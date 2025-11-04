Βορίζια: Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Αλικαρνασσού

Αναζητούν το άτομο που έδωσε την εντολή να μπει η βόμβα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 4/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.000.000 ευρώ
04.11.25 , 22:15 Οι ομάδες διεκδικούν το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί στη φετινή Φάρμα
04.11.25 , 22:10 Φάρμα: Ο Γιώργος δεν τήρησε τον λόγο του και ο Δημήτρης τον «έδωσε στεγνά»
04.11.25 , 21:52 Κλήρωση Eurojackpot 4/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 42.000.000 ευρώ
04.11.25 , 21:47 Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
04.11.25 , 21:44 «Ιθάκη»: Στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
04.11.25 , 21:35 Φάρμα: Αυτή η ομάδα κατάφερε να φέρει εις πέρας την αποστολή του επιστάτη
04.11.25 , 21:24 Οπλοκατοχή στην Κρήτη: Διαφωνία Χρυσοχοΐδη - Φλωρίδη για τη νομοθεσία
04.11.25 , 21:20 Φάρμα: Η αποστολή του επιστάτη με έπαθλο μία αγελάδα
04.11.25 , 20:59 Hellenic Championship: Ο πρώτος αγώνας του Τζόκοβιτς στην Αθήνα
04.11.25 , 20:47 Χαλκίδα: Τέσσερις μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος - Στην κοιλιά & στην καρδιά
04.11.25 , 20:37 Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το ΙΧ του!
04.11.25 , 20:12 Βορίζια: Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Αλικαρνασσού
04.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Στον παίκτη βγήκαν αβίαστα οι αντίθετες λέξεις
04.11.25 , 19:29 Με τηλεκπαίδευση η λειτουργία Δημοτικού και Νηπιαγωγείου στα Βορίζια
Χαλκίδα: Τέσσερις μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος - Στην κοιλιά & στην καρδιά
Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου
Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
Κλήρωση Eurojackpot 4/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 42.000.000 ευρώ
Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το ΙΧ του!
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
«Η Κόμισσα της Φάμπρικας»: Τα ερωτευμένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα
Πύρρος Δήμας - Αφροδίτη Σκαφίδα: Με την κόρη τους σε φιλανθρωπική εκδήλωση
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Μαστραντωνάκη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού έκαναν χθες τα στελέχη του ελληνικού FBI. Εκεί κρατείται για ζωοκλοπές ο αδελφός του Φανούρη Καργάκη, που δολοφονήθηκε στο μακελειό στα Βορίζια. Αναζητούν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στο ποιος ευθύνεται για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων. 

Το σπίτι στα Βορίζια στο οποίο τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός

Το σπίτι στα Βορίζια στο οποίο τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός 

Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό

Στις φυλακές κρατούνται ο αδελφός του 39χρονου και άλλοι συγγενείς του

Αποκαλυπτικές πληροφορίες μετέδωσε η αστυνομική συντάκτρια του Star Κατερίνα Μαστραντωνάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.  

Μακελειό στα Βορίζια με νεκρούς & τραυματίες -Έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί γυρίζουν τον χρόνο πίσω. Ακολουθούν τα βήματα του 39χρονου ένα -  ένα και αυτά τους οδήγησαν στις φυλακές Αλικαρνασσού. Μια ημέρα πριν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού είχε συναντήσει εκεί τον αδελφό του, τον Λεωνίδα, που κρατείται στο ίδιο κελί με τον κουνιάδο του και τον ανιψιό του. Οι τρεις άνδρες είχαν συλληφθεί για ζωοκλοπές. 

Βεντέτα Κρήτη: Τα θύματα της τραγωδίας από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια

Τα στελέχη της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος θέλουν να μάθουν τι ειπώθηκε ανάμεσα στα δυο αδέλφια την ημέρα του επισκεπτηρίου.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου εντοπίστηκαν σε κοινόχρηστο χώρο δύο κινητά. Θα ερευνηθούν μήπως και εκεί κρύβεται η απάντηση για το ποιος ήταν ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας.

Τα ευρήματα στην έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού

Τα ευρήματα στην έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού 

Επίσης, βρέθηκαν ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, ένα ψαλιδάκι, καθώς και αρκετοί φορτιστές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΒΕΝΤΕΤΑ
 |
ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ FBI
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top