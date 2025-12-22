Αλεξανδρούπολη: Ξυλοκόπησαν τον παππού του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Αντίποινα και σκηνές ωμής βίας εκτυλίχθηκαν στη γειτονιά Τέρμα Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του τρίχρονου αγοριού από ασιτία. Η οργή των κατοίκων μετατράπηκε σε αυτοδικία, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπήσουν τον παππού του παιδιού και να προκαλέσουν εκτεταμμένες ζημιές στο σπίτι της οικογένειας.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε το pameevro.gr, η εικόνα στο εσωτερικό του σπιτιού παραπέμπει σε βομβαρδισμένο τοπίο: σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και εμφανή σημάδια βανδαλισμού σε όλους τους χώρους. Το ξέσπασμα της κοινωνικής οργής άφησε πίσω του έναν βαριά τραυματισμένο άνθρωπο και μια κατοικία σχεδόν κατεστραμμένη, την ώρα που η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται από τις δικαστικές Αρχές.

Στο επίκεντρο της τραγωδίας βρίσκεται ο θάνατος του τρίχρονου παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το παιδί κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια που προκλήθηκε από ασιτία. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έζησε τις τελευταίες του ημέρες προκαλούν σοκ, καθώς ερευνώνται μαρτυρίες που κάνουν λόγο για πολυήμερη απομόνωσή του σε δωμάτιο, χωρίς επαρκή τροφή και νερό.

Η 23χρονη μητέρα του παιδιού έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ καθοριστικής σημασίας θεωρούνται και οι καταθέσεις των παππούδων, αλλά και του πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται έγκλειστος σε φυλακές της Τουρκίας.

Οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της παραμέλησης, αλλά και να απαντηθεί το κρίσιμο ερώτημα γιατί κανείς δεν παρενέβη εγκαίρως, πριν μια οικογενειακή τραγωδία εξελιχθεί σε κοινωνική έκρηξη.