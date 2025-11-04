Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό

Τα τρία αδέρφια, που αναζητούνταν για το μακελειό στα Βορίζια, παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 4/11 στις Αρχές, στην περιοχή της Μεσσαράς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία εντόπισε ξενοδοχείο στο οποίο φέρεται να κρυβόταν ο ένας από τους τρεις. Μάλιστα, προσήγαγαν τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, που είναι πατέρας και γιος.

Οι τρεις καταζητούμενοι που παραδόθηκαν είναι 27, 29 και 19 ετών - αδέρφια μεταξύ τους - που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο, με θύματα τον 39χρονο και την 56χρονη, η οποία κηδεύτηκε σήμερα.

Αυτή την ώρα μεταβαίνουν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Ο τέταρτος αδελφός τους τραυματίστηκε στα επεισόδια και νοσηλεύεται φρουρούμενος, όπως και ο ξάδελφός τους, που επίσης κατηγορείται.

Παράλληλα, στο χωριό παραμένουν 400 πάνοπλοι αστυνομικοί, οι οποίοι συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου.

Έξι φαίνεται πως είναι τα άτομα που εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια. Τέσσερα αδέλφια, ένας ξάδελφος και ο 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών που έπεσε νεκρός. Θύμα και η 56χρονη νοσηλεύτρια, που είχε επιστρέψει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της και σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα.