Βορίζια: Η κίνηση που «πρόδωσε» τα αδέρφια – Πώς τους εντόπισε η αστυνομία

Παραδόθηκαν στις αστυνομικές αρχές τα τρία αδέλφια που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, σε βάρος των οποίων είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι τρεις άνδρες ηλικίας 19, 27 και 29 ετών έδωσαν ραντεβού με την Αστυνομία για να παραδοθούν σε σημείο ανάμεσα στο Ηράκλειο και τη Μεσαρά.

Σημειώνεται ότι σήμερα το πρωί η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε ξενοδοχείο της Π. Ε Ηρακλείου, καθώς από χθες το βράδυ υπήρχαν πληροφορίες ότι σε αυτό βρίσκονταν ένας από τους τρεις καταζητούμενους.

Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου / Eurokinissi (Στέφανος Ραπάνης)

Κατά την έφοδο δεν εντοπίστηκε κανείς από τους τρεις, ωστόσο, προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο γιος του, οι οποίοι σύμφωνα με την Αστυνομία θα κατηγορηθούν για υπόθαλψη.

Βορίζια: Πώς τους εντόπισαν οι αρχές

Ο νεότερος από τα τρία αδέλφια που φέρονται να εμπλέκονται στο μακελειό των Βοριζίων αποδείχθηκε η «αχίλλειος πτέρνα» τους που οδήγησε την αστυνομία στα ίχνη τους. Ο 19χρονος – που υπηρετεί τη θητεία του – είχε ήδη από το Σάββατο τηλεφωνήσει στον διοικητή του ζητώντας άδεια, επικαλούμενος πως η αστυνομία είχε κατασχέσει το μηχανάκι του.

Όταν επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν το τηλέφωνό του και ανακάλυψαν ότι κρυβόταν σε ξενοδοχείο. Καθώς ετοιμαζόταν η επιχείρηση σύλληψής του, το κινητό του ξαφνικά έκλεισε και ο νεαρός εξαφανίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Η αστυνομία συνέλαβε τους δύο ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, πατέρα και γιο, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε στενό του πρόσωπο, σε περίπτωση που επιχειρούσε να τον συναντήσει.

Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια / Eurokinissi (Στέφανος Ραπάνης)

Βορίζια: «Εμπλέκονται κι άλλα άτομα»

«Υπάρχουν κι αλλά άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση στα Βορίζια» ανέφερε συνήγορος των τριών αδελφών που παραδόθηκαν

Ότι πρώτο μέλημα των δικηγόρων των τριών κατηγορουμένων για συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια, ήταν η διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας, ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο λίγο μετά την παράδοση τους, ο δικηγόρος Λευτέρης Κάρτσωνας ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης τους.

«Η ευθύνη όλων είναι μεγάλη και θα πρέπει όλοι με κοινωνική ενσυναίσθηση να επιτελέσουμε το έργο μας και να φωτίσουμε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης» είπε ο κ. Κάρτσωνας, συμπληρώνοντας ότι «είναι σίγουρο πως βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς διαδρομής» και πως πρόκειται για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τους πάντες «όπως και τους κατηγορημένους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή ψυχολογική κατάσταση».

Όπως μάλιστα τόνισε, επιθυμία των τριών κατηγορουμένων ήταν «να προσέλθουν και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους».

«Υπάρχουν δύο νεκροί, υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι άνθρωποι, ανέφερε ο κ. Κάρτσωνας που διευκρίνισε πως σκοπός είναι «να διαφωτίσουμε την ανακριτική έρευνα και στο τέλος να υποστούν τις συνέπειες των δεινών της ποινικής κύρωσης, αυτοί που πράγματι έφταιξαν στο βαθμό που έφταιξαν».

Όπως σημειώθηκε, η παράδοση έγινε κατόπιν συνεννόησης με τις αστυνομικές αρχές, ενώ ορίστηκε και σημείο συνάντησης, «ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή παράδοση, κάτι που επετεύχθη». Χωρίς, όπως τόνισε, να θέλει να επεκταθεί στην ουσία της υπόθεσης, ο συνήγορος υπεράσπισης εξήγησε πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις αρχές.

«Τα αποδεικτικά μέσα που αναμένεται να προσκομιστούν προφανώς θα προσκομιστούν τη στιγμή που πρέπει και την ώρα που πρέπει» είπε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε ότι πρέπει με νηφαλιότητα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ηρεμία και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στο να υπάρξει αίσθημα ασφαλείας στην κοινωνία.