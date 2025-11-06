Βίντεο ντοκουμέντο - Βορίζια: Ο γαμπρός του Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ

Ψάχνουν και δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή, που φαίνεται ότι ήταν μαζί του

Το βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου να πυροβολεί από ψηλά με καλάσνικοφ - Βίντεο ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια να πυροβολεί κατά ριπάς με καλάσνικοφ

Βορίζια: Μπαλωθιές κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Βίντεο

Ο άνδρας συνελήφθη χθες, καθώς στα χέρια των Αρχών έφτασε ανώνυμα το συγκεκριμένο βίντεο που έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο. Σε αυτό φαίνεται ο άνδρας να βρίσκεται σε ύψωμα κοντά στο σπίτι που τοποθετήθηκε η βόμβα και να ρίχνει τουλάχιστον δύο διακεκομμένες ριπές με καλάσνικοφ και συνολικά πάνω από δέκα σφαίρες. 

Βορίζια 1

Δίπλα του διακρίνεται ένα ακόμη άτομο, το οποίο οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν, ώστε να οδηγηθούν στον εντοπισμό του.

Βορίζια: Ψάχνουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματοχυσία

Το συγκεκριμένο βίντεο είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την αστυνομία, καθώς μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εντοπιστεί κανένα από τα όπλα του μακελειού, αλλά μόνο τα όπλα που είχαν στην κατοχή τους συγγενείς των εμπλεκομένων. Ένα από αυτά ήταν κρυμμένο σε τουαλέτα εγκαταλελειμμένου κτιρίου και το άλλο σε σπηλιά στα βουνά στα Βορίζια. 

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε ότι συμμετείχε στη συμπλοκή ο γαμπρός του Φ. Καργάκη

Βορίζια 2

Δυνάμεις των ΕΚΑΜ ψάχνουν τάφους και πηγάδια με ανιχνευτές μετάλλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν καλάσνικοφ, πιστόλια και κυνηγετικές καραμπίνες, αλλά δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για το πού βρίσκονται.

Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Όσον αφορά στη βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη την περασμένη Παρασκευή, οι αρχές εκτιμούν ότι άλλος την τοποθέτησε κι άλλος την έφτιαξε. 

Βορίζια 3

Βορίζια: Από καλάσνικοφ πυροβολήθηκε ο 39χρονος

Νέα στοιχεία προέκυψαν και από τη νεκροψία του 39χρονου. Ο άνδρας φέρεται να δέχθηκε θανατηφόρα πλήγματα από βολίδες που προήλθαν από καλάσνικοφ. 

Βορίζια: «Τα πυρά που σκότωσαν την 56χρονη δεν προήλθαν από τον 39χρονο»

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, επικαλούμενη ιατροδικαστικές πηγές, οι βολίδες διέλυσαν το σώμα του, προκαλώντας τραύματα στην σπονδυλική στήλη και τον θώρακα. 

Βορίζια 4

Το αυτοκίνητό του φέρει πάνω από δέκα οπές από σφαίρες, που δείχνει ότι οι δράστες είχαν περικυκλώσει το όχημα και πυροβολούσαν κατά ριπάς. 

Βορίζια: Τη Δευτέρα οι απολογίες των τριών αδελφών 

Την ίδια ώρα, προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα πήραν τα τρία αδέλφια που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό. 

Βορίζια: Η κίνηση που «πρόδωσε» τα αδέρφια – Πώς τους εντόπισε η αστυνομία

Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους, έφτασε Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση.

Βορίζια 5

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Οι τρεις κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως βρισκόντουσαν καθ' οδόν προς το σπίτι του πατέρα τους, όταν εντόπισαν το αυτοκίνητο του 39χρονου θύματος να έρχεται με ταχύτητα προς το μέρος τους. Σύμφωνα με την εκδοχή τους, ο Καργάκης τους πυροβόλησε χωρίς προειδοποίηση.

Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό

Για την υπόθεση θα απολογηθούν σήμερα δύο ακόμη κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή τους στο μακελειό, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Βορίζια 6

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, οδηγήθηκε χθες και ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθαλψη του 19χρονου φαντάρου της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο ανήλικος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος και ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου.

Βορίζια: «Από την πλευρά μας δεν υπάρχει τίποτα, μόνο καλοσύνη»

Από την άλλη, ο πατέρας του, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και επίσης αφέθηκε ελεύθερος.

Βορίζια: Ο φόβος επικρατεί στο χωριό

Στα Βορίζια η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι. Η οικογένεια του 39χρονου ξεκαθαρίζει ότι δεν επιθυμεί σασμό και ζητά από την άλλη οικογένεια να φύγουν από το χωριό. 

Βορίζια 7

Η οικογένεια της 56χρονης από την άλλη τονίζει ότι δε θα εγκαταλείψει τα σπίτια της και σημειώνει ότι κι εκείνοι έχασαν έναν δικό τους άνθρωπο. 

Στο παρελθόν έγιναν οχτώ προσπάθειες για σασμό. Απέτυχαν όλες. Η μία οικογένεια κατηγορεί την άλλη για τις προσπάθειες συμφιλίωσης που «ναυάγησαν» και κανείς δε φαίνεται να κάνει ένα βήμα πίσω για να επέλθει η ηρεμία στο χωριό. 

