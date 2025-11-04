Βορίζια: Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Αλικαρνασσού

Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού έκαναν χθες τα στελέχη του ελληνικού FBI. Εκεί κρατείται για ζωοκλοπές ο αδελφός του Φανούρη Καργάκη, που δολοφονήθηκε στο μακελειό στα Βορίζια. Αναζητούν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στο ποιος ευθύνεται για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων.

Το σπίτι στα Βορίζια στο οποίο τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός

Στις φυλακές κρατούνται ο αδελφός του 39χρονου και άλλοι συγγενείς του

Αποκαλυπτικές πληροφορίες μετέδωσε η αστυνομική συντάκτρια του Star Κατερίνα Μαστραντωνάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί γυρίζουν τον χρόνο πίσω. Ακολουθούν τα βήματα του 39χρονου ένα - ένα και αυτά τους οδήγησαν στις φυλακές Αλικαρνασσού. Μια ημέρα πριν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού είχε συναντήσει εκεί τον αδελφό του, τον Λεωνίδα, που κρατείται στο ίδιο κελί με τον κουνιάδο του και τον ανιψιό του. Οι τρεις άνδρες είχαν συλληφθεί για ζωοκλοπές.

Τα στελέχη της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος θέλουν να μάθουν τι ειπώθηκε ανάμεσα στα δυο αδέλφια την ημέρα του επισκεπτηρίου.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου εντοπίστηκαν σε κοινόχρηστο χώρο δύο κινητά. Θα ερευνηθούν μήπως και εκεί κρύβεται η απάντηση για το ποιος ήταν ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας.

Τα ευρήματα στην έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού

Επίσης, βρέθηκαν ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, ένα ψαλιδάκι, καθώς και αρκετοί φορτιστές.