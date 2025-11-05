Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε ότι συμμετείχε στη συμπλοκή ο γαμπρός του Φ. Καργάκη

Στα χέρια τη αστυνομίας βίντεο που τον δείχνει να πυροβολεί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.25 , 21:31 Dacia: Επίσημος χορηγός του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου
05.11.25 , 21:30 Κάτι αλλάζει στη Φάρμα - Η ανακοίνωση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου
05.11.25 , 21:08 Δένδιας: Από το ένα μεταγωγικό αεροσκάφος στα 12 σε χρόνο ρεκόρ!
05.11.25 , 20:58 Ντοκουμέντο: Πριν Το Μακελειό Στα Βορίζια Μάθαιναν Στα Παιδιά Να Στοχεύουν
05.11.25 , 20:29 Αγριογούρουνα βόσκουν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί!
05.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Σπύρος βρήκε το κοινό συνθετικό - Σειρά σου!
05.11.25 , 19:41 Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε ότι συμμετείχε στη συμπλοκή ο γαμπρός του Φ. Καργάκη
05.11.25 , 19:10 Μεξικό: Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης η πρόεδρος Σέινμπαουμ
05.11.25 , 18:58 ΔΥΠΑ: Το μεγαλύτερο πρόγραμμα για ανέργους με επιδότηση 704 ευρώ
05.11.25 , 18:38 Αλέξης Τσίπρας: Τα πρώτα αποσπάσματα από την «Ιθάκη»
05.11.25 , 18:30 Cash or Trash: Ο Σταυρίδης θέλει τον φεγγίτη για την εκκλησία που χτίζει
05.11.25 , 18:15 Cash or Trash: Ρογδάκη VS Χιωτίνη - «Μάχη» για μια ιδιαίτερη συλλογή
05.11.25 , 18:09 Η Αναστασία συναντά τον Ηλία Καμπακάκη στο MonaΛisa Music Hall
05.11.25 , 18:08 BMW Group: Πρωτιά στα καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού
05.11.25 , 18:00 ΑΑΔΕ: Αυτόματη έκδοση ΑΦΜ σε άλλα 43.000 ανήλικα τέκνα
Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»
Καινούργιου σε Ηλιάκη: «Το όνειρο για οικογένεια ο Θεός μας το έφερε τώρα»
Eριέττα Κούρκουλου: Το ταξίδι στο Λονδίνο με τον σύζυγο και τα παιδιά της
Αγριογούρουνα βόσκουν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί!
Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε ότι συμμετείχε στη συμπλοκή ο γαμπρός του Φ. Καργάκη
Σκουλάς για βεντέτες: «Αν δεν είχα φύγει, θα είχα γίνει άλλος άνθρωπος»
Δένδιας: Από το ένα μεταγωγικό αεροσκάφος στα 12 σε χρόνο ρεκόρ!
Κίλι Σφακιανάκη: Ο γάμος στην Αγγλία και το ημιυπόγειο στην Καλλιθέα
Αδελφές Χοψονίδου: Με τη μαμά και τα παιδιά τους σε οικογενειακή έξοδο
Ισόβια στον 47χρονο για τη συζυγοκτονία στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη για το μακελειό στα Βορίζια / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (5/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε στο αιματηρό επεισόδιο των Βοριζίων Ηρακλείου το περασμένο Σάββατο.

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε ότι συμμετείχε στη συμπλοκή ο γαμπρός του Φ. Καργάκη

Σε έρευνα σε σπηλιά μέσα σε κτήμα ιδιοκτησίας του βρέθηκαν καραμπίνα, πιστόλι, φυσίγγια και σφαίρες, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί το όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε στη συμπλοκή.

Σκουλάς για βεντέτες: «Αν δεν είχα φύγει, θα είχα γίνει άλλος άνθρωπος»

Ο 43χρονος κατηγορείται για οπλοκατοχή και συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό.

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε ότι συμμετείχε στη συμπλοκή ο γαμπρός του Φ. Καργάκη

Σύμφωνα με τις περιγραφές των συγγενών της άτυχης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, είναι το άτομο που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της έκρηξης, κρατούσε καλάσνικοφ και πυροβολούσε από ψηλά προς το σημείο της αιματηρής συμπλοκής. 

Θα εξεταστεί από τη δικαιοσύνη αν αυτός ευθύνεται για το θανάσιμο τραυματισμό της 56χρονης που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από καλάσνικοφ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Βορίζια: Βρέθηκε βίντεο που τον δείχνει να πυροβολεί 

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε ότι συμμετείχε στη συμπλοκή ο γαμπρός του Φ. Καργάκη

Στα χέρια της η ελληνική αστυνομία έχει ένα βίντεο, το οποίο δείχνει τον τελευταίο συλληφθέντα, δηλαδή τον γαμπρό του 39χρονου, να κρατάει ένα καλάσνικοφ και να πυροβολεί. Το βίντεο έφτασε ανώνυμα στα χέρια της αστυνομίας. Είναι τραβηγμένο από κινητό τηλέφωνο, δείχνει τον συγκεκριμένο άντρα να κρατάει το καλάσνικοφ, να πυροβολεί κατά ριπάς προς το σημείο της συμπλοκής και στη συνέχεια το βίντεο τελειώνει απότομα. Έχει τραβηχτεί πολύ γρήγορα, είναι κουνημένο, ωστόσο διακρίνονται όλα αυτά πεντακάθαρα.

Βορίζια: Ψάχνουν ακόμη ένα άτομο 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Κατερίνας Μαστραντωνάκη, οι αστυνομικοί αναζητούν ένα ακόμη άτομο που βρισκόταν στο μπαλκόνι με τον γαμπρό του νεκρού και από εκεί πυροβολούσαν.

Τα στελέχη του οργανωμένου εγκλήματος τον συνέλαβαν για τα όπλα που βρέθηκαν στο χωράφι του και παραδέχτηκε πως είναι δικά του, αλλά περιμένουν την απόφαση του ανακριτή καθώς σε αυτόν έχουν υποβάλει τη δικογραφία με τις μαρτυρίες ότι τον είδαν να πυροβολεί. Ο ανακριτής είναι αυτός που θα βγάλει σήμερα ή αύριο ένταλμα εναντίον του, εάν αυτός κρατούσε το καλάσνικοφ. 

Βορίζια: «Τα πυρά που σκότωσαν την 56χρονη δεν προήλθαν από τον 39χρονο»

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε ότι συμμετείχε στη συμπλοκή ο γαμπρός του Φ. Καργάκη

Βορίζια: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Βορίζια: «Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας»

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΦΟΝΙΚΟ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top