Αλεξανδρούπολη: Ξυλοκόπησαν τον παππού του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στο σπίτι της οικογένειας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.12.25 , 17:21 «Μίνι ανασχηματισμός» Γενικών Γραμματέων στην κυβέρνηση
22.12.25 , 17:09 Αλεξανδρούπολη: Ξυλοκόπησαν τον παππού του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
22.12.25 , 16:57 Ρία Ελληνίδου: Το σεξιστικό σύνθημα που την έφερε σε δύσκολη θέση on stage
22.12.25 , 16:47 Τι να βάλεις στο ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς- Χριστουγέννων
22.12.25 , 16:40 Κτηματολόγιο: Εκατομμύρια στρέμματα κινδυνεύουν να περάσουν στο Δημόσιο!
22.12.25 , 16:33 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Χρυσού Οδηγού για το 2025
22.12.25 , 16:28 Προβλήματα με τον Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό
22.12.25 , 16:02 Νίκος Μπελογιάννης: 72 χρόνια από την εκτέλεση του ανθρώπου με το γαρύφαλλo
22.12.25 , 16:00 Γνωρίζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη με βιωματικές δραστηριότητες
22.12.25 , 15:47 GNTM: Αυτά είναι τα μοντέλα που είχαν τις καλύτερες φωτογραφίες!
22.12.25 , 15:43 GNTM 2025: Συγκίνηση, απρόοπτα και εκπλήξεις- Οι viral στιγμές
22.12.25 , 15:34 Γάμος από χρυσό: Δεν μπορούσε να χορέψει η νύφη από το βάρος των κοσμημάτων
22.12.25 , 15:31 Οι καλύτερες στιγμές της Ξένιας Τσιρκόβα στο GNTM
22.12.25 , 15:20 Ανεστίδης μετά την εισαγγελική παρέμβαση: «Έχω 20 χρόνια τα δικαιώματα»
22.12.25 , 15:12 Νίκος Θεοδωράκης: «Όταν με ρώτησε ο Μίκης, του είπα ότι νιώθω Θεοδωράκης»
Απολύθηκε ο Stef Παπαδόπουλος μετά την καταγγελία του εναντίον του Μαζωνάκη
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Καρύδη: «O Ξαρχάκος ήταν από τις μεγαλύτερες σχέσεις μου after Μαρκουλάκη»
Παπαθωμά - Τσαρούχας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον 19χρονο γιο τους
Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος
Γάμος από χρυσό: Δεν μπορούσε να χορέψει η νύφη από το βάρος των κοσμημάτων
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!
Σταματίνα Τσιμτσιλή – Θέμης Σοφός: Η τρυφερή ανάρτηση και οι ευχές αγάπης
Ξένια Τσιρκόβα: «Λογικό να έρθουμε κοντά» - Τι αποκάλυψε για τον Ανέστη
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Αλεξανδρούπολη: Αυτοδικία Για Τον Θάνατο 3χρονου Από Ασιτία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αντίποινα και σκηνές ωμής βίας εκτυλίχθηκαν στη γειτονιά Τέρμα Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του τρίχρονου αγοριού από ασιτία. Η οργή των κατοίκων μετατράπηκε σε αυτοδικία, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπήσουν τον παππού του παιδιού και να προκαλέσουν εκτεταμμένες ζημιές στο σπίτι της οικογένειας. 

Αλεξανδρούπολη: 24 ώρες ήταν νεκρό το 3χρονο που πέθανε από υποσιτισμό

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε το pameevro.gr, η εικόνα στο εσωτερικό του σπιτιού παραπέμπει σε βομβαρδισμένο τοπίο: σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και εμφανή σημάδια βανδαλισμού σε όλους τους χώρους. Το ξέσπασμα της κοινωνικής οργής άφησε πίσω του έναν βαριά τραυματισμένο άνθρωπο και μια κατοικία σχεδόν κατεστραμμένη, την ώρα που η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται από τις δικαστικές Αρχές.

Νεκρό τρίχρονο

Φωτογραφίες pameevro.gr

Αλεξανδρούπολη

Αλεξανδρούπολη: Ζημιές στο σπίτι της οικογένειας που έχασε μωρό από ασιτία

Στο επίκεντρο της τραγωδίας βρίσκεται ο θάνατος του τρίχρονου παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το παιδί κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια που προκλήθηκε από ασιτία. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έζησε τις τελευταίες του ημέρες προκαλούν σοκ, καθώς ερευνώνται μαρτυρίες που κάνουν λόγο για πολυήμερη απομόνωσή του σε δωμάτιο, χωρίς επαρκή τροφή και νερό.

Η 23χρονη μητέρα του παιδιού έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ καθοριστικής σημασίας θεωρούνται και οι καταθέσεις των παππούδων, αλλά και του πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται έγκλειστος σε φυλακές της Τουρκίας.

Οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της παραμέλησης, αλλά και να απαντηθεί το κρίσιμο ερώτημα γιατί κανείς δεν παρενέβη εγκαίρως, πριν μια οικογενειακή τραγωδία εξελιχθεί σε κοινωνική έκρηξη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
 |
ΜΩΡΟ
 |
ΝΕΚΡΟ ΠΑΙΔΙ
 |
3ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
ΑΣΙΤΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top