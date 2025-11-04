Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό

Εντόπισαν το ξενοδοχείο που κρυβόταν ο ένας- Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του

Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Βορίζια: Παραδόθηκαν τα τρία αδέλφια φυγάδες / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα τρία αδέρφια, που αναζητούνταν για το μακελειό στα Βορίζια, παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 4/11 στις Αρχές, στην περιοχή της Μεσσαράς. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία εντόπισε ξενοδοχείο στο οποίο φέρεται να κρυβόταν ο ένας από τους τρεις. Μάλιστα, προσήγαγαν τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, που είναι πατέρας και γιος. 

Βορίζια: «Από την πλευρά μας δεν υπάρχει τίποτα, μόνο καλοσύνη»

Οι τρεις καταζητούμενοι που παραδόθηκαν είναι 27, 29 και 19 ετών - αδέρφια μεταξύ τους - που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο, με θύματα τον 39χρονο και την 56χρονη, η οποία κηδεύτηκε σήμερα.

Αυτή την ώρα μεταβαίνουν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. 

Ο τέταρτος αδελφός τους τραυματίστηκε στα επεισόδια και νοσηλεύεται φρουρούμενος, όπως και ο ξάδελφός τους, που επίσης κατηγορείται.

Βορίζια: «Εκτέλεσαν τον γιο μου εν ψυχρώ, να φύγουν από το χωριό»

Παράλληλα, στο χωριό παραμένουν 400 πάνοπλοι αστυνομικοί, οι οποίοι συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου.

Έξι φαίνεται πως είναι τα άτομα που εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια. Τέσσερα αδέλφια, ένας ξάδελφος και ο 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών που έπεσε νεκρός. Θύμα και η 56χρονη νοσηλεύτρια, που είχε επιστρέψει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της και σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα.

