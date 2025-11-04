Βορίζια: Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Αλικαρνασσού

Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού έκαναν χθες τα στελέχη του ελληνικού FBI. Εκεί κρατείται για ζωοκλοπές ο αδελφός του Φανούρη Καργάκη, που δολοφονήθηκε στο μακελειό στα Βορίζια. Αναζητούν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στο ποιος ευθύνεται για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων.
Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
Στις φυλακές κρατούνται ο αδελφός του 39χρονου και άλλοι συγγενείς του
Αποκαλυπτικές πληροφορίες μετέδωσε η αστυνομική συντάκτρια του Star Κατερίνα Μαστραντωνάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.
Μακελειό στα Βορίζια με νεκρούς & τραυματίες -Έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες
Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί γυρίζουν τον χρόνο πίσω. Ακολουθούν τα βήματα του 39χρονου ένα - ένα και αυτά τους οδήγησαν στις φυλακές Αλικαρνασσού. Μια ημέρα πριν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού είχε συναντήσει εκεί τον αδελφό του, τον Λεωνίδα, που κρατείται στο ίδιο κελί με τον κουνιάδο του και τον ανιψιό του. Οι τρεις άνδρες είχαν συλληφθεί για ζωοκλοπές.
Βεντέτα Κρήτη: Τα θύματα της τραγωδίας από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια
Τα στελέχη της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος θέλουν να μάθουν τι ειπώθηκε ανάμεσα στα δυο αδέλφια την ημέρα του επισκεπτηρίου.
Κατά τη διάρκεια της εφόδου εντοπίστηκαν σε κοινόχρηστο χώρο δύο κινητά. Θα ερευνηθούν μήπως και εκεί κρύβεται η απάντηση για το ποιος ήταν ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας.
Επίσης, βρέθηκαν ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, ένα ψαλιδάκι, καθώς και αρκετοί φορτιστές.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.