στοίχισε τη ζωή σε έναν 39χρονο και μια 57χρονη, μέλη δύο οικογενειών που είχαν για χρόνια αψιμαχίες μεταξύ τους. 

Μία μέρα μετά την κηδεία του 39χρονου, η μητέρα του, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» υποστήριξε πως εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο της. 

Βορίζια: «Κατέρρευσε» η αδελφή της 56χρονης στην κηδεία της

«Αυτοί συνεχώς ψαχνόντουσαν, προκαλούσαν συνέχεια. Έγινε ένα συμβάν, η έκρηξη στο σπίτι τους, δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους, εμείς δε φταίμε πουθενά», είπε αρχικά η μητέρα του 39χρονου. Ανέφερε, μάλιστα, πως έναν χρόνο νωρίτερα στο ίδιο σημείο, που δολοφονήθηκε ο γιος της, τα μέλη της ίδιας οικογένειας είχαν επιχειρήσει να μαχαιρώσουν και τον εγγονό της. 

O 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια

O 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια

Βορίζια: Συγκλονίζει η μάνα της 56χρονης που σκοτώθηκε - «Έστησαν καρτέρι»

«Μπήκανε μεσίτες, μας έβαλαν και τα φτιάξαμε και είπαν από τη μια μεριά εμείς και από την άλλη αυτοί, αλλά προκαλούσαν συνεχώς. Δεν ξέρω ποιος τους το έκαμε αυτό στο σπίτι. Εγώ ξέρω ότι εμείς δεν τους φταίμε πουθενά» είπε.

Βορίζια: Μετά την κηδεία της 56χρονης θα παραδοθούν τα τρία αδέλφια

Η μητέρα του νεκρού περιέγραψε πως μετά την έκρηξη στο σπίτι ξεκίνησαν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη να ρίχνουν μπαλωθιές προς τα σπίτια τους. Η κόρη της κάλεσε την αστυνομία. Μάλιστα τα μέλη της «αντίπαλης» οικογένειας, όπως είπε η μητέρα του 39χρονου, την έβριζαν και την απειλούσαν ότι θα την κρεμάσουν. 

Η μητέρα του 39χρονου που δολοφονήθηκε στα Βορίζια υποστηρίζει ότι τον σκότωσαν εν ψυχρώ

Η μητέρα του 39χρονου που δολοφονήθηκε στα Βορίζια υποστηρίζει ότι τον σκότωσαν εν ψυχρώ

Βορίζια: Ο «μεσίτης» του σασμού & η βάφτιση που θα έριχνε τους τόνους

«Μετά πήγαν στην εκκλησία, φέρανε τα καλάνσικοφ, ο γιος μου ήταν στα ζώα του και πέρασε από εκεί μοναχός του. Του είχαν στήσει ενέδρα και τον σκότωσαν εν ψυχρώ. Αν δείτε το αυτοκίνητο θα καταλάβετε. 15 άτομα πυροβολούσαν. Το παιδί μου ήταν μόνο του, το σκότωσαν μέσα στο αυτοκίνητό του», είπε η γυναίκα και πρόσθεσε:

Βορίζια: «Υπάρχουν πληροφορίες ότι μετά την κηδεία θα μας σκοτώσουν όλους»

«Εγώ κατέχω πως έχασα το παλικαράκι μου, παιδί μου, αντράκι μου. Γύρω γύρω πυροβολούσαν, είχαν τυλίξει το σπίτι μου από πάνω, εμένα ο γιος μου ήταν από πάνω μοναχός, πέρναγε να πάει στη δουλειά του και τον εκτέλεσαν, ήταν εν ψυχρώ εκτέλεση».

Η μητέρα, μάλιστα, του 39χρονου είπε πως θέλει να φύγουν τα μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας από το χωριό για να μπορέσουν να ηρεμήσουν. 
 

ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΒΕΝΤΕΤΑ
