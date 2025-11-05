Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε ότι συμμετείχε στη συμπλοκή ο γαμπρός του Φ. Καργάκη

Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε στο αιματηρό επεισόδιο των Βοριζίων Ηρακλείου το περασμένο Σάββατο.

Σε έρευνα σε σπηλιά μέσα σε κτήμα ιδιοκτησίας του βρέθηκαν καραμπίνα, πιστόλι, φυσίγγια και σφαίρες, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί το όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε στη συμπλοκή.

Ο 43χρονος κατηγορείται για οπλοκατοχή και συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με τις περιγραφές των συγγενών της άτυχης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, είναι το άτομο που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της έκρηξης, κρατούσε καλάσνικοφ και πυροβολούσε από ψηλά προς το σημείο της αιματηρής συμπλοκής.

Θα εξεταστεί από τη δικαιοσύνη αν αυτός ευθύνεται για το θανάσιμο τραυματισμό της 56χρονης που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από καλάσνικοφ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Βορίζια: Βρέθηκε βίντεο που τον δείχνει να πυροβολεί

Στα χέρια της η ελληνική αστυνομία έχει ένα βίντεο, το οποίο δείχνει τον τελευταίο συλληφθέντα, δηλαδή τον γαμπρό του 39χρονου, να κρατάει ένα καλάσνικοφ και να πυροβολεί. Το βίντεο έφτασε ανώνυμα στα χέρια της αστυνομίας. Είναι τραβηγμένο από κινητό τηλέφωνο, δείχνει τον συγκεκριμένο άντρα να κρατάει το καλάσνικοφ, να πυροβολεί κατά ριπάς προς το σημείο της συμπλοκής και στη συνέχεια το βίντεο τελειώνει απότομα. Έχει τραβηχτεί πολύ γρήγορα, είναι κουνημένο, ωστόσο διακρίνονται όλα αυτά πεντακάθαρα.

Βορίζια: Ψάχνουν ακόμη ένα άτομο

Σύμφωνα με πληροφορίες της Κατερίνας Μαστραντωνάκη, οι αστυνομικοί αναζητούν ένα ακόμη άτομο που βρισκόταν στο μπαλκόνι με τον γαμπρό του νεκρού και από εκεί πυροβολούσαν.

Τα στελέχη του οργανωμένου εγκλήματος τον συνέλαβαν για τα όπλα που βρέθηκαν στο χωράφι του και παραδέχτηκε πως είναι δικά του, αλλά περιμένουν την απόφαση του ανακριτή καθώς σε αυτόν έχουν υποβάλει τη δικογραφία με τις μαρτυρίες ότι τον είδαν να πυροβολεί. Ο ανακριτής είναι αυτός που θα βγάλει σήμερα ή αύριο ένταλμα εναντίον του, εάν αυτός κρατούσε το καλάσνικοφ.

Βορίζια: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.